Tecnologia de ponta em hub de inovação promete soluções criativas

O CEO da UVV, José Luiz Dantas, aponta que a instituição vai oferecer consultorias técnicas e projetos de soluções corporativas para empresas Crédito: Divulgação/UVV

Ferramentas digitais, parcerias nacionais e internacionais, e realidade virtual a favor do desenvolvimento da indústria, do comércio e dos serviços. É esse o cenário do novo hub de inovação que a Universidade Vila Velha (UVV) vai lançar na Enseada do Suá, em Vitória. A UVV Highline vai ocupar uma torre com 13 pavimentos voltados para o que há de mais moderno e tecnológico na realização de projetos e programas de aperfeiçoamento.

"No UVV High Tower, faremos a desejada alquimia entre o melhor da ciência, academia, tecnologia e dos processos de inovação com os mercados produtivos", explica o CEO da universidade, José Luiz Dantas.

Ainda segundo ele, o hub de inovação tem como objetivo fomentar soluções criativas. Dessa forma, a instituição vai oferecer consultorias técnicas e projetos de soluções corporativas para empresas, por meio da UVV Solution, e capacitações, através da UVV Premium Business School. Entre os parceiros nacionais já confirmados do novo empreendimento estão a Cesar School, a ESPM e a FGV.

"No Internacional, temos a Sibe Business School, de Stuttgart, na Alemanha; a Universidade de Girona, da Espanha; além da Universidade de La Rochelle, na França; da Universidade Purdue Global, do Canadá; e da Universidade de Lisboa, de Portugal. Nós também estamos buscando parceria com a London Business School, de Londres", pontua José Luiz.

TECNOLOGIA DE ÚLTIMA GERAÇÃO

O novo empreendimento, com 7 mil metros quadrados e prestes a ser inaugurado, vai contar com auditórios, biblioteca, salas de conferências, laboratórios de inovação, arenas multiúso, salas multimídias e escritórios de desenvolvimento e coworking. Esses espaços vão ter à disposição equipamentos, sistemas, metodologias e ferramentas digitais, além de serem ambientes planejados e integrados com logística funcional, sustentabilidade e tecnologia de ponta.

"Esperamos inaugurá-lo neste ano, assim que a pandemia da Covid-19 permitir, e tão logo seja possível reunir as principais lideranças capixabas, pois faremos em grande estilo e com palestrante internacional", adianta José Luiz.

A instituição também já tem uma carteira de parceiros multinacionais, acrescenta, que atuam no Estado, como a Vale, ArcelorMittal, Petrobras e Autoglass. A princípio, portanto, a própria instituição vai até os possíveis parceiros, que, de acordo com José Luiz, serão aqueles que já são consolidados pelo DNA de inovação.