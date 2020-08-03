Dia dos Pais: promoções de presentes que vão do esportivo ao hi-tech

Combo especial: na compra de uma Smart TV 55" Samsung e de uma outra de 50" (mesma marca), o cliente ganha desconto de R$ 1.300 (produtos da foto, Crystal UHD 4K TU8000, borda infinita, Alexa built in, controle único, modo ambiente foto). Código: 451291. Crédito: Divulgação/Sipolatti

Saúde, praticidade, lazer, entretenimento e promoções (muitas promoções!) são os superbrindes que embalam os produtos recém-lançados no mercado para atender, inclusive, à demanda do Dia dos Pais. Nesse combo que alia economia e qualidade, estão aquela bicicleta que supre a urgência por uma locomoção mais segura em tempos de pandemia; o notebook que garante um home office com menos dor de cabeça; a TV com inteligência artificial que ajuda a automatizar a residência; a caixa de som que pode fazer dos ambientes domésticos uma casa noturna, com direito a luzes coloridas.

Essas e outras opções que divertem ou facilitam os vários momentos da vida dos papais estão à disposição nas Lojas Sipolatti , que preparou ofertas e promoções a quem quer dar um presente inesquecível para a data, a ser comemorada no próximo domingo (9).

Temos promoções em todas as linhas. As bicicletas, por exemplo, em virtude desta pandemia, registrou uma explosão de vendas no Brasil e no mundo. É um objeto que permite uma locomoção mais protegida, sem o contato com outras pessoas. E ainda tem a economia de combustível. Na Sipolatti, há modelos que cumprem bem essa funcionalidade, explica o diretor de Compras na rede Sipolatti , Vanderlei Marafon.

Na compra de uma magrela com aro 29, o desconto chega a 15%. Temos unidades com preços que vão de R$ 499 até em torno de R$ 2 mil. As de ponta de linha (da Track Bikes) vêm com freio a disco, com todos os itens. É uma alternativa ótima para o mercado capixaba, pois a Grande Vitória apresenta várias áreas planas e um clima convidativo para a atividade, observa o diretor.

Papais hi-tech também têm vez

Para os papais tecnológicos, o arsenal dos televisores inteligentes também mostra a que veio. A rede varejista desenvolveu uma ação combo que promete dar o que falar (e assistir!): levando uma Smart TV Samsung de 55 polegadas e mais uma de 50 polegadas da mesma marca, o cliente ganha um desconto de R$ 1.300.

Em outra ação, na aquisição de uma TV de 65 polegadas com tecnologia nanocell da LG, vamos dar uma cafeteira Três Corações. O comprador contará com uma televisão atualizada, com inteligência artificial. Esses lançamentos, da Samsung, da LG e de outras empresas, vieram muito focados nisso. É a tendência do futuro em curto prazo. A grande demanda desse tempo que em breve chegará é a automatização da casa. A TV ganha importância como equipamento que vai coordenar a residência.

Festa em casa, entretenimento delivery

E se a família não pode ir para a diversão, a diversão vem até a família no conforto de sua casa. O entretenimento delivery é entregue pelas caixas de som acústicas, que podem, por sinal, ser usadas para fazer um Dia dos Pais ainda mais festivo e afetivo.

A LG está lançando essas caixas acústicas que, além da tecnologia Bluetooth, essencial para o produto, têm luzes coloridas para festas ou para assistir às lives. É um aparelho mais apurado. No portfólio, há versões que vão de R$ 700 a R$ 3 mil. Dá para usá-las em vários ambientes, porque elas garantem a portabilidade e o uso, graças à sua bateria, em qualquer lugar, complementa Vanderlei.

Alô, ofertas!

E quando o assunto é smartphone, a conexão com os brindes especiais estão mais que incluídas. Na escolha por um Samsung S20, por exemplo, o consumidor ganha um relógio ao se cadastrar no site da fabricante de celulares. É um equipamento de qualidade, com 128 GB de memória e quatro câmeras. Top de linha. Temos todos os modelos da linha A da Samsung. O sortimento nas lojas está atualizado, informa o representante da Sipolatti

Na Motorola, o destaque é o Fusion Plus. Para brigar com o S20, a companhia trouxe também para as lojas os modelos Edge, que vão de R$ 5.500 a R$ 8 mil, um lançamento no qual o usuário ganha da gigante multinacional um fone sem fio de alta qualidade.

Trabalho em casa mais ágil

Para a turma do home office ou que quer turbinar seu serviço, há novidades de notebooks, itens que se destacam por sua grande procura nestes tempos de pandemia e de trabalho a distância. Recebemos as novas mercadorias da Samsung esta semana, tanto do core i3 quanto do core i5. São máquinas que atendem bem às necessidades de quem trabalha em casa.

Para a parte mais gostosa da residência  a área gourmet e a cozinha , há também promoções, acrescenta o diretor da Sipolatti . Fritadeiras elétricas, as queridinhas do momento, churrasqueira a gás, sanduicheiras e cafeteira expresso vão entrar também na onda das ofertas e promoções.

Vale lembrar que a transação pela loja virtual e pelo televendas da Sipolatti assegura a entrega em tempo recorde, de um dia apenas, para os moradores da Grande Vitória (Vitória, Vila Velha, Viana, Serra e Cariacica). Um atrativo muito importante se comparado a outras redes varejistas, que têm um prazo que pode chegar a sete dias ou mais. E tem outra novidade: acabamos de lançar o novo cartão Sipolatti, com a bandeira Sorocred. As compras podem ser parceladas em até dez vezes, finaliza o colaborador da rede.

Confira alguns produtos para presentear no Dia dos Pais

Sipolatti | Dia dos Pais

Serviço

Televendas: 0800 006 2020 (Grande Vitória e regiões Norte e Serrana  DDD 27) e (27) 3089 - 2100 (Sul do ES  DDD 28  e celulares).

Prazo de entrega: um dia útil após a aprovação (televendas e um dia útil após a aprovação (televendas e loja virtual ) para Vitória, Serra, Vila Velha, Viana e Cariacica e de dois dias (em outros municípios com unidades da Sipolatti). Em outras localidades, o prazo é variável