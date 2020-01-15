Atletas fazem treinão para a Corrida de Verão da TV Gazeta Sul

Está chegando o dia da corrida mais esperada do Sul do Estado! É a 6º edição da Corrida de Verão da TV Gazeta Sul, que acontece no dia 25 de janeiro, em Marataízes. E para se preparar para a disputa, um grupo de atletas participa de um treinão no próximo sábado, dia 18. Qualquer pessoa pode participar.
O treinão vai começar bem cedo. Os atletas se concentram na Arena de Verão, na Praia Central, a partir das 6h30, mas a largada será às 7h. E é bom ir preparado, pois o percurso será de 8 km, o mesmo da prova. As pessoas que participarem do treino ainda concorrerão a brindes e inscrições para a corrida.
Os participantes ainda terão hidratação no início, durante e no final do trajeto.
"A importância desse treinão é possibilitar às pessoas conhecerem o trajeto da prova e já se prepararem para o desafio que as espera"
Corrida
As inscrições para a 6ª edição da Corrida de Verão da TV Gazeta Sul são limitadas e devem ser feitas no site do evento. Poderão participar atletas de ambos os sexos, com 16 anos ou mais, mas menores de idade devem apresentar autorização dos pais ou responsáveis.
As inscrições seguem até o próximo dia 21 ou até o preenchimento de todas as vagas. Para se cadastrar e ter mais informações sobre a prova é bem simples, basta entrar no site www.corridatvgazetasul.com.br. O valor da taxa é de R$ 66 para adultos e R$ 33 para crianças.