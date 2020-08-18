Notebooks e tablets: do trabalho ao estudo, opções para toda a família

Notebook com processador Intel core i5 (10ª geração) e memória de 8GB é a tendência em alta nas vendas, como o modelo Lenovo ultrafino ideapad, S145, com tela de 15.6", 1TB de armazenamento, Windows 10. Código do produto: 449533. Crédito: Sipolatti/Divulgação

Para o profissional, home office; para o estudante, aulas on-line; e para ambos, um único caminho: um produto que promova a conexão com a nova realidade. Nestes tempos de pandemia e de distanciamento físico, os notebooks estão no grupo dos supercampeões de vendas no varejo e, assim como os tablets, elevaram seu status no ambiente doméstico a equipamento de trabalho e de aprendizado para toda a família.

No caso dos laptops, a explosão da demanda foi detonada pela urgência de se ter em casa um aparelho com especificações mais avançadas, para rodar os programas usados nos processos da empresa empregadora ou do empreendimento próprio. Ou seja, o consumidor viu suas necessidades mudarem, pois já não era suficiente apenas navegar na web ou acessar o pacote Microsoft Office. Foi preciso então recorrer a uma solução mais potente, dotada de processadores mais rápidos para suportar os softwares pesados, como Photoshop e AutoCAD, e com maior memória RAM para armazenar os arquivos.

Essa marcante migração na procura foi observada pelo executivo de compras da área de eletroeletrônicos das Lojas Sipolatti , João Henrique Cardoso. Antes o que mais se vendia no portfólio de notebooks eram os modelos de entrada, mais simples, mas hoje, com a pandemia, as líderes de consumo são as versões mais complexas. Mesmo com o dólar em alta, a comercialização continuou crescente por conta do home office, pontua o colaborador.

Nessa nova configuração das compras, as máquinas com processador core i5 desbancaram aquelas com core i3, até então as de maior saída. O core i5 é um dispositivo mais veloz, contido nas versões desde as intermediárias (de 4GB de memória) até as do topo (8GB). Esta última é a que estou vendendo mais. Dell, Lenovo e Acer são marcas referências para esses tipos.

Na Sipolatti , Cardoso explica que há escolhas para qualquer necessidade, inclusive as de entrada, como a da Multilaser 2GB (processador Celeron). Nela, você navega na internet e trabalha no Excel e no Word. Para o estudante e o professor que limitam o uso às aulas on-line ou à elaboração de um trabalho escolar ou acadêmico no Word ou no Excel, o produto atende bem a essas tarefas.

Na rede varejista, os preços dos computadores portáteis variam. Vão de valores abaixo de R$ 2 mil (entrada), passam pela faixa de R$ 2 mil a R$ 3 mil (intermediárias) e chegam ao patamar de R$ 4 mil a R$ 5 mil (de ponta). Seja qual for o tipo, há uma ótima relação custo-benefício, garante Cardoso.

Tablets

Também para as atividades escolares no meio digital, o tablet tem sido visto como uma outra boa saída, sobretudo para as crianças. A leveza, o preço acessível, a alta portabilidade e a possibilidade de entretenimento com os games infantis são os trunfos desses gadgets para os pais que não querem optar por um computador para o filho.

Para profissionais que estão em deslocamento constante e precisam de conexão móvel a fim de se comunicar com a empresa, via aplicativos de conversa ou ligação telefônica, os aparelhos tornam-se também grande alternativa. É apropriado ainda, por exemplo, para um representante comercial que tem de acessar um sistema para emitir um cheque. A marca Multilaser possui grande variedade de modelos, de até R$ 400, mas trabalhamos também com DL e Samsung, entre R$ 1 mil e R$ 2 mil, informa o executivo da Sipolatti

E para o público que quer um tablet mais avançado, referência em marca e mercado, o produto de ponta é o iPad, da Apple, que pode ser encontrado a partir de de R$ 3 mil.

Notebook e tablets

Serviço

Televendas: 0800 006 2020 (Grande Vitória e regiões Norte e Serrana  DDD 27) e (27) 3089 - 2100 (Sul do ES  DDD 28  e celulares).

Prazo de entrega: um dia útil após a aprovação (televendas e um dia útil após a aprovação (televendas e loja virtual ) para Vitória, Serra, Vila Velha, Viana e Cariacica e de dois dias (em outros municípios com unidades da Sipolatti). Em outras localidades, o prazo é variável