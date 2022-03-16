5 tratamentos estéticos mais procurados em clínica do ES

PowerSlim

A técnica consiste em um conjunto de procedimentos estéticos que visa deixar o rosto mais simétrico e rejuvenescido, feita por meio de vários métodos – entre os principais está a combinação de toxina botulínica e ácido hialurônico. Corrigindo as linhas de expressão, eleva e arqueia as sobrancelhas e diminui o sorriso gengival, preenche lábios e olheiras, trata o bigode chinês e as rugas de marionete, define o contorno do rosto e destaca algumas regiões, como as maçãs do rosto e queixo.

Realizado com um aparelho de eletrocautério, também conhecido como “jato de plasma”, é indicado para rejuvenescimento, tendo ótimos resultados para áreas difíceis de serem tratadas, como rugas ao redor dos lábios e dos olhos. Ocorre uma retração imediata da pele, o chamado “efeito lifting”, com resultados mais perceptíveis a partir de 5 a 7 dias.

Um tratamento de harmonização corporal, criado com exclusividade pela clínica para definir e tratar pernas, abdômen e até a região íntima. Muito recomendado no bumbum, pois deixa a região maior, mais empinada, definida e simétrica, devido às aplicações de bioestimuladores de colágeno, que podem ser compostos por ácido polilático ou por hidroxiapatita de cálcio, e de um preenchedor natural, que vem por meio do Plasma Rico em Plaquetas (PRP). Para o tratamento da celulite, são usados bioestimuladores de colágeno e preenchedores reabsorvíveis que melhoram as celulites de graus III e IV.

utiliza a combinação de ativos com a técnica francesa de intradermoterapia para o tão sonhado bumbum na nuca e serve também para tratar celulite e flacidez. As substâncias são injetadas diretamente nos glúteos em pontos estratégicos, nas camadas subcutânea e instramuscular. Os ativos promovem estímulo de colágeno, fortalecendo a fibra muscular, o que empina e modela a região, tratando a celulite e melhorando a textura da pele. O tratamento é personalizado de acordo com as necessidades da paciente e o resultado é individual.