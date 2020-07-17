Smartphones da Sipolatti: tecnologia de ponta ao alcance de suas mãos

O youtubers e os outros influenciadores digitais já sabem disto há tempos. A empreendedora, que mais do nunca precisa divulgar a melhor imagem de seu produto nas mídias sociais, também já embarcou nesta onda. E o pai de família disposto a registrar em detalhes aquela viagem inesquecível com os filhos está ligado: quer um ótimo conteúdo? Tenha um ótimo smartphone, tanto para lazer quanto para divulgação e negócios.
Cada vez mais os chamados celulares inteligentes alcançam a qualidade dos equipamentos profissionais, com audiovisual de primeira. Aparelhos que são ponta de linha estão sendo disputadíssimos como grandes atrativos na loja virtual, no televenda e nas unidades físicas da rede Sipolatti.
O consumidor, durante esta pandemia, tem procurado investir em itens melhores. Tanto que a demanda por opções de R$ 1 mil e R$ 2 mil cresceu 100% e a busca pelos smartphones acima de R$ 2 mil subiu em torno de 120%. O cliente está interessado em equipamentos mais parrudos, mais configurados do que a linha de entrada, justamente porque quer uma foto e um vídeo de qualidade, afirma o comprador da área de telefonia das Lojas Sipolatti, Orlando Silva.
Um smartphone com boa memória também é preferência de mercado, pois permite concentrar e organizar todos os arquivos sem a imposição de descartá-los em curto tempo. A aquisição é vista como investimento, pois uma boa foto e um bom vídeo dão retorno com o público. Hoje, na Sipolatti, temos modelos de 128GB disponível a partir de R$ 1.899 e os produtos com 64GB por R$ 1.599, acrescenta Silva.
Ele cita, ainda, a linha A da Samsung (A21S, A31, A51 e A71) como um dos grandes destaques disponíveis. Toda a família vem com quatro lentes traseiras com funções, entre elas a câmera wide (fotografa imagens mais amplas), câmera macro (foca de perto com alta definição) e câmera com profundidade (destaca objetos com vários efeitos de foco dinâmico).
"Além disso, esses aparelhos gravam vídeos de alta qualidade (full HD A21S e A31; ultra HD 4K A51 e A71). Esses atributos são bastante requisitados, especialmente por conta das divulgações nas rede sociais, sendo utilizados para a filmagem de lives. Empreendedores que desejam tirar excelentes fotos de seus produtos para os anúncios patrocinados também enxergaram a importância de um bom audiovisual. A nova linha A da Samsung traz tecnologia de ponta em suas câmeras com aparelhos que variam de R$ 1.899 (A21S) a R$ 2.699 (A71)."
Veja algumas das opções de smartphones na Sipolatti
Sipolatti | Smartphone
Serviço
Loja virtual: sipolatti.com.br
Televendas: 0800 006 2020 (Grande Vitória e regiões Norte e Serrana DDD 27) e (27) 3089 - 2100 (Sul do ES DDD 28 e celulares).
Prazo de entrega: um dia útil após a aprovação (televendas e loja virtual) para Vitória, Serra, Vila Velha, Viana e Cariacica e de dois dias (em outros municípios com unidades da Sipolatti). Em outras localidades, o prazo é variável
Frete: grátis para todo o Espírito Santo nas compras acima de R$ 99.