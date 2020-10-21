Com segurança, capixaba não abre mão de ir às lojas e pesquisar preço

Placa na entrada da loja indicando o uso obrigatório de máscara durante o atendimento. Crédito: Sipolatti/Divulgação

Mais espaço livre para circulação, atendimento com distanciamento mínimo de 1,5m entre vendedor e cliente, frascos de álcool em gel disponíveis em vários pontos, uso obrigatório de máscara, sinalização nos balcões e controle da quantidade de pessoas no interior das lojas são as principais medidas adotadas para garantir a segurança dos consumidores na hora de irem às compras.

A retomada do serviço presencial exige cuidados, mas também reforça um comportamento que os capixabas não abrem mão e já estavam sentindo falta: o de ir às lojas, pesquisar preço e conferir de perto os produtos. É o que aponta o Gerente Regional de Vendas da Sipolatti, Joilson Corrêa da Silva.

Devido ao longo período de reclusão, os clientes estão dando ainda mais valor ao atendimento presencial. Percebemos que, mesmo visualizando os produtos primeiro pelo site , eles fazem questão de ir às lojas para receber o suporte do vendedor e ter a possibilidade de manusear e testar os produtos pessoalmente, explica.

Vendedoras da Sipolatti prontas para recepcionar os clientes com todos os cuidados necessários: máscara, distanciamento e álcool em gel. Crédito: Sipolatti/Divulgação

Ainda de acordo com Joilson, a credibilidade e o comprometimento da empresa são fatores primordiais para levar confiança ao consumidor, especialmente neste momento de pandemia. Segundo ele, os vendedores são preparados para entender a necessidade de cada cliente e entregá-lo o produto que será útil para a sua realidade.

A Sipolatti se preocupou em reorganizar todo o layout de posicionamento dos produtos, criando mais espaços livres para que o nosso cliente tenha mais tranquilidade para transitar com segurança. Sinalizamos todas as lojas com comunicações informando as medidas necessárias no momento. E podemos notar que até pessoas que são consideradas do grupo de risco estão indo com muita tranquilidade sem a preocupação de se contaminarem em nossas lojas, observa.

Comunicado com as medidas de segurança exigidas no interior da loja. Crédito: Sipolatti/Divulgação

E-commerce

Em 2015, a Sipolatti ampliou seus canais iniciando as vendas pela internet e também por Televendas. Na loja virtual ( sipolatti.com.br ) ou no televendas (4007.1700), o consumidor pode fazer suas compras com mais comodidade, sem sair de casa. A entrega é rápida e, para quem mora na Grande Vitória, essa espera pode ser de apenas um dia útil.

Além de poder descobrir e comprar todas as novidades do mercado pelo site em poucos cliques, o consumidor também tem outras facilidades como promoções exclusivas, frete grátis para todo o Espírito Santo e montagem grátis de móveis.

Serviço