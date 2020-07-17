Sipolatti reforça conexão com o cliente e faz entrega em até 24h

"Quando a pandemia teve início, analisamos o mercado e estudamos uma forma de nos reinventarmos na logística. O desafio foi reconhecido: entregar o mais rápido possível. O fica em casa abriu essa oportunidade. Para converter o aumento do acesso digital em vendas on-line, trabalhamos com o setor de Tecnologia da Informação (TI) e aperfeiçoamos o sistema, para darmos a mercadoria na mão do cliente no intervalo de um dia útil, apenas."

Na análise de João Pereira, o desafio da logística perpassa as diferentes necessidades do público, incluindo quem prefere o atendimento presencial. O consumidor sai da loja física com a data da entrega e da montagem agendada, evitando o contratempo de ter de esperar vários dias por uma encomenda.

"Tem cliente que só está no sábado em casa. E é para esse dia que agendamos. Estamos muito atentos a isso. Treinamos a equipe. A entrega e a montagem têm dias específicos. Além disso, os ajudantes e os montadores são todos colaboradores próprios da Sipolatti, funcionários. Chegam uniformizados. É uma segurança a mais, o morador sabe que quem está entrando em sua residência é uma pessoa da Sipolatti."

Para Maura, uma das consumidoras do início desta matéria, a agilidade da entrega foi uma experiência compensadora. O atendimento foi ótimo. Tudo muito bom. Não esperava que chegasse tão rápido. Pensei que o guarda-roupa viria três dias depois, como ocorreu em outras lojas. Com outra empresa, comprei uma geladeira que demorou um mês para ser entregue. Uma dor de cabeça, disse ela, moradora da Ilha das Flores, em Vila Velha. Foi a primeira experiência da dona de casa com o televendas da Sipolatti. Aprovei. Pretendo repetir. Com certeza vou comprar novamente pelo televendas.