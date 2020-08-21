Tecnologia de ponta em hub de inovação promete soluções criativas

Ferramentas digitais, parcerias nacionais e internacionais, e realidade virtual a favor do desenvolvimento da indústria, do comércio e dos serviços. É esse o cenário do novo hub de inovação que a Universidade Vila Velha (UVV) vai lançar na Enseada do Suá, em Vitória. A UVV Highline vai ocupar uma torre com 13 pavimentos voltados para o que há de mais moderno e tecnológico na realização de projetos e programas de aperfeiçoamento.
"No UVV High Tower, faremos a desejada alquimia entre o melhor da ciência, academia, tecnologia e dos processos de inovação com os mercados produtivos", explica o CEO da universidade, José Luiz Dantas.
Ainda segundo ele, o hub de inovação tem como objetivo fomentar soluções criativas. Dessa forma, a instituição vai oferecer consultorias técnicas e projetos de soluções corporativas para empresas, por meio da UVV Solution, e capacitações, através da UVV Premium Business School. Entre os parceiros nacionais já confirmados do novo empreendimento estão a Cesar School, a ESPM e a FGV.
"No Internacional, temos a Sibe Business School, de Stuttgart, na Alemanha; a Universidade de Girona, da Espanha; além da Universidade de La Rochelle, na França; da Universidade Purdue Global, do Canadá; e da Universidade de Lisboa, de Portugal. Nós também estamos buscando parceria com a London Business School, de Londres", pontua José Luiz.
TECNOLOGIA DE ÚLTIMA GERAÇÃO
O novo empreendimento, com 7 mil metros quadrados e prestes a ser inaugurado, vai contar com auditórios, biblioteca, salas de conferências, laboratórios de inovação, arenas multiúso, salas multimídias e escritórios de desenvolvimento e coworking. Esses espaços vão ter à disposição equipamentos, sistemas, metodologias e ferramentas digitais, além de serem ambientes planejados e integrados com logística funcional, sustentabilidade e tecnologia de ponta.
"Esperamos inaugurá-lo neste ano, assim que a pandemia da Covid-19 permitir, e tão logo seja possível reunir as principais lideranças capixabas, pois faremos em grande estilo e com palestrante internacional", adianta José Luiz.
A instituição também já tem uma carteira de parceiros multinacionais, acrescenta, que atuam no Estado, como a Vale, ArcelorMittal, Petrobras e Autoglass. A princípio, portanto, a própria instituição vai até os possíveis parceiros, que, de acordo com José Luiz, serão aqueles que já são consolidados pelo DNA de inovação.
"Em um momento posterior, receberemos demandas de outros interessados. Avaliaremos novas parcerias e a possibilidade de colaborar com empreendedores dispostos a ganhar força e estruturação sistêmica em diagnósticos conjuntos, objetivando melhorias produtivas, ampliação da produção e distribuição, aumentando faturamento, os lucros, o ebitda (sigla em inglês de indicador para avaliar empresas de capital aberto) e conquistando novos mercados em escalas mundiais", finaliza José Luiz.