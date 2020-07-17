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Belos e econômicos, eletros da Sipolatti viram objetos de decoração

Inovação em design e em funcionalidades mudou a cara dos produtos: geladeiras inverse deixam compartimentos mais buscados à altura dos olhos, fogões estão mais fáceis de limpar e alto padrão estético impressiona
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jul 2020 às 17:12

Publicado em 17 de Julho de 2020 às 17:12

Brastemp frost free inverse BRE59AEANA 460 litros com freeze control advanced; preto; 110 volts. Estrutura da geladeira virou de ponta-cabeça para deixar compartimentos mais acessados à altura dos olhos. Código: 415330.
Brastemp frost free inverse BRE59AEANA 460 litros com freeze control advanced; preto; 110 volts. Estrutura da geladeira virou de ponta-cabeça para deixar compartimentos mais acessados à altura dos olhos. Código: 415330. Crédito: Divulgação
Esqueça aquela cozinha enfadonha, solitária, isolada, lugar apenas de obrigações domésticas. No lar contemporâneo, esse ambiente foi promovido a espaço integrado de lazer e serviço. Para fazer jus ao novo status, entram em cena potentes eletrodomésticos com designs arrojados e modernos, grandes atrativos na loja virtual, nas unidades físicas e no televendas da Sipolatti.
São equipamentos que não apenas impressionam pela beleza, mas também contribuem para o meio ambiente e o bolso do comprador, por consumir menos energia e água. É o quarteto fantástico qualidade, estética, economia e sustentabilidade mostrando seus poderes e tornando a cozinha um cantinho ainda mais delicioso e acolhedor.
Geladeiras, fogões, micro-ondas, cervejeiras, adegas e fornos são projetados para oferecer essa nova experiência a famílias que cada vez mais se dispõem a preparar as refeições e a promover festas para pequenos grupos dentro do seu refúgio.
"Hoje a cozinha é um local privilegiado, onde a pessoa não passa apenas por minutos, mas fica, permanece, por mais tempo. Por isso, a concepção de seu arsenal passou a considerar bem mais o aspecto decorativo. O mercado lança uma lavadora ou uma geladeira avulsa em um padrão, já idealizando o tipo de fogão que vai combinar com esse primeiro eletro. Assim, fica mais fácil definir uma unidade estética, com todas as peças feitas, por exemplo, em aço inox. A indústria já pensa a cozinha completa."
João Henrique Cardoso - Executivo de compras do setor de eletrodomésticos da rede Sipolatti

Prontos para embutir

As transformações visuais e funcionais não param. Nas lavadoras, a roupa que será limpa não entra pela cavidade superior da máquina, mas sim pela frontal; o painel ficou mais clean. Os fornos e micro-ondas são desenvolvidos para embutimento nos móveis que vão abrigá-los. A mesa dos fogões já é em vidro temperado, mais fácil de limpar. A geladeira também. A Panasonic está lançando essa tendência com porta de vidro, ressalta João Henrique.
Na Sipolatti, o público tem correspondido a essas inovações, impulsionando as vendas tantos das opções com boa saída ao longo de todo o ano quanto de outras que acabaram de entrar na preferência por conta da pandemia, como as cervejeiras. O fogão lidera nas compras, justamente porque as pessoas estão cozinhando mais. Sempre foi uma mercadoria com boa aceitação, mas agora a demanda tem sido fora do comum. Com a grande procura, os produtos premium, acima de R$ 2 mil, saem a toda hora. O cliente quer levar naquele instante. É sua urgência, complementa o colaborador da rede.

Geladeira de ponta-cabeça?

Você precisa pegar um legume ou uma fruta na geladeira e é obrigado a se agachar para alcançar o alimento? Haja coluna! Pois essa cena será cada vez menos comum. As geladeiras inverse bottom freezer mudaram tudo. Sua área interna virou, literalmente, de ponta-cabeça, um relevante avanço tecnológico: o freezer, com porta independente, fica agora na parte inferior, e o espaço com os itens não congelados, à altura dos olhos, um alívio ergonômico e tanto para os usuários.
"É uma facilidade significativa, pois as pessoas acessam muito mais a parte extra freezer. E nada de vegetais nas gavetas de baixo. Agora é possível mexer nesses compartimentos, que foram deslocados para a parte alta, sem precisar se abaixar. E a refrigeração foi aprimorada, mantendo a temperatura ideal e deixando os legumes frescos por mais tempo. Tudo foi muito bem pensado para essas alterações."
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Todas essas vantagens, acrescenta o executivo de compras da Sipolatti, vêm acompanhadas pela diminuição nas contas de água e luz. Mesmo os produtos mais caros, no longo prazo, vão representar redução de gasto para o consumidor, pois as máquinas demandam bem menos energia para suas operações do que os modelos mais antigos.
Em lavadoras como as da Samsung, a tecnologia eco bubble permite uma alta economia nessa despesa, de 60% em comparação às demais versões, proporcionando uma lavagem em temperatura reduzida e preservando o meio ambiente.

Veja alguns dos eletros disponíveis na Sipolatti

Sipolatti | Eletro

Serviço

Loja virtual: sipolatti.com.br
Televendas: 0800 006 2020 (Grande Vitória e regiões Norte e Serrana  DDD 27) e (27) 3089 - 2100 (Sul do ES  DDD 28  e celulares).
Prazo de entrega: um dia útil após a aprovação (televendas e loja virtual) para Vitória, Serra, Vila Velha, Viana e Cariacica e de dois dias (em outros municípios com unidades da Sipolatti). Em outras localidades, o prazo é variável
Frete: grátis para todo o Espírito Santo nas compras acima de R$ 99.

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