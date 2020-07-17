Tem na Sipolatti: Smart TVs trazem clima de cinema para dentro de casa

O som invade o ambiente com uma amplitude surpreendente. As imagens, de tão definidas, parecem atrair o espectador para dentro da tela. As cenas ostentam os detalhes em um imenso e supercolorido painel. Não é ficção, é vida real: a sala de quem tem uma Smart TV vira, de fato, coisa de cinema.

Toda a variedade de produtos que dão vida a esse cenário está disponível nas Lojas Sipolatti , com aparelhos inteligentes de resoluções de 4k a 8k das maiores marcas do mercado (LG, Samsung, Sony, Panasonic, Philips e AOC).

O consumidor, neste momento de distanciamento físico, quer trazer um equipamento melhor para dentro de sua casa, com qualidade de primeira, recursos tecnológicos de ponta, para assistir com a família às programações, incluindo as famosas lives. Afinal, com mais tempo em casa, é o lar que será seu espaço de diversão. Os tamanhos mais procurados de televisão são de 50, 55, 60, 65 e 75 polegadas. Há telas maiores, mas essa é a busca mais intensa, explica o executivo de compras da Sipolatti , Edson Cordeiro.

Em termos de tecnologia, o que o cliente mais aprecia são produtos que dão acesso a qualquer site, com as teclas que facilitam a vida dele, como os atalhos para a Netflix e o Globoplay. E nos últimos três meses, temos percebido aqui na Sipolatti aumento de vendas de TVs smart com assistente de voz  como o Google Assistent, a Alexa e o Bixby (este último da Samsung) , um dispositivo que interage com o usuário e responde às perguntas e aos comandos por voz. Na mudança de canal, o controle remoto é substituído pelas palavras pronunciadas, detalha Edson.

Outro ponto importante é a portabilidade, que permite realizar o pareamento e levar o conteúdo que está sendo transmitido pela TV para a tela do celular, e vice-versa. Assim, a pessoa pode ir para a cozinha com o celular e preparar a refeição vendo a mesma programação que está senda exibido pela TV na sala, completa o executivo.

As imagens são de encher os olhos em aparelhos que variam de R$ 2,7 mil (4k, com reprodução quatro vezes melhor que os televisores HD) a R$ 19 mil (8k, com resolução 16 vez mais alta do que os aparelhos HD).

"No modelo de ponta, o preto é o mais preto e o branco é o mais branco. Chegou-se ao limite do que era possível apresentar em termos de cor no produto. É uma versão que traz o infinito das cores, com pontos quânticos." Edson Cordeiro - Executivo de compras da Sipolatti

Som acompanha imagem

O som dessa versão mais rica em tecnologia é um show à parte, parece estar em movimento, com uma amplitude bem mais significativa do que se registra normalmente por aí. Vamos dar um exemplo. Num filme, há um helicóptero que sairá do lado direito da tela e passará para o lado esquerdo. O som não vai sair só embaixo ou só em cima da TV. Vai acompanhar a TV onde estiver a imagem com o barulho, ou seja, vai percorrer o trajeto do helicóptero. É a sensação de cinema dentro de casa.

Para os gamers, os diferenciais das Smart TVs são sinônimo de vitória nas disputas on-line. Com a altíssima resolução, o jogador tem mais visibilidade para encontrar seu adversário que está escondido. Quem tem um produto desses vai levar vantagem em relação ao que não têm. Há o modo gamer, muito mais apurado por causa dessa quantidade de pixels. Outra vantagem, para todos os públicos, é a opção de divisão de telas: uma pessoa pode assistir com um conteúdo na metade da tela e outra pessoa pode ver uma programação diferente na outra metade, finaliza Edson.

Veja alguns dos produtos oferecidos pela Sipolatti

Sipolatti TV

Serviço

Televendas: 0800 006 2020 (Grande Vitória e regiões Norte e Serrana  DDD 27) e (27) 3089 - 2100 (Sul do ES  DDD 28  e celulares).

Prazo de entrega: um dia útil após a aprovação (televendas e um dia útil após a aprovação (televendas e loja virtual ) para Vitória, Serra, Vila Velha, Viana e Cariacica e de dois dias (em outros municípios com unidades da Sipolatti). Em outras localidades, o prazo é variável