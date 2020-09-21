Reconhecimento do público e do mercado apontam o rumo do negócio

De acordo com o diretor-geral do Shopping Vitória, Raphael Brotto, o empreendimento se tornou um símbolo para os capixabas Crédito: Divulgação/Camilla Baptistin

Ser uma empresa reconhecida tanto pelos clientes quanto pelo mercado é um grande desafio do varejo. Além de ser a marca mais lembrada pelos capixabas no segmento de shopping center, segundo a pesquisa do Recall de Marcas da Rede Gazeta, o Shopping Vitória também conquistou premiações recentes em nível nacional. Esses reconhecimentos apontam que o negócio está no caminho certo, sobretudo para encarar a crise provocada pela pandemia.

"O Shopping Vitória tem abrangência regional. Ele foi o primeiro do Espírito Santo e construiu nesses 27 anos uma história com o capixaba. O shopping se tornou um símbolo. O que vem a reboque dessa história é que ele sempre foi muito inovador. O que aparece de novidade, acontece aqui. Então, acredito que a soma disso tudo faz com que ele fique bem colocado em pesquisas como o Recall", avalia o diretor-geral do empreendimento, Raphael Brotto.

O mall, acrescenta Raphael Brotto, conquistou no ano passado dois dos três prêmios nacionais da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce). Um deles com o projeto de Recursos Humanos chamado de RH Mais Perto, e outro na categoria Tecnologia e Inovação, com o sistema de monitoramento de segurança com tecnologia de ponta, que havia sido implantado.

"Foi muito motivador porque, na verdade, o Shopping Vitória pertence a um grupo local, que é o Grupo Buaiz. Ele não pertence a uma rede como os outros shoppings do país. Então, temos que ter muita proatividade na gestão. Inscrevemos esses dois projetos, concorremos com redes gigantes do país e fomos premiados", orgulha-se Brotto.

Shopping Vitória completa 27 anos de história no mercado capixaba Crédito: Divulgação/Camilla Baptistin

CENÁRIO DO VAREJO

Diante da crise provocada pela pandemia, o Shopping Vitória viveu um momento inédito em sua história ao ficar 74 dias fechados. "Como coordenador da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) no Estado, participei diretamente com o governo do Estado, negociando a reabertura. Houve a flexibilização e estamos trabalhando para recuperar as vendas", pontua.