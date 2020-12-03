Papai Noel on-line, promoção e passeio de Natal no Shopping Vitória

Na Praça Central, a decoração contempla toda luz e alegria desta época do ano Crédito: Camilla Baptistin/Divulgação SV

A decoração de Natal do Shopping Vitória deste ano traz algumas mudanças por conta da pandemia do novo coronavírus . Começando pela participação do próprio Papai Noel, que neste ano está presente, mas de forma virtual. Afinal, o Bom Velhinho faz parte do grupo de risco, e para não deixar as crianças sem vê-lo, ele realiza videochamadas diárias, das 13h às 21h, até o dia 24 de dezembro, na Praça Central.

As crianças vão poder falar com ele por meio de videochamadas direto para a Casa do Noel e haverá espaço para poder fazer muitas fotos para recordar deste Natal. E quem quiser fazer a sua foto com o Papai Noel terá essa oportunidade também: por R$ 15, as fotos feitas no trono já saem impressas com o Papai Noel do lado!

Outra novidade é a sessão fotográfica no estúdio O Passeio de Natal, até o dia 24 de dezembro, no segundo piso, ao lado da Superkids. A atração leva neve artificial e toda a decoração natalina em diferentes cenários.

A marcação da sessão de fotos pode ser feita de forma virtual, via QR Code, de casa ou no local, sem necessidade de cadastro. O consumidor será notificado de sua sessão por meio do aplicativo do Shopping Vitória. Dessa forma, evitam-se aglomerações no local. Os valores são R$ 250 por sessão, com 10 fotos impressas.

A árvore de Natal Natal colorida e coberta de luzes na Praça Central Crédito: Camilla Baptistin/Divulgação SV

Neste ano, foi preciso fazer tudo diferente, mas uma coisa não mudou: o espírito de Natal. O Shopping Vitória preparou um Natal mais iluminado do que nunca, com ações e promoções para toda a família.

Na Praça Central, a decoração contempla toda luz e alegria que esta época tão especial representa. As famílias vão se encantar com uma grande árvore de Natal colorida e coberta de luzes. E ainda vão poder manter a tradição e tirar fotos nos vários ambientes iluminados do cenário. Na fachada principal, iluminação azul, com estrobos piscantes, além de luz verde na copa de todas as palmeiras do estabelecimento.

O Shopping Vitória está seguindo rigorosamente todos os protocolos de segurança de prevenção à pandemia Crédito: Camilla Baptistin/Divulgação SV

Higienização

O Shopping Vitória está seguindo rigorosamente todos os protocolos de segurança de prevenção à pandemia, além de reduzir consideravelmente os ornamentos para facilitar a circulação de pessoas e a limpeza do local. Todo o ambiente é constantemente higienizado, principalmente o trono do Papai Noel, a cada vez que alguém se sentar para as fotos. Também há álcool em gel distribuído estrategicamente, além das demarcações de distanciamento.

Ainda temos restrições e não podemos oferecer aos clientes o que era oferecido antes, mas percebemos que, dentro do que foi pensado e realizado, quem está vindo ao Shopping Vitória está gostando muito do nosso Natal. As crianças estão se divertindo na chamada de vídeo com o Papai Noel, as famílias param para tirar fotos e registrar esse momento com a gente, afirma Raphael Brotto, diretor do Shopping Vitória.

A gerente de Marketing do empreendimento, Letícia Dalvi, também tem uma boa perspectiva. Estamos confiantes na reta final de 2020 com o Natal, as lojas estão com muitas promoções e estamos seguindo rigorosamente o protocolo para segurança de todos, diz.

O Passeio de Natal conta ainda com uma equipe de limpeza exclusiva para higienizar todo o ambiente após cada sessão.

Shopping Vitória também tem sessão fotográfica em um estúdio especial, com neve artificial Crédito: Divulgação SV

Bazar Solidário e promoção

A exemplo de outros anos, para estimular a solidariedade, o shopping também tem, mais uma vez, o Bazar Solidário. É um espaço no mall reservado para 15 instituições sociais comercializarem seus produtos, com toda a arrecadação revertida a cada entidade. A loja está localizada em frente a Riachuelo até dia 23/12.

E tem promoção de Natal também. A cada R$ 300,00 em compras, o cliente ganha um número da sorte para concorrer a um prêmio de R$ 5 mil em vales-compras. No total, são 25 prêmios. Ao contrário dos anos anteriores, todo o processo é feito de forma on-line e a troca de cupons é realizada virtualmente no App do Shopping Vitória. Basta o cliente fazer o cadastro e fotografar as notas fiscais.

Todas as ações de Natal do Shopping Vitória estão disponibilizadas com todas as informações no site especial de Natal: www.natalshoppingvitoria.com.br

Cenários serão higienizados com frequência Crédito: Divulgação SV

Natal no Shopping Vitória

O Papai Noel realiza videochamadas diárias, das 13h às 21h, até o dia 24 de dezembro, na Praça Central.



Por R$ 15, as fotos feitas no trono já saem impressas com o Papai Noel do lado.



Sessão fotográfica no estúdio O Passeio de Natal, até o dia 24 de dezembro, no segundo piso, ao lado da Superkids, com neve artificial. A marcação pode ser feita de forma virtual, via QR Code, de casa ou no local, sem necessidade de cadastro. Os valores são R$ 250 por sessão, com 10 fotos impressas.



Decoração especial na Praça Central, com muitas luzes, árvore de Natal, cenário natalino e estrobos piscantes e luz verde na copa de todas as palmeiras na fachada.



Bazar Solidário, com comércio de produtos de 15 instituições sociais, com toda a arrecadação revertida a cada entidade. Em frente a Riachuelo até o dia 23/12.



A cada R$ 300 em compras, o cliente ganha um número da sorte para concorrer a um prêmio de R$ 5 mil em vales-compras. No total, são 25 prêmios. Todo o processo de troca é feito on-line, via App do Shopping Vitória.



Em prevenção ao novo coronavírus, todos os protocolos de segurança estão sendo seguidos, com higienização constante. Também há álcool em gel e demarcações de distanciamento.



Acesse o site: www.natalshoppingvitoria.com.br para saber mais sobre as ações de Natal do Shopping Vitória.

