Meu local favorito no balneário Sul

Mais de duas milhões de pessoas são esperadas no balneário Sul capixaba nas cidades de Marataízes, Presidente Kennedy, Itapemirim, Piúma e Anchieta, durante a alta temporada de verão. E, claro, cada um tem o seu cantinho predileto, diante de tanta beleza.
Se você é uma delas, envie-nos as fotos e a localização do seu local favorito e conte um pouquinho da sua história com esta região. As informações devem ser enviadas para o e-mail [email protected]. Contribua e tenha seu ponto predileto publicado aqui no site de verão.