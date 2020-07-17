Smartphones da Sipolatti: tecnologia de ponta ao alcance de suas mãos

O youtubers e os outros influenciadores digitais já sabem disto há tempos. A empreendedora, que mais do nunca precisa divulgar a melhor imagem de seu produto nas mídias sociais, também já embarcou nesta onda. E o pai de família disposto a registrar em detalhes aquela viagem inesquecível com os filhos está ligado: quer um ótimo conteúdo? Tenha um ótimo smartphone, tanto para lazer quanto para divulgação e negócios.