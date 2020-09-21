Segurança e cuidado: premissas básicas para receber clientes

Orientações de segurança para combater o novo coronavírus são encontradas em diversos pontos do Shopping Vitória Crédito: Divulgação/Camilla Baptistin

Após o período de fechamento determinado pelas autoridades para evitar a propagação da Covid-19, a reabertura dos shoppings só foi liberada com uma série de medidas de segurança para que os locais não sejam focos de contágio. A complexa crise provocada pela pandemia fez com que os empreendimentos equilibrassem na balança dois fatores fundamentais na vida das pessoas: a saúde e o emprego.

No Shopping Vitória, por exemplo, são cerca de 6 mil funcionários considerando todas as lojas do mall. Se as restrições continuassem por um período maior do que os 74 dias, o cenário se tornaria cada vez mais arriscado. "Essa é uma corda que, em alguma hora, estoura e o principal impactado é o trabalhador. Era isso que a gente mais temia, um desemprego muito grande. Quanto mais tempo restrito, mais risco se corre nesse sentido. O lojista para de vender, e tem que demitir ou fechar a loja", pontua Raphael Brotto, diretor-geral do empreendimento.

Passados os 90 dias desde a reabertura, o Shopping Vitória adotou outras medidas ao protocolo, que já contava com mais de 50 itens. A partir de agora, novas tecnologias são usadas para descontaminação.

"São tecnologias inovadoras, estamos sempre pensando em inovação. Trouxemos a luz ultravioleta para todos os pares das escadas rolantes porque esse sistema esteriliza os corrimões que são ambientes de muito contato. Essas áreas vão ser 100% esterilizadas o tempo inteiro e as medidas vão entrar em operação nos próximos dias" Raphael Brotto - Diretor-geral do Shopping Vitória

Essa mesma tecnologia também é usada em um compartimento no qual as pessoas podem colocar o que compraram no shopping para descontaminar as embalagens e sacolas dos produtos. Segundo Brotto, esse serviço é disponibilizado gratuitamente, e também outros ambientes serão esterilizados com a luz ultravioleta. "Além do álcool 70%, também estamos trazendo um produto que tem mais aderência nas mãos, e protege por mais horas. O álcool é muito rápido, é preciso repassar sempre. Esse produto tem uma permanência de duas horas e, então, não precisa utilizar o tempo inteiro", destaca.

AMBIENTE SEGURO

O cuidado com as pessoas e o meio ambiente faz parte da rotina da empresa que, em todos os planejamentos, também busca uma pegada sustentável. De acordo com Brotto, o Shopping Vitória faz reaproveitamento da água da chuva para irrigar todo o jardim do mall, além da vaga de garagem para carro elétrico, que pode abastecer de forma gratuita, e bicicletário para 100 bikes. A segurança externa agora também vai contar com motos elétricas, que não poluem o meio ambiente.

Para oferecer entretenimento em segurança na pandemia, o Shopping Vitória aderiu ao cinema drive-in Crédito: Divulgação/Camilla Baptistin

O empreendimento conta com ponto de coleta de lixo eletrônico, recolhe todos os óleos de cozinha dos restaurantes, e todos os vidros do prédio possuem um adesivo que refletem a luz do sol e, com isso, reduz o calor e o consumo de energia no empreendimento. "Pensamos isso o tempo inteiro, e cada vez mais. Fora os projetos sociais que também estão dentro da questão da sustentabilidade", frisa Brotto.