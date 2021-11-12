Tratamento estético ajuda a eliminar gorduras indesejadas

O acúmulo de gordura no corpo pode ter diversos motivos: pode ser por genética, pelo formato do corpo, alimentação desequilibrada, sedentarismo, problemas hormonais, excesso de álcool, estresse, entre outros fatores. Crédito: Freepik

Sabe aquela gordurinha chata que não sai mesmo com dieta e exercício? Em algumas pessoas, ela é mais presente na barriga. Em outras, perto das axilas ou nos quadris. Quem se incomoda mais com isso, mas não vê tanta necessidade de se submeter a uma cirurgia, pode optar por tratamentos estéticos com esse foco.

Há clínicas com um protocolo personalizado, indicado para perda de gordura resistente e de medidas, sem deixar a pele flácida.

Vanessa Cabral, esteticista e dona da Clínica Vanessa Cabral, em Vitória, cita um método exclusivo que associa enzimas personalizadas para cada paciente, eletroterapia, ultrassom e radiofrequência. "O procedimento consiste na aplicação de uma solução fisiológica na região a ser tratada e, na sequência, é realizada a eletroterapia, ultrassom e radiofrequência, que, juntos, causam o rompimento da célula de gordura e promovem estímulo de colágeno, prevenindo a flacidez", explica.

As enzimas, diz ela, são compostas por diversas substâncias que aceleram reações químicas e são injetadas através de uma agulha muito fina no tecido subcutâneo. "Ao serem aplicadas, elas 'quebram' as cadeias de gordura, transformando-as em micropartículas para que sejam absorvidas pelo organismo ou extraídas pela urina e fezes."

O chamado PowerSlim, segundo Vanessa, traz resultados expressivos desde a primeira sessão. "É possível ter uma perda de, em média sete centímetros nas medidas já na primeira sessão", afirma Vanessa Cabral.

O procedimento é praticamente indolor, sendo bem tolerado pela maioria dos pacientes. "Uma leve ardência na área tratada pode ser sentida logo após a aplicação das enzimas. Caso o paciente tenha muita sensibilidade à dor, usamos anestésico tópico nos locais da aplicação", ressalta a esteticista.

CAUSAS

De acordo com Vanessa, o acúmulo de gordura no corpo pode ter diversos motivos: pode ser por genética, pelo formato do corpo, alimentação desequilibrada, sedentarismo, problemas hormonais, excesso de álcool, estresse, entre outros fatores.

"Em alguns casos, na anamnese clínica, é preciso indicar alguns exames para o paciente. E o tratamento é realizado em conjunto com nutricionista ou nutrológo para resultados mais assertivos", observa.

O chamado PowerSlim, segundo Vanessa, traz resultados expressivos desde a primeira sessão. Crédito: Clínica Vanessa Cabral/Divulgação

O PowerSlim pode ser feito no abdômen, braços, flancos, interno de coxas e costas. A técnica ajuda a reduzir medidas, a modelar e definir a área tratada, além de melhorar o aspecto da pele e a diminuir a celulite.

Para evitar riscos, Vanessa Cabral reforça que é muito importante procurar uma clínica habilitada e credenciada para a realização de qualquer tratamento.