Tem na Sipolatti: Smart TVs trazem clima de cinema para dentro de casa

O som invade o ambiente com uma amplitude surpreendente. As imagens, de tão definidas, parecem atrair o espectador para dentro da tela. As cenas ostentam os detalhes em um imenso e supercolorido painel. Não é ficção, é vida real: a sala de quem tem uma Smart TV vira, de fato, coisa de cinema.
Toda a variedade de produtos que dão vida a esse cenário está disponível nas Lojas Sipolatti, com aparelhos inteligentes de resoluções de 4k a 8k das maiores marcas do mercado (LG, Samsung, Sony, Panasonic, Philips e AOC).
O consumidor, neste momento de distanciamento físico, quer trazer um equipamento melhor para dentro de sua casa, com qualidade de primeira, recursos tecnológicos de ponta, para assistir com a família às programações, incluindo as famosas lives. Afinal, com mais tempo em casa, é o lar que será seu espaço de diversão. Os tamanhos mais procurados de televisão são de 50, 55, 60, 65 e 75 polegadas. Há telas maiores, mas essa é a busca mais intensa, explica o executivo de compras da Sipolatti, Edson Cordeiro.
Em termos de tecnologia, o que o cliente mais aprecia são produtos que dão acesso a qualquer site, com as teclas que facilitam a vida dele, como os atalhos para a Netflix e o Globoplay. E nos últimos três meses, temos percebido aqui na Sipolatti aumento de vendas de TVs smart com assistente de voz como o Google Assistent, a Alexa e o Bixby (este último da Samsung) , um dispositivo que interage com o usuário e responde às perguntas e aos comandos por voz. Na mudança de canal, o controle remoto é substituído pelas palavras pronunciadas, detalha Edson.
Outro ponto importante é a portabilidade, que permite realizar o pareamento e levar o conteúdo que está sendo transmitido pela TV para a tela do celular, e vice-versa. Assim, a pessoa pode ir para a cozinha com o celular e preparar a refeição vendo a mesma programação que está senda exibido pela TV na sala, completa o executivo.
As imagens são de encher os olhos em aparelhos que variam de R$ 2,7 mil (4k, com reprodução quatro vezes melhor que os televisores HD) a R$ 19 mil (8k, com resolução 16 vez mais alta do que os aparelhos HD).
"No modelo de ponta, o preto é o mais preto e o branco é o mais branco. Chegou-se ao limite do que era possível apresentar em termos de cor no produto. É uma versão que traz o infinito das cores, com pontos quânticos."
Som acompanha imagem
O som dessa versão mais rica em tecnologia é um show à parte, parece estar em movimento, com uma amplitude bem mais significativa do que se registra normalmente por aí. Vamos dar um exemplo. Num filme, há um helicóptero que sairá do lado direito da tela e passará para o lado esquerdo. O som não vai sair só embaixo ou só em cima da TV. Vai acompanhar a TV onde estiver a imagem com o barulho, ou seja, vai percorrer o trajeto do helicóptero. É a sensação de cinema dentro de casa.
Para os gamers, os diferenciais das Smart TVs são sinônimo de vitória nas disputas on-line. Com a altíssima resolução, o jogador tem mais visibilidade para encontrar seu adversário que está escondido. Quem tem um produto desses vai levar vantagem em relação ao que não têm. Há o modo gamer, muito mais apurado por causa dessa quantidade de pixels. Outra vantagem, para todos os públicos, é a opção de divisão de telas: uma pessoa pode assistir com um conteúdo na metade da tela e outra pessoa pode ver uma programação diferente na outra metade, finaliza Edson.
Veja alguns dos produtos oferecidos pela Sipolatti
Sipolatti TV
Serviço
Loja virtual: sipolatti.com.br
Televendas: 0800 006 2020 (Grande Vitória e regiões Norte e Serrana DDD 27) e (27) 3089 - 2100 (Sul do ES DDD 28 e celulares).
Prazo de entrega: um dia útil após a aprovação (televendas e loja virtual) para Vitória, Serra, Vila Velha, Viana e Cariacica e de dois dias (em outros municípios com unidades da Sipolatti). Em outras localidades, o prazo é variável
Frete: grátis para todo o Espírito Santo nas compras acima de R$ 99.