Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Especial Publicitário

No verão a moda é aceitar-se, afirma especialista

Muito além de usar o que está na moda, cada um deve descobrir o que mais se encaixa em seu perfil, indica estilista

Publicado em 23 de Janeiro de 2020 às 15:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jan 2020 às 15:15
Bia Fernandes afirma que as tendências estão mais voltadas para a individualidade Crédito: Acervo Pessoal
Não existe mais esta questão de tendência: vou usar, não vou usar. Está usando tudo! Esta é a principal dica de moda da estilista Bia Fernandes para a alta temporada do verão. Para ela, antes de saber o que está na moda, as pessoas precisam se conhecer para descobrir o que se encaixa em seu perfil.
Além disso, Bia afirma que, cada vez menos, as tendências irão existir. As tendências que estão vindo agora são voltadas para a individualidade: da pessoa respeitar aquilo que ela tem, aquilo que ela é. Que não se repete em outra pessoa. Então, essa é uma onda irreversível que o mundo está vendo acontecer. É uma nova fase, um novo momento também de muita conexão, explica.

Slow fashion

Muito além da moda, para Bia Fernandes, o momento é de saber quem está por trás da marca e quais os seus valores. O termo Slow fashion, usado para a moda sustentável, tem sido uma das maiores preocupações de fashionistas.
"A gente quer saber quem é o dono daquela marca, como é a vida dele, quais são os seus valores... Pessoas se conectam com pessoas e não com marcas. E, aí sim, eu vou saber se os valores dela batem com os meus. Vou amar aquela marca por causa de quem está por trás dela, e não só por causa daquela marca, por causa de cores e tendências, mas pela proposta, pelo propósito real"
Bia Fernandes - Estilista
Ela ainda frisa que a transparência está em jogo, mais do que a própria tendência.

Tendência

Assim como em anos anteriores, a tendência é usar na praia a mesma roupa que vai para o happy hour. São shorts, longos, saia pareô. Tem uma tendência forte de mix de acessórios: brincos, colares, pulseiras, anéis, tornozeleiras. Tem uma tendência do colorido em joias e bijuterias e está usando também conchas e materiais naturais, como pérolas da água doce,
Ela finaliza ressaltando que a moda é usar o que fica bem na pessoa, de acordo com o gosto.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
De volta ao lápis e papel: por que as escolas da Suécia estão reduzindo o ensino digital
Imagem de destaque
Oito crianças morrem em tiroteio na Louisiana, segundo a polícia; o que se sabe
Ana Paula Renault e Milena reforçam a fama de Sagitário e Peixes no jogo (Imagem: Reprodução digital | TV Globo)
Milena questiona 'coração partido' e discute com Ana Paula no BBB 26

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados