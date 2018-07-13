Após 18 anos, Jaqueline se aposenta da seleção de vôlei

Jaqueline defendeu a seleção brasileira por 18 anos Crédito: Guilherme Pinto / Agência O Globo

A ponta Jaqueline Carvalho anunciou sua aposentadoria da seleção brasileira de vôlei. Depois de 18 anos defendendo o Brasil, a jogadora do Barueri tomou essa decisão para poder ter mais tempo para sua família, em especial para seu filho, além de outros projetos aos quais pretende se dedicar.

O anúncio foi feito através da conta pessoal de Jaqueline em uma rede social. "Foram 18 anos na Seleção Brasileira de muito amor e dedicação, que me renderam muitas histórias, alegrias e amizades que levarei para toda a vida", escreveu.

Com a seleção, Jaqueline foi bicampeã olímpica, em Pequim 2008 e Londres 2012. Multicampeã, foi uma das mais talentosas jogadoras da geração de ouro da seleção brasileira, comandada por José Roberto Guimarães.