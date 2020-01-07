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Meu local favorito no balneário Sul

Os internautas podem participar enviando fotos da sua região predileta

Publicado em 07 de Janeiro de 2020 às 17:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jan 2020 às 17:24
Mais de duas milhões de pessoas são esperadas no balneário Sul capixaba nas cidades de Marataízes, Presidente Kennedy, Itapemirim, Piúma e Anchieta, durante a alta temporada de verão. E, claro, cada um tem o seu cantinho predileto, diante de tanta beleza.
Escolha o seu cantinho especial no balneário Sul capixaba e envie por email para participar de ação Crédito: Prefeitura de Anchieta/Divulgação
Se você é uma delas, envie-nos as fotos e a localização do seu local favorito e conte um pouquinho da sua história com esta região. As informações devem ser enviadas para o e-mail [email protected]. Contribua e tenha seu ponto predileto publicado aqui no site de verão.

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