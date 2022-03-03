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Tratamento inovador ajuda no combate à gordura localizada

Para quem sofre para perder peso, principalmente na eliminação da gordura resistente, o procedimento estético PowerSlim pode ajudar a recuperar a autoestima de homens e mulheres
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

03 mar 2022 às 12:00

Publicado em 03 de Março de 2022 às 12:00

O resultado do tratamento PowerSlim pode ser percebido a cada sessão, com redução de até sete centímetros.
O resultado do tratamento PowerSlim pode ser percebido a cada sessão, com redução de até sete centímetros. Crédito: Shutterstock
Para aqueles que lutam contra a balança, principalmente para eliminar aquela gordura resistente, um procedimento pode ajudar a recuperar a autoestima. Lançado recentemente, o PowerSlim é indicado tanto para homens quanto para mulheres.
O procedimento combate gorduras que se acumulam nas áreas das pernas, abdômen, nas partes internas das coxas, na bananinha do culote, nos flancos, a terrível gordurinha do sutiã e até na região íntima.
“A base do tratamento é realizada através da junção de enzimas e esvaziadores de gorduras, aparelhos ultrassom Híbridi, eletroterapia, radiofrequência, soluções injetáveis, entre outros ativos, que conseguem eliminar a célula adiposa, rompendo-a e não havendo o efeito rebote. Diferentemente de outros tratamentos, que só murcham ou que congelam a célula”, explica Vanessa Cabral, esteticista e empresária da clínica que leva seu nome, localizada na Praia do Canto, em Vitória.
Ainda de acordo com Vanessa, no caso dos homens, esse tipo de procedimento tem agradado muito, principalmente porque é possível tirar o excesso de gordura da mama e proporcionar definição do peitoral.

RESULTADOS

Vanessa Cabral explica que o resultado do tratamento PowerSlim pode ser percebido a cada sessão, com redução de até sete centímetros. “Geralmente é indicado o mínimo de três sessões, com intervalo de 15 dias cada, e claro, isso vai depender da necessidade de cada pessoa. Ao enxugar a gordura, é nítida a melhora do aspecto da pele, redução da gordura, flacidez e celulite”, observa a esteticista.
Os preços são definidos por área tratada e a média de valores são: abdômen inferior a partir de R$ 950, superior a partir de R$ 950; interno da coxa a partir de R$ 900, cada lado.
Investindo em novas tecnologias e serviços diferenciados, Vanessa Cabral segue se aprimorando em tratamentos estéticos - corporal e facial - através de técnicas modernas, além de aparelhos e produtos recém-chegados no mercado de beleza.
Para saber mais sobre as opções de tratamento na Clínica Vanessa Cabral acesse: https://clinicavanessacabral.com.br/ ou ligue para 99237- 0194 (WhatsApp) ou 3314- 5208. Nas redes sociais, acesse @clinicavanessacabral (Instagram) e Vanessa Cabral Clínica (Facebook).
Onde fica: Clínica Vanessa Cabral Rua João da Cruz, 195. Ed Sevilha - sala 102. Praia do Canto, em Vitória – ES.

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