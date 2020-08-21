De Linhares para o mundo

Show Alemão do Forró Crédito: Divulgação

Luiz Zardini

Quem ainda não escutou Fica amor, uma das canções de maior sucesso do Rei do Forró, certamente vai ouvir por aí. A música está entre as mais pedidas nas rádios de todo o país e o vídeo postado na página do cantor em uma plataforma de vídeos na internet já tem mais de 46 milhões de visualizações. A carreira de Alemão do Forró começou oficialmente em 2010, mas Werner se apresentou pela primeira vez em 2002, no casamento de 50 anos dos tios, na cidade de Rio Bananal. Eu aprendi a tocar teclado sozinho. Minha família me incentivava a tocar e a fazer apresentações, mas eu era muito tímido para isso. Naquele dia deu tudo certo e a festa foi até de madrugada, contou.

A apresentação fez sucesso e o jovem foi perdendo a timidez. Um ano depois disso, eu decidi sair de Bananal. Voltei para Linhares, minha cidade natal. Em seguida, arrumei as malas. Fiquei três anos em São Paulo. Nesse período, fiz apresentações em vários estados do Brasil, tocando em muitas bandas. E foi assim que surgiu a fama de Rei do Forró, lembrou.

Em 2010, o cantor decidiu voltar para Linhares. Daí em diante, o Alemão do Forró não parou mais. A agenda de shows estava sempre cheia. O cantor chegou a fazer cerca de 130 apresentações por ano, Brasil afora, antes da pandemia do Coronavírus. Em 2018, fiz um show que atraiu aproximadamente 60 mil pessoas na cidade de Curvelo, em Minhas Gerais. Fiquei impressionado com a quantidade de gente cantando as minhas músicas. Era de arrepiar, relembrou.

A essa altura, Alemão já fazia sucesso até fora do Brasil. Depois de rodar pelo país, chegou a vez levar os principais sucessos do forró para o exterior. Em 2019, fiz uma turnê nos Estados Unidos. Passei por quatro estados e as apresentações fizeram muito sucesso. Eu não imaginava que seria tão bem recebido por lá. Foi uma experiência incrível, disse o cantor, que já estava com uma nova turnê internacional programada para este ano, mas que teve que ser cancelada por causa da pandemia.

A maioria das músicas gravadas pelo cantor são composições próprias. A explicação para tanto sucesso, ele atribui à simplicidade das letras e da batida envolvente. Eu me inspiro nas situações do dia a dia na hora de compor. Minha música é popular e faz sucesso entre as pessoas de vida simples. É nisso que eu penso na hora de gravar, afirmou.

Neste ano, o Rei do Forró completa 10 anos de carreira. Eu já estava me planejando para gravar um novo trabalho para comemorar a data. Pensei em fazer uma grande festa, mas com a pandemia, esse desejo precisou ser adiado. Seria uma forma de homenagear a minha cidade, que este ano completa 220 anos. Quem sabe rola ano que vem?, disse.

Forró Pontal

Forró Pontal 2012 Crédito: Acervo Pessoal

O forró parece mesmo o ritmo que mexe com muitos linharenses. E não é de agora. Prova disso é o tradicional Forró Pontal. A 1ª edição do evento aconteceu em 1997, em Pontal do Ipiranga, o principal balneário de Linhares. A festa foi idealizada pela Associação Praiana dos Amigos do Pontal do Ipiranga (Apraianga). Nossa intenção era aumentar o fluxo de turistas, desenvolver o balneário e justificar o asfaltamento da estrada que dava acesso ao litoral, disse Carlos Jaques Mazzei, um dos idealizadores do evento.

O primeiro Forró Pontal aconteceu em uma área que fica atrás da Unidade Básica de Saúde de Pontal do Ipiranga. Tinha palco, uma quadra acimentada de aproximadamente 100m², um parque de diversões e uma arena de rodeio. A festa começou com a apresentação da banda Som Brasil , que tocou durante as quatro noites, além de outras bandas e tecladistas da região. Era tudo simples, mas animado, lembrou Mazzei.

Membros da Apraianga com Cartazes da 1ª Edição do Forró Pontal - 1997 Crédito: Acervo Pessoal

A festa fez tanto sucesso, que entrou de vez para o calendário de eventos de Linhares. A cada ano, o evento atraía cada vez mais turistas e os próprios moradores da cidade, que aproveitavam a oportunidade para se divertirem fora da temporada de verão. Elba Ramalho, Xirú do Sul, Daniel, Dominguinhos, Trio Forrozão, Falamansa, Morango do Nordeste, entre outras atrações, já se apresentaram em Pontal do Ipiranga, para aproximadamente 10 mil pessoas, disse.

Publicação Local sobre Forró Pontal 1997 Crédito: Acervo Pessoal

Publicação Local sobre Forró Pontal 1997 Crédito: Acervo Pessoal

O evento contava ainda com campenonato de pesca, competições esportivas, cavalgadas e até rodeio. A expectativa para o primeiro rodeio era imensa e alguns fatos curiosos aconteceram. O caminhão que levou os bois até Pontal se perdeu e chegou atrasado no local. Além disso, na hora de encostar para descarregar, o veículo atolou e foi preciso mudar o curral para mais próximo do caminhão, afirmou.

A última edição do Forró Pontal aconteceu em 2019. A festa teria inspirado a organização de outro evento que faz sucesso no Norte do Espírito Santo: o Festival de Forró de Itaúnas (Fenfit), em Conceição da Barra. A turma de Itaúnas já se reunia para curtir forró em Conceição da Barra, mas os organizadores de lá nos procuraram para tornar o evento maior. Eles queriam melhorar a estrutura, mobilizar empresários e divulgar o festival, lembrou.