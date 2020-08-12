Time de novos eletroportáteis joga a favor da saúde e da praticidade

A fritadeira elétrica Arno Airfryer Super (BFRY 1400W, 110 volts) tem capacidade de 4,2 litros. Código: 437448. Crédito: Sipolatti/Divulgação

Churrasco e pão preparados em fritadeira elétrica? Bolo ou peixe feito na panela de pressão? Fritura sem nem uma gota de óleo sequer? Não, a cozinha contemporânea não virou de ponta-cabeça. Muito pelo contrário, ganhou um poderoso time escalado pela tecnologia que joga a favor de uma vida mais organizada, saborosa, saudável e prática. E o melhor: sem extrapolar a fatura de energia. Sim, ao contrário do que muita gente supõe, os equipamentos eletroportáteis que facilitam a rotina não representam cifras a mais na conta de luz, muito menos quilos extras na balança.

De olho nesse consumidor que fica mais em casa e está atento ao cardápio e à economia, as marcas oferecem opções funcionais, acessíveis e adaptáveis, com vários preços, dimensões e modelos. As pessoas hoje se preocupam mais com a saúde. Por causa dessa tendência, o boom de vendas é o airfryer, que permite elaborar uma alimentação frita ao ar quente, dispensando o óleo. É infinitamente mais saudável, atesta a executiva de compras de eletroportáteis das Lojas Sipolatti , Eliana Ferreira Barcelos.

E se antes o público recorria a itens menores, as versões mais demandadas na pandemia são as maiores, com volume de até cinco litros e meio, para atender a toda a família. Assim, dá para fazer na fritadeira elétrica aquele churrasco no fim de semana colocando no interior várias peças ao mesmo tempo, entregando em uma só rodada coxas e asas de galinha, picanha e linguiça.

"É um produto que faz muita coisa, caiu no gosto do público nesta pandemia. Não fica restrito a batata e pão de queijo, como as pessoas pensavam antes. Faz bolo, pipoca, pão... No modelo da Arno, por exemplo, o ar quente circula no aparelho todo. Não é preciso virar os alimentos até que fiquem prontos." Eliana Ferreira Barcelos - Executiva de compras de eletroportáteis das Lojas Sipolatti

A nova panela de pressão

A panela de pressão, agora também elétrica, entrou nesta nova onda versátil para um dia a dia melhor. O ball antiaderente é um atrativo e tanto e pode ser usado na elaboração de uma série de pratos, não só feijão e carnes. Não se perde nada no sabor e muito se ganha em saúde, pois o revestimento de primeira linha exige bem menos gordura, garante Eliana.

Ela não funciona só na pressão. Há também o modo cozimento. Se for grande, é possível até assar um bolo ali dentro ou fazer uma moqueca. Você pode escolher no timer o tempo de cocção do peixe e depois deixá-lo no modo aquecer. O modo pressão só é acionado quando um pequeno pino em cima da panela é virado, ressalta a especialista.

Na turma que atua em prol de uma vida mais light, também estão o grill, a omeleteira e o cozedor elétrico, que tem três níveis de cocção para o ovo: pochê, macio e ao bem cozido. Nele também dá para fazer omeletes e cozinhar legumes. O bom desse produto é que, por ter cronômetro, não oferece risco de queimar a refeição ou passar do ponto. Veio para facilitar mesmo.

Batedeira planetária para aumentar renda

A pandemia não apenas exigiu mais funcionalidades, mas também obrigou muitas pessoas que perderam seus empregos ou tiveram o salário reduzido a se reinventar na cozinha, vendendo alimentos. Nesta nova realidade, a batedeira planetária tem obtido grande saída na Sipolatti, justamente por se tornar um equipamento de trabalho de fácil operação, com alta qualidade.

As pessoas estão complementando a renda fazendo comida para fora. A batedeira planetária faz desde uma simples clara em neve bem batida até bolos e pães. É bastante potente, observa Eliana.

Um clássico turbinado

E o já clássico multiprocessador de legumes ganha ainda mais espaço na cozinha nestes tempos. Até sete acessórios para um mesmo produto conferem riqueza de opções em molhos e saladas, com as diversos movimentos disponíveis (como picar, moer, cortar em palitos, ralar). É um produto que tem muita facilidade. A versão 7 em 1 da Walita vem com espremedor de limão e laranja, afirma a colaboradora.

A executiva de compras cita ainda outra vantagem das mercadorias das Lojas Sipolatti : a variedade de marcas. Não focamos uma apenas. Há itens Philips Walita, Britânia, Philco, Mondial, Electrolux e Arno. O consumidor pode escolher sua marca preferida, aquela em que confia.

Serviço

Televendas: 0800 006 2020 (Grande Vitória e regiões Norte e Serrana  DDD 27) e (27) 3089 - 2100 (Sul do ES  DDD 28  e celulares).

Prazo de entrega: um dia útil após a aprovação (televendas e um dia útil após a aprovação (televendas e loja virtual ) para Vitória, Serra, Vila Velha, Viana e Cariacica e de dois dias (em outros municípios com unidades da Sipolatti). Em outras localidades, o prazo é variável

Frete: grátis para todo o Espírito Santo nas compras acima de R$ 99

Confira algumas opções de eletroportáteis na Sipolatti