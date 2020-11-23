Unidade de AVC de hospital capixaba recebe premiação internacional

Com atendimento de excelência, a unidade de AVC do Hospital Unimed Vitória (HU) recebeu o Prêmio Angels, uma iniciativa internacional que reconhece o comprometimento com a melhoria da qualidade Crédito: Unimed Vitória/Divulgação

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é a segunda doença que mais mata no Brasil e no mundo e é a principal causa de incapacidade no planeta. Um conjunto de ações objetivas e bem planejadas pode ser decisivo na hora de salvar um paciente que apresenta esse quadro. Por isso, com protocolo bem definido, a unidade de AVC do Hospital Unimed Vitória (HU) tem excelência no atendimento e recebeu o Prêmio Angels, iniciativa internacional que reconhece o comprometimento com a melhoria da qualidade. A premiação se baseia na avaliação de performance, de acordo os indicadores rigorosos.

O coordenador do Serviço de Neurologia do HU, Daniel Escobar, explica que entre os aspectos que levaram a unidade a essa premiação estão ter um espaço destinado exclusivamente a pacientes com doença cerebrovascular; atendimento com rotina diária de neurologista; equipe multidisciplinar treinada para casos de AVC, incluindo fisioterapeutas, fonoaudiólogos e enfermeiros; e protocolos institucionais guiados de qualidade assistencial.

"Temos um serviço de cobertura completo disponível 24 horas com tudo que é necessário para atender bem um caso de AVC. A nossa equipe multidisciplinar busca constantemente qualificar o atendimento, com foco em salvar vidas, melhorar o desfecho funcional e colaborar para prevenção primária e secundária da doença" Daniel Escobar - Coordenador do Serviço de Neurologia do Hospital Unimed Vitória

Segundo dados da Rede Brasil AVC, na década de 90, ficou comprovado que as unidades de atendimento a esses casos diminuem a mortalidade e as sequelas com um conjunto de ações simples e objetivas e uma cultura de monitoramento contínuo de indicadores de qualidade. É um trabalho de equipe que requer foco e treinamento. Nós, da Neurologia do Hospital Unimed Vitória, estamos empenhados em entregar ao cliente da cooperativa qualidade no atendimento ao AVC agudo dentro do nosso recurso próprio, afirma Escobar.