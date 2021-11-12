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Tratamento estético ajuda a eliminar gorduras indesejadas

Quem se incomoda com as gordurinhas, mas também não vê necessidade de se submeter a uma cirurgia, pode recorrer ao PowerSlim; procedimento dá resultados expressivos logo na primeira sessão
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

12 nov 2021 às 18:00

Publicado em 12 de Novembro de 2021 às 18:00

O acúmulo de gordura no corpo pode ter diversos motivos: pode ser por genética, pelo formato do corpo, alimentação desequilibrada, sedentarismo, problemas hormonais, excesso de álcool, estresse, entre outros fatores.
O acúmulo de gordura no corpo pode ter diversos motivos: pode ser por genética, pelo formato do corpo, alimentação desequilibrada, sedentarismo, problemas hormonais, excesso de álcool, estresse, entre outros fatores. Crédito: Freepik
Sabe aquela gordurinha chata que não sai mesmo com dieta e exercício? Em algumas pessoas, ela é mais presente na barriga. Em outras, perto das axilas ou nos quadris. Quem se incomoda mais com isso, mas não vê tanta necessidade de se submeter a uma cirurgia, pode optar por tratamentos estéticos com esse foco.
Há clínicas com um protocolo personalizado, indicado para perda de gordura resistente e de medidas, sem deixar a pele flácida.
Vanessa Cabral, esteticista e dona da Clínica Vanessa Cabral, em Vitória, cita um método exclusivo que associa enzimas personalizadas para cada paciente, eletroterapia, ultrassom e radiofrequência. "O procedimento consiste na aplicação de uma solução fisiológica na região a ser tratada e, na sequência, é realizada a eletroterapia, ultrassom e radiofrequência, que, juntos, causam o rompimento da célula de gordura e promovem estímulo de colágeno, prevenindo a flacidez", explica.
As enzimas, diz ela, são compostas por diversas substâncias que aceleram reações químicas e são injetadas através de uma agulha muito fina no tecido subcutâneo. "Ao serem aplicadas, elas 'quebram' as cadeias de gordura, transformando-as em micropartículas para que sejam absorvidas pelo organismo ou extraídas pela urina e fezes."
O chamado PowerSlim, segundo Vanessa, traz resultados expressivos desde a primeira sessão. "É possível ter uma perda de, em média sete centímetros nas medidas já na primeira sessão", afirma Vanessa Cabral.
O procedimento é praticamente indolor, sendo bem tolerado pela maioria dos pacientes. "Uma leve ardência na área tratada pode ser sentida logo após a aplicação das enzimas. Caso o paciente tenha muita sensibilidade à dor, usamos anestésico tópico nos locais da aplicação", ressalta a esteticista.

CAUSAS

De acordo com Vanessa, o acúmulo de gordura no corpo pode ter diversos motivos: pode ser por genética, pelo formato do corpo, alimentação desequilibrada, sedentarismo, problemas hormonais, excesso de álcool, estresse, entre outros fatores.
"Em alguns casos, na anamnese clínica, é preciso indicar alguns exames para o paciente. E o tratamento é realizado em conjunto com nutricionista ou nutrológo para resultados mais assertivos", observa.
O chamado PowerSlim, segundo Vanessa, traz resultados expressivos desde a primeira sessão.
O chamado PowerSlim, segundo Vanessa, traz resultados expressivos desde a primeira sessão. Crédito: Clínica Vanessa Cabral/Divulgação
O PowerSlim pode ser feito no abdômen, braços, flancos, interno de coxas e costas. A técnica ajuda a reduzir medidas, a modelar e definir a área tratada, além de melhorar o aspecto da pele e a diminuir a celulite.
Para evitar riscos, Vanessa Cabral reforça que é muito importante procurar uma clínica habilitada e credenciada para a realização de qualquer tratamento.
As sessões do PowerSlim custam a partir de R$ 750,00, sendo, geralmente, indicadas três sessões com intervalos de 15 dias entre elas.
Para saber mais sobre essa e outras opções de tratamento na Vanessa Cabral Clínica acesse: Clínica Vanessa Cabral ou ligue para 99237- 0194 (WhatsApp) ou 3314- 5208. Nas redes sociais, acesse @clinicavanessacabral (Instagram) e Vanessa Cabral Clínica (Facebook).

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