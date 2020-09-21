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Reconhecimento do público e do mercado apontam o rumo do negócio

Mais lembrado pelos capixabas no Recall de Marcas, o Shopping Vitória também conquista prêmios nacionais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 set 2020 às 11:54

Publicado em 21 de Setembro de 2020 às 11:54

Shopping Vitória
De acordo com o diretor-geral do Shopping Vitória, Raphael Brotto, o empreendimento se tornou um símbolo para os capixabas Crédito: Divulgação/Camilla Baptistin
Ser uma empresa reconhecida tanto pelos clientes quanto pelo mercado é um grande desafio do varejo. Além de ser a marca mais lembrada pelos capixabas no segmento de shopping center, segundo a pesquisa do Recall de Marcas da Rede Gazeta, o Shopping Vitória também conquistou premiações recentes em nível nacional. Esses reconhecimentos apontam que o negócio está no caminho certo, sobretudo para encarar a crise provocada pela pandemia.
"O Shopping Vitória tem abrangência regional. Ele foi o primeiro do Espírito Santo e construiu nesses 27 anos uma história com o capixaba. O shopping se tornou um símbolo. O que vem a reboque dessa história é que ele sempre foi muito inovador. O que aparece de novidade, acontece aqui. Então, acredito que a soma disso tudo faz com que ele fique bem colocado em pesquisas como o Recall", avalia o diretor-geral do empreendimento, Raphael Brotto.
O mall, acrescenta Raphael Brotto, conquistou no ano passado dois dos três prêmios nacionais da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce). Um deles com o projeto de Recursos Humanos chamado de RH Mais Perto, e outro na categoria Tecnologia e Inovação, com o sistema de monitoramento de segurança com tecnologia de ponta, que havia sido implantado.
"Foi muito motivador porque, na verdade, o Shopping Vitória pertence a um grupo local, que é o Grupo Buaiz. Ele não pertence a uma rede como os outros shoppings do país. Então, temos que ter muita proatividade na gestão. Inscrevemos esses dois projetos, concorremos com redes gigantes do país e fomos premiados", orgulha-se Brotto.
Shopping Vitória completa 27 anos de história no mercado capixaba
Shopping Vitória completa 27 anos de história no mercado capixaba Crédito: Divulgação/Camilla Baptistin

CENÁRIO DO VAREJO

Diante da crise provocada pela pandemia, o Shopping Vitória viveu um momento inédito em sua história ao ficar 74 dias fechados. "Como coordenador da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) no Estado, participei diretamente com o governo do Estado, negociando a reabertura. Houve a flexibilização e estamos trabalhando para recuperar as vendas", pontua.
Na visão dele, o varejo vai retomar o patamar de venda. "É claro que existe um timing para isso acontecer, porque dependemos do controle da doença. Novas medidas de prevenção dentro do shopping estão sendo adotadas e os ambientes estão muito seguros. É difícil falar o que vai acontecer, mas acredito que volta. As pessoas precisam estar nos shoppings, precisam dessa convivência e isso vai voltar a acontecer no médio prazo", aposta o diretor do Shopping Vitória.

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