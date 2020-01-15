Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Especial publicitário

Atletas fazem treinão para a Corrida de Verão da TV Gazeta Sul

Percurso do treino, que acontece no sábado (18) e é aberto a quem quiser participar, será o mesmo da prova, com 8 km de extensão

Publicado em 15 de Janeiro de 2020 às 19:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jan 2020 às 19:30
Está chegando o dia da corrida mais esperada do Sul do Estado! É a 6º edição da Corrida de Verão da TV Gazeta Sul, que acontece no dia 25 de janeiro, em Marataízes. E para se preparar para a disputa, um grupo de atletas participa de um treinão no próximo sábado, dia 18. Qualquer pessoa pode participar.
O treinão vai começar bem cedo. Os atletas se concentram na Arena de Verão, na Praia Central, a partir das 6h30, mas a largada será às 7h. E é bom ir preparado, pois o percurso será de 8 km, o mesmo da prova. As pessoas que participarem do treino ainda concorrerão a brindes e inscrições para a corrida.
Percurso da 6ª Corrida de Verão da TV Gazeta Sul, que acontece na orla de Marataízes Crédito: TV Gazeta Sul
Percurso da 6ª Corrida de Verão da TV Gazeta Sul, que acontece na orla de Marataízes Crédito: TV Gazeta Sul
Os participantes ainda terão hidratação no início, durante e no final do trajeto.
"A importância desse treinão é possibilitar às pessoas conhecerem o trajeto da prova e já se prepararem para o desafio que as espera"
Emerson Matielo - Educador físico e organizador do treinão

Corrida

As inscrições para a 6ª edição da Corrida de Verão da TV Gazeta Sul são limitadas e devem ser feitas no site do evento. Poderão participar atletas de ambos os sexos, com 16 anos ou mais, mas menores de idade devem apresentar autorização dos pais ou responsáveis.
As inscrições seguem até o próximo dia 21 ou até o preenchimento de todas as vagas. Para se cadastrar e ter mais informações sobre a prova é bem simples, basta entrar no site www.corridatvgazetasul.com.br. O valor da taxa é de R$ 66 para adultos e R$ 33 para crianças.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot semanal: previsão para os signos de 20 a 26 de abril de 2026
Imagem de destaque
Prisioneiros algemados e executados: as acusações de crimes de guerra contra o soldado mais condecorado da Austrália
Purê de aipim/mandioca
Aprenda a preparar purê de aipim para as refeições do dia a dia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados