Boxeador japonês morre por complicações de ferimentos após disputa de cinturão

A luta realizada em Tóquio teve 12 rounds, e Kotari chegou a desmaiar após o confronto. Ele era o desafiante contra o compatriota Yamato Hara, em duelo que terminou empatado por decisão dividida

Agência FolhaPress

Publicado em 9 de agosto de 2025 às 17:27

O pugilista japonês Shigetoshi Kotari morreu nesta sexta-feira (8), aos 28 anos, por complicações decorrentes dos ferimentos que sofreu durante a disputa do título superpena da Federação de Boxe Oriental e do Pacífico (OPBF, na sigla em inglês), no último dia 2.

A luta realizada em Tóquio teve 12 rounds, e Kotari chegou a desmaiar após o confronto. Ele era o desafiante contra o compatriota Yamato Hara, em duelo que terminou empatado por decisão dividida

A luta realizada em Tóquio teve 12 rounds, e Kotari chegou a desmaiar após o confronto. Ele era o desafiante contra o compatriota Yamato Hara, em duelo que terminou empatado por decisão dividida.

Exames apontaram um hematoma subdural agudo, quando há o acúmulo de sangue entre o cérebro e o crânio, geralmente por traumatismo craniano.

Pugilista
Shigetoshi Kotari, pugilista japonês Crédito: Reprodução/X

O pugilista foi submetido a cirurgia para aliviar a pressão no cérebro e permaneceu em coma nos últimos dias, mas não resistiu.

Kotari tinha um cartel de oito vitórias, sendo cinco nocautes, dois empates e duas derrotas.

"Um guerreiro no ringue. Um lutador em espírito. Partiu cedo demais", disse a Organização Mundial de Boxe (WBO, na sigla em inglês), em publicação nas redes sociais.

No mesmo evento, o peso-leve Taisho Urawa foi nocauteado no oitavo round e sofreu lesão parecida. Ele também passou por cirurgia de emergência e segue hospitalizado sob observação médica.

Após a morte do lutador, a Comissão de Boxe japonesa anunciou a redução de 12 para 10 rounds nas lutas valendo título.

