No verão a moda é aceitar-se, afirma especialista

Bia Fernandes afirma que as tendências estão mais voltadas para a individualidade Crédito: Acervo Pessoal

Não existe mais esta questão de tendência: vou usar, não vou usar. Está usando tudo! Esta é a principal dica de moda da estilista Bia Fernandes para a alta temporada do verão. Para ela, antes de saber o que está na moda, as pessoas precisam se conhecer para descobrir o que se encaixa em seu perfil.

Além disso, Bia afirma que, cada vez menos, as tendências irão existir. As tendências que estão vindo agora são voltadas para a individualidade: da pessoa respeitar aquilo que ela tem, aquilo que ela é. Que não se repete em outra pessoa. Então, essa é uma onda irreversível que o mundo está vendo acontecer. É uma nova fase, um novo momento também de muita conexão, explica.

Slow fashion

Muito além da moda, para Bia Fernandes, o momento é de saber quem está por trás da marca e quais os seus valores. O termo Slow fashion, usado para a moda sustentável, tem sido uma das maiores preocupações de fashionistas.

"A gente quer saber quem é o dono daquela marca, como é a vida dele, quais são os seus valores... Pessoas se conectam com pessoas e não com marcas. E, aí sim, eu vou saber se os valores dela batem com os meus. Vou amar aquela marca por causa de quem está por trás dela, e não só por causa daquela marca, por causa de cores e tendências, mas pela proposta, pelo propósito real" Bia Fernandes - Estilista

Ela ainda frisa que a transparência está em jogo, mais do que a própria tendência.

Tendência

Assim como em anos anteriores, a tendência é usar na praia a mesma roupa que vai para o happy hour. São shorts, longos, saia pareô. Tem uma tendência forte de mix de acessórios: brincos, colares, pulseiras, anéis, tornozeleiras. Tem uma tendência do colorido em joias e bijuterias e está usando também conchas e materiais naturais, como pérolas da água doce,