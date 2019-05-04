Home
Esportes
Alison e Álvaro Filho são campeões de uma etapa do Circuito Mundial

Brasileiros derrotaram norte-americanos Brunner e Priddy na final por 2 sets a 0, com parciais de 24/22 e 21/18