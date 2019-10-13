Home
Arthur Nory ganha medalha de ouro no Mundial de Ginástica

Brasileiro superou croata e russo em Stuttgart, Alemanha

Publicado em 13 de outubro de 2019 às 11:37

 - Atualizado há 6 anos

Arthur Nory ganha medalha de ouro na barra fixa no mundial de ginástica na Alemanha Crédito: Ricardo Bufolin/CBG

O ginasta Arthur Nery, de 26 anos, tornou-se o campeão mundial na barra fixa neste domingo (13) em Stuttgart, Alemanha. É a primeira medalha dele em mundiais. Após a série de acrobacias, o brasileiro alcançou a 14,900 pontos. O croata Tin Srbic ficou com 14,666 e o russo Artur Dalaloyan, 14,533.

Já outro Arthur, o Zanetti, ficou fora do pódio no Mundial de ginástica artística.  No sábado (12), no detalhe, o brasileiro acabou em quinto, a apenas 0,075 pontos do pódio nas argolas.

