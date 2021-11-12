Bioshaping: conheça a técnica para deixar o bumbum empinado

Sara Broedel aposta nessa técnica de Bioshaping para ficar com o bumbum firme para o verão. Crédito: Instragram/Reprodução

Daqui a pouco chegará a época mais quente do ano, período de dias inteiros de praia, aquele churrasquinho com amigos na piscina no final de semana... Temporada perfeita para se jogar de corpo e alma a essas delícias do verão, literalmente.

Para quem acha que o bumbum é uma parte importante no visual, principalmente se o biquíni vai prevalecer no "dress code", há tratamentos que prometem um resultado mais natural, mais harmônico.

Geralmente, a celulite incomoda bastante as mais vaidosas. E como ela é mais difícil de eliminar, o jeito é recorrer a alguma ajuda.

A empresária e esteticista Vanessa Cabral explica que há diversos fatores que causam a celulite, sendo o fator hormonal o mais comum. "Para amenizar esse problema, a receita mais recomendada é o combo dieta balanceada, exercício físico, boa ingestão de água e outros hábitos saudáveis", garante ela.

A empresária e esteticista Vanessa Cabral explica que há diversos fatores que causam a celulite, sendo o fator hormonal o mais comum. Crédito: Clínica Vanessa Cabral/Divulgação

Se não dá mais tempo de organizar essa rotina saudável, uma opção é aliar técnicas que vão apressar o efeito desejado. Na clínica da Vanessa, um dos tratamentos mais indicados e promissores é o Bioshaping.

EXCLUSIVIDADE

Segundo ela, é um tratamento de harmonização corporal, criado com exclusividade, para definir e tratar áreas como pernas, abdômen e até a região íntima. "Mas temos usado mais para o bumbum, que é a preferência nacional e região mais procurada pelas mulheres para tratar."

Ele é indicado para deixar esta região maior, mais empinada, definida e simétrica. "No tratamento são realizadas aplicações de bioestimuladores de colágeno, que podem ser compostos por ácido polilático ou por hidroxiapatita de cálcio, e de um preenchedor natural, que vem através do Plasma Rico em Plaquetas (PRP)", explica Vanessa.

O procedimento consiste na retirada do sangue da paciente, que vai para uma centrífuga, onde é separado, e um material rico em plaquetas e proteínas de crescimento celular é sintetizado, se transformando em plasma.

Segundo a influenciadora digital capixaba Sara Broedel, o Bioshaping promove mudanças sutis, pequenas correções onde mais incomoda. Crédito: Instagram/Reprodução

"Esse material é injetado na área a ser tratada. Ao receber o plasma do seu próprio sangue, as plaquetas se multiplicam, e, com isso, ativam o processo de crescimento celular, estimulando a síntese de um novo colágeno", detalha a esteticista, que mantém sua clínica em Vitória.

É possível ver os resultados após a primeira sessão. Cada aplicação custa a partir de R$ 3 mil. Vanessa afirma que, geralmente, são indicadas três sessões para um resultado completo.

A modelo e influenciadora digital capixaba Sara Broedel, 24 anos, já fez as três sessões de Bioshaping. "Ficou bem natural, do jeito que eu gosto. As pessoas não sabem se você fez algo. São mudanças sutis, pequenas correções onde mais incomoda. Fiz na lateral do bumbum e na parte superior, para deixar mais empinado. E realmente ficou", conta ela.

Sara aposta nessa técnica para ficar com o bumbum firme para o verão. "Só falta mais uma sessão. Estou doida para fazer. Não dói. É muito seguro."

RISCOS

Os riscos, segundo Vanessa Cabral, são mínimos: "Pode haver inflamação no local das picadas, mas só se a paciente não seguir as instruções recomendadas". Por isso, diz, os cuidados após o procedimento são evitar a exposição ao sol, o uso de saunas, a prática de exercício físicos e também fazer massagens na região durante alguns dias.

Além do Bioshaping, a esteticista cita outros tratamentos que podem ser feitos em combinação, como radiofrequência e preenchimento em pontos específicos. "Essa associação de técnicas ajuda bastante, principalmente quem tem os graus III e IV de celulite", afirma.