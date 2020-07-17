Sipolatti reforça conexão com o cliente e faz entrega em até 24h

Era final de tarde de uma terça-feira quando Maura Maria de Jesus Ribeiro, de 46 anos, ligou para o televendas da Sipolatti para comprar um guarda-roupa. Do fim daquele telefonema até a entrega do produto, menos de 24 horas haviam se passado. Na quarta-feira, logo pela manhã, os entregadores já estavam à porta da dona de casa com a mercadoria, que só aguardaria então a montagem.
Com a recepcionista Eliane Fagundes da Silva, 36, aconteceu algo semelhante. O clique na foto da máquina de lavar roupa na loja virtual da Sipolatti (sipolatti.com.br) ocorreu por volta das 11h de uma segunda-feira. Às 10h do dia seguinte, o produto já estava na sua área de serviços pronto para ser usado.
Parece um sonho distante, mas nas Lojas Sipolatti um dos maiores desejos de quem compra se tornou real, como mostram esses casos relatados, apenas dois em meio a tantos outros com o mesmo desfecho feliz. E essa satisfação vem embalada em outras vantagens, como frete grátis, qualidade, comprometimento e equipe altamente treinada no atendimento.
O novo normal nestes tempos de pandemia mudou os paradigmas e exigiu transformações em todo o mercado. Na Sipolatti, as soluções para quem não quer sair de casa, não pode se locomover ou prioriza o e-commerce e o televendas vieram a toque de caixa, na velocidade das transformações digitais.
Do acesso à loja virtual até a chegada do produto à residência, um processo que na concorrência pode levar semanas, na Sipolatti é concluído em questão de poucas horas, tendo o monitoramento integral para identificar a localização da encomenda em cada etapa. É o sistema D+1 a pleno vapor: o consumidor, que está mais em casa do que nunca, compra num dia e recebe no outro.
"Quando a pandemia teve início, analisamos o mercado e estudamos uma forma de nos reinventarmos na logística. O desafio foi reconhecido: entregar o mais rápido possível. O fica em casa abriu essa oportunidade. Para converter o aumento do acesso digital em vendas on-line, trabalhamos com o setor de Tecnologia da Informação (TI) e aperfeiçoamos o sistema, para darmos a mercadoria na mão do cliente no intervalo de um dia útil, apenas."
Ele informa que o D+1 está disponível para os municípios da Grande Vitória (Vitória, Vila Velha, Viana, Serra e Cariacica), um diferencial que posiciona a Sipolatti em outro patamar, bem mais elevado, diante da concorrência. Os planos são estender em breve esses serviços para todas as cidades onde há uma unidade da empresa. Para garantir essa rapidez, implantamos um turno de colaboradores à noite, que separa os itens a serem despachados. Nosso centro de distribuição fica em Cariacica, próximo de Campo Grande, um local estratégico, perto dos outros municípios da Grande Vitória e das rodovias de acesso.
Na análise de João Pereira, o desafio da logística perpassa as diferentes necessidades do público, incluindo quem prefere o atendimento presencial. O consumidor sai da loja física com a data da entrega e da montagem agendada, evitando o contratempo de ter de esperar vários dias por uma encomenda.
"Tem cliente que só está no sábado em casa. E é para esse dia que agendamos. Estamos muito atentos a isso. Treinamos a equipe. A entrega e a montagem têm dias específicos. Além disso, os ajudantes e os montadores são todos colaboradores próprios da Sipolatti, funcionários. Chegam uniformizados. É uma segurança a mais, o morador sabe que quem está entrando em sua residência é uma pessoa da Sipolatti."
Com a palavra, as clientes
Para Maura, uma das consumidoras do início desta matéria, a agilidade da entrega foi uma experiência compensadora. O atendimento foi ótimo. Tudo muito bom. Não esperava que chegasse tão rápido. Pensei que o guarda-roupa viria três dias depois, como ocorreu em outras lojas. Com outra empresa, comprei uma geladeira que demorou um mês para ser entregue. Uma dor de cabeça, disse ela, moradora da Ilha das Flores, em Vila Velha. Foi a primeira experiência da dona de casa com o televendas da Sipolatti. Aprovei. Pretendo repetir. Com certeza vou comprar novamente pelo televendas.
Eliana Fagundes, a outra entrevistada, é cliente Sipolatti há quase uma década e garante: com todas as facilidades, essa parceria terá vida longa. Foi uma grata surpresa quando meu telefone tocou e eles informaram que estavam trazendo a mercadoria, que chegou intacta, ressaltou ela, que mora em Colina de Laranjeiras, na Serra.
Veja alguns dos produtos oferecidos pela Sipolatti
Sipolatti | Conteúdo 01
Serviço
Loja virtual: sipolatti.com.br
Televendas: 0800 006 2020 (Grande Vitória e regiões Norte e Serrana DDD 27) e (27) 3089 - 2100 (Sul do ES DDD 28 e celulares).
Prazo de entrega: um dia útil após a aprovação (televendas e loja virtual) para Vitória, Serra, Vila Velha, Viana e Cariacica e de dois dias (em outros municípios com unidades da Sipolatti). Em outras localidades, o prazo é variável
Frete: grátis para todo o Espírito Santo nas compras acima de R$ 99.