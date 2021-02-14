Atlético-MG empata com Bahia e praticamente dá adeus a chance de título

Se o Atlético-MG ainda sonhava em ser campeão brasileiro, as chances se aproximaram de zero nesta noite de sábado (13). Sem conseguir convencer no Mineirão, o Galo só empatou em 1 a 1 com o Bahia. Sasha abriu o placar para os mineiros, mas Rossi deixou tudo igual no primeiro minuto do segundo tempo.

Com o resultado, o Atlético permanece em terceiro lugar e vai aos 62 pontos, ficando a quatro do líder Internacional, que ainda tem um jogo a menos. Na luta contra o rebaixamento, o Bahia vai aos 38 pontos e é o atual 16º colocado, mas pode voltar para o Z-4 em caso de vitória do Vasco.

Com o resultado, o Atlético permanece em terceiro lugar e vai aos 62 pontos, ficando a quatro do líder Internacional Crédito: Pedro Souza | Atlético-MG

Diferente daquele time que empatou com o Fluminense no meio da semana, o Atlético não foi tão previsível. Teve mais movimentação, marcação e intensidade, mostrando um mínimo de repertório além de apenas tocar a bola. O melhor exemplo dessa melhora foi o gol. Quando Arana colocou a bola na área, a zaga do Bahia se confundiu na hora de marcar Sasha, que se posicionou bem e testou firme e abrir o placar. O único problema é que essa foi uma das pouquíssimas chances do Galo na etapa inicial.

O Bahia se fechou com cinco jogadores na defesa, mas não deixou de agredir o Atlético. No primeiro minuto, Rossi perdeu um gol na cara e carimbou o pé da trave. Antes dos 10, Gabriel Novaes e Rodriguinho desperdiçaram o ótimo contra-ataque dos visitantes. Mesmo após sofrer o gol, o Tricolor de Aço seguiu corajoso, mas não melhorou a pontaria. Perto do intervalo, Gabriel Novais disparou do meio-campo e invadiu a área livre, mas tentou encobrir Everson e viu o goleiro fazer a defesa com o braço direito.

Se na primeira chance do jogo Rossi perdeu o gol na cara, dessa vez ele não vacilou. Novamente no minuto inicial (agora do segundo tempo), o atacante disparou lá do meio-campo em contra-golpe, deixou Júnior Alonso na saudade e fuzilou para as redes de Everson.