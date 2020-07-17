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Modulados da Sipolatti embelezam cozinha e invadem closets e varandas

Adaptáveis, produtos são bem-vindos também na área de serviço, uma grande vantagem em relação aos itens planejados, que não permitem grandes mudanças

Publicado em 17 de Julho de 2020 às 14:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jul 2020 às 14:40
Armário de cozinha Condessa Nesher, com puxadores de ABS na cor steel, porta de vidro reflecta, gavetas com corrediças telescópicas, abertura total e divisor de talheres. Gavetão com laterais e traseiro alto. Molduras nos armários aéreos. Código: 425476 Crédito: Divulgação
Já não há mais limites para os modulados. Armários aéreos, balcões e gavetas feitos originalmente para a cozinha não só mantêm o domínio nesse ambiente, mas também expandiram seu território para a área de serviços, a varanda gourmet e até o closet. É a mobilidade das peças a serviço da criatividade do consumidor e da funcionalidade dos espaços. Adaptáveis, elas são bem-vindas em todos os cômodos, uma grande vantagem em relação aos engessados itens planejados, que não permitem grandes modificações na decoração.
Nas Lojas Sipolatti, a procura tem sido intensa pelas versões moduladas, que podem se isolar, se unir ou se desconectar, criando novos arranjos, a gosto do freguês. Para quem está mais tempo em casa neste período de pandemia e passa a perceber com mais clareza a necessidade de um upgrade, a praticidade oferecida por essas estruturas é uma mão na roda.
"Ficando mais em sua residência, o morador começa a prestar atenção nos detalhes. Vê com mais facilidade o que deve ser trocado, algo que não acontecia quando permanecia muito tempo longe do lar, no trabalho fora. Ele passa a dar mais valor ao que tem à sua volta. Quer tornar o ambiente o melhor possível para nele conviver, identificando o que precisa ser substituído em sua residência."
Ivanildo Queiroz - Executivo de compras de móveis das Lojas Sipolatti
Com a alta versatilidade dessas peças, tudo fica mais harmonizado no ambiente. Nós, compradores, buscamos isto: dar opções. Há muitos clientes que pegam o armário duplo aéreo da cozinha e colocam acima dos tanques e máquinas de lavar roupa, para ser usado como despensa dos materiais de limpeza, na área de serviço. O modulado aéreo de 80 cm é ideal para fazer essa instalação nos apartamentos mais compactos. Assim otimiza-se o espaço.
Alguns dos modelos na Sipolatti que mais atendem a essa necessidade e ainda impressionam pela estética são os do top de linha Yara Luciane, que abre caminho para várias modulações com suas conexões independentes, como balcão e armário. A porta de vidro é uma atração à parte. Confere requinte e cai bem em qualquer área.
Essa linha pode ser usada na área de serviço, na cozinha, na varanda gourmet e em onde mais a imaginação permitir. Só para se ter uma ideia, uma cliente fez seu closet com os balcões da cozinha. As gavetas e seus compartimentos foram usados para guardar pulseiras, anéis, relógios, brincos. Na parte de cima, ela colocou um varal inoxidável, onde pendurou as roupas. E aproveitou os balcões para deixar os sapatos. Olhe a criatividade dessa compradora usando dois balcões de 1,20 metro!, observa o colaborador da Sipolatti.

Vendedores capacitados

Na dúvida sobre o que levar? Nessa missão de dar uma nova cara à casa, o consumidor Sipolatti pode contar com reforço de peso. Os vendedores da rede estão preparados para responder às perguntas-chaves a fim de apontar para o cliente a melhor escolha. Os profissionais já estão treinados para dar sugestões e entender as demandas dos variados públicos. Eles fazem perguntas-chave: quem vai usar o móvel? E onde e como? E ainda lançam ideias para a disposição dos produtos, acrescenta Ivanildo.
E sabe aquele balcão que você usa para colocar utensílios? Pois, dependendo de sua necessidade, ele pode receber um pia de 1,20m. Foi projetado para dar margem a essas alterações, evitando que se gaste dinheiro com outra estrutura. No balcão de 1,20m, o cliente pode tirar o tampo e substituí-lo por uma pia de 1,20m. O material está preparado para isso.

Serviço

Loja virtual: sipolatti.com.br
Televendas: 0800 006 2020 (Grande Vitória e regiões Norte e Serrana  DDD 27) e (27) 3089 - 2100 (Sul do ES  DDD 28  e celulares).
Prazo de entrega: um dia útil após a aprovação (televendas e loja virtual) para Vitória, Serra, Vila Velha, Viana e Cariacica e de dois dias (em outros municípios com unidades da Sipolatti). Em outras localidades, o prazo é variável
Frete: grátis para todo o Espírito Santo nas compras acima de R$ 99.

Confira alguns dos produtos modulados disponíveis nas Lojas Sipolatti

Sipolatti

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