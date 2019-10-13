Arthur Nory ganha medalha de ouro no Mundial de Ginástica

Publicado em 13 de outubro de 2019 às 11:37
O ginasta Arthur Nery, de 26 anos, tornou-se o campeão mundial na barra fixa neste domingo (13) em Stuttgart, Alemanha. É a primeira medalha dele em mundiais. Após a série de acrobacias, o brasileiro alcançou a 14,900 pontos. O croata Tin Srbic ficou com 14,666 e o russo Artur Dalaloyan, 14,533.
Já outro Arthur, o Zanetti, ficou fora do pódio no Mundial de ginástica artística. No sábado (12), no detalhe, o brasileiro acabou em quinto, a apenas 0,075 pontos do pódio nas argolas.
