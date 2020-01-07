Subida ao Monte Aghá será no domingo

Que tal encarar uma aventura e ainda curtir um visual de tirar o fôlego em um dos cartões-postais do Litoral Sul do Estado? Já estão abertas as inscrições para a tradicional subida ao Monte Aghá, que acontece no próximo domingo (12/01). A atividade esportiva é organizada pela Prefeitura de Itapemirim e qualquer um pode participar.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas na sede da Secretaria de Meio Ambiente de Itapemirim (Semma) ou no Centro de Informações Turísticas, em Itaoca. No domingo, um ônibus sairá da Praça Domingos José Martins, às 2h30, para acesso ao ponto de partida da caminhada. O acesso também poderá ser feito de carro particular.

Pessoas de todas as idades podem participar da subida ao Monte Aghá e curtir o visual de tirar o fôlego Crédito: Marcos Kito Fotografia/ divulgação

A trilha

O Monte Aghá é tombado pelo Conselho Estadual de Cultura e está inserido na Área de Proteção Ambiental (APA) de Guanandy, segundo a chefe de Divisão da Semma, Maristela Sales de Freitas.

A trilha possui aproximadamente 3,3 km de extensão, composta por pouco mais de 1,4 km de plano/semi-plano (do campo do Aghá à placa da APA de Guanandy) e pouco mais de 1,9 km de subida (da placa da APA de Guanandy ao topo do Aghá).

Durante o percurso, são realizadas três a quatro paradas para hidratação, apreciação da beleza cênica, alimentação e descanso. A duração da subida gira em torno de uma hora e vinte a uma hora e meia.

Orientações para a subida

O visitante também deverá providenciar protetor solar, repelente, óculos de sol, sacola ou bolsa para armazenamento dos resíduos sólidos gerados pelo participante, aparelhos eletrônicos que permitam registros fotográficos e vídeos e lanterna para a subida da madrugada. Os primeiros inscritos ganharão uma camisa padronizada de brinde.

A roupa deve proporcionar conforto e facilidade para a execução dos movimentos da atividade física (caminhada, subida e descida), recomendando-se usar roupas leves e de cores claras, impedindo o reflexo da radiação. O uso do jeans e similares é desaconselhável. São recomendados chapéus, bonés, viseiras e demais acessórios similares.

O calçado deve ser fechado e confortável, preferencialmente os indicados para a prática esportiva e que tenham boa aderência

Quanto à alimentação, a orientação é que o participante, na noite anterior, não consuma leite e derivados, nem alimentos gordurosos e bebidas alcoólicas. A alimentação deve leve e balanceada, inclusive com consumo de carboidrato para armazenamento de energia