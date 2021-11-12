Novo tratamento estético no bumbum traz resultados imediatos

Usando tecnologia e feitos sob medida, ou seja, de forma personalizada para cada cliente, técnicas estéticas são a aposta para curtir o verão com tudo em cima. Crédito: Freepik

Tem gente que faz questão de ter um bumbum arredondado, empinado e sem furinhos. Felizmente, existem hoje em dia vários tratamentos estéticos focados nesta área do corpo, sem grandes intervenções.

Usando tecnologia e feitos sob medida, ou seja, de forma personalizada para cada cliente, essas técnicas são a aposta para o verão.

Uma delas, chamada de Glúteo Up, tem como objetivo deixar o bumbum mais harmônico, tonificado e sem celulite. Vanessa Cabral, esteticista e dona de uma clínica que leva seu nome em Vitória, tem um protocolo exclusivo com esse tratamento, que nutre a musculatura dos glúteos, potencializando-a. "Ele pode contribuir para o aumento muscular e também diminuir a flacidez", diz.

Para isso, é feita uma combinação de ativos com a técnica francesa de intradermoterapia. As substâncias são injetadas diretamente nos glúteos, em pontos estratégicos, em duas camadas, subcutânea e intramuscular.

Vanessa Cabral explica que o tratamento é personalizado de acordo com as necessidades da paciente e o resultado é individual. Crédito: Clínica Vanessa Cabral/Divulgação

Segundo Vanessa, para obter resultados satisfatórios, são indicadas pelo menos cinco sessões, que podem ser feitas com intervalo de uma semana entre elas. O preço fica em torno de R$ 1,5 mil o pacote.

"Os ativos promovem estímulo de colágeno, fortalecendo a fibra muscular, o que empina e modela a região. Eles melhoram a textura, a elasticidade, tratando a celulite", explica.

O tratamento é personalizado de acordo com as necessidades da paciente e o resultado é individual. "Depende muito do formato do bumbum, do organismo e estilo de vida de quem se submete ao procedimento. Quem faz exercícios físicos e tem alimentação e hábitos saudáveis consegue ter resultados mais rápidos e mais satisfatórios", destaca a empresária.

O Glúteo Up é contraindicado para gestantes, diabéticas, lactantes e pessoas com alergia a algum ativo presente nas substâncias injetáveis.