Atletas fazem treinão para a Corrida de Verão da TV Gazeta Sul

Está chegando o dia da corrida mais esperada do Sul do Estado! É a 6º edição da Corrida de Verão da TV Gazeta Sul, que acontece no dia 25 de janeiro, em Marataízes. E para se preparar para a disputa, um grupo de atletas participa de um treinão no próximo sábado, dia 18. Qualquer pessoa pode participar.

O treinão vai começar bem cedo. Os atletas se concentram na Arena de Verão, na Praia Central, a partir das 6h30, mas a largada será às 7h. E é bom ir preparado, pois o percurso será de 8 km, o mesmo da prova. As pessoas que participarem do treino ainda concorrerão a brindes e inscrições para a corrida.

Percurso da 6ª Corrida de Verão da TV Gazeta Sul, que acontece na orla de Marataízes Crédito: TV Gazeta Sul

Percurso da 6ª Corrida de Verão da TV Gazeta Sul, que acontece na orla de Marataízes Crédito: TV Gazeta Sul

Os participantes ainda terão hidratação no início, durante e no final do trajeto.

"A importância desse treinão é possibilitar às pessoas conhecerem o trajeto da prova e já se prepararem para o desafio que as espera" Emerson Matielo - Educador físico e organizador do treinão

Corrida

As inscrições para a 6ª edição da Corrida de Verão da TV Gazeta Sul são limitadas e devem ser feitas no site do evento. Poderão participar atletas de ambos os sexos, com 16 anos ou mais, mas menores de idade devem apresentar autorização dos pais ou responsáveis.