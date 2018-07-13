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Após 18 anos, Jaqueline se aposenta da seleção de vôlei

Ponteira quer ter mais tempo para projetos pessoais e sua família

Publicado em 13 de Julho de 2018 às 14:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jul 2018 às 14:04
Jaqueline defendeu a seleção brasileira por 18 anos Crédito: Guilherme Pinto / Agência O Globo
A ponta Jaqueline Carvalho anunciou sua aposentadoria da seleção brasileira de vôlei. Depois de 18 anos defendendo o Brasil, a jogadora do Barueri tomou essa decisão para poder ter mais tempo para sua família, em especial para seu filho, além de outros projetos aos quais pretende se dedicar.
O anúncio foi feito através da conta pessoal de Jaqueline em uma rede social. "Foram 18 anos na Seleção Brasileira de muito amor e dedicação, que me renderam muitas histórias, alegrias e amizades que levarei para toda a vida", escreveu.
Com a seleção, Jaqueline foi bicampeã olímpica, em Pequim 2008 e Londres 2012. Multicampeã, foi uma das mais talentosas jogadoras da geração de ouro da seleção brasileira, comandada por José Roberto Guimarães.
A sua última participação com a camisa do Brasil foi na Liga das Nações de 2018. Em fase de transição, tentando dar espaço para uma nova geração, a seleção acabou em quarto lugar. Nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, o Brasil foi surpreendido e foi eliminado pela China nas quartas de final. Antes da derrota por 3 a 2, a seleção não havia perdido um set ainda.

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