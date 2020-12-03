Papai Noel on-line, promoção e passeio de Natal no Shopping Vitória

A decoração de Natal do Shopping Vitória deste ano traz algumas mudanças por conta da pandemia do novo coronavírus. Começando pela participação do próprio Papai Noel, que neste ano está presente, mas de forma virtual. Afinal, o Bom Velhinho faz parte do grupo de risco, e para não deixar as crianças sem vê-lo, ele realiza videochamadas diárias, das 13h às 21h, até o dia 24 de dezembro, na Praça Central.
As crianças vão poder falar com ele por meio de videochamadas direto para a Casa do Noel e haverá espaço para poder fazer muitas fotos para recordar deste Natal. E quem quiser fazer a sua foto com o Papai Noel terá essa oportunidade também: por R$ 15, as fotos feitas no trono já saem impressas com o Papai Noel do lado!
Outra novidade é a sessão fotográfica no estúdio O Passeio de Natal, até o dia 24 de dezembro, no segundo piso, ao lado da Superkids. A atração leva neve artificial e toda a decoração natalina em diferentes cenários.
A marcação da sessão de fotos pode ser feita de forma virtual, via QR Code, de casa ou no local, sem necessidade de cadastro. O consumidor será notificado de sua sessão por meio do aplicativo do Shopping Vitória. Dessa forma, evitam-se aglomerações no local. Os valores são R$ 250 por sessão, com 10 fotos impressas.
Neste ano, foi preciso fazer tudo diferente, mas uma coisa não mudou: o espírito de Natal. O Shopping Vitória preparou um Natal mais iluminado do que nunca, com ações e promoções para toda a família.
Na Praça Central, a decoração contempla toda luz e alegria que esta época tão especial representa. As famílias vão se encantar com uma grande árvore de Natal colorida e coberta de luzes. E ainda vão poder manter a tradição e tirar fotos nos vários ambientes iluminados do cenário. Na fachada principal, iluminação azul, com estrobos piscantes, além de luz verde na copa de todas as palmeiras do estabelecimento.
Higienização
O Shopping Vitória está seguindo rigorosamente todos os protocolos de segurança de prevenção à pandemia, além de reduzir consideravelmente os ornamentos para facilitar a circulação de pessoas e a limpeza do local. Todo o ambiente é constantemente higienizado, principalmente o trono do Papai Noel, a cada vez que alguém se sentar para as fotos. Também há álcool em gel distribuído estrategicamente, além das demarcações de distanciamento.
Ainda temos restrições e não podemos oferecer aos clientes o que era oferecido antes, mas percebemos que, dentro do que foi pensado e realizado, quem está vindo ao Shopping Vitória está gostando muito do nosso Natal. As crianças estão se divertindo na chamada de vídeo com o Papai Noel, as famílias param para tirar fotos e registrar esse momento com a gente, afirma Raphael Brotto, diretor do Shopping Vitória.
A gerente de Marketing do empreendimento, Letícia Dalvi, também tem uma boa perspectiva. Estamos confiantes na reta final de 2020 com o Natal, as lojas estão com muitas promoções e estamos seguindo rigorosamente o protocolo para segurança de todos, diz.
O Passeio de Natal conta ainda com uma equipe de limpeza exclusiva para higienizar todo o ambiente após cada sessão.
Bazar Solidário e promoção
A exemplo de outros anos, para estimular a solidariedade, o shopping também tem, mais uma vez, o Bazar Solidário. É um espaço no mall reservado para 15 instituições sociais comercializarem seus produtos, com toda a arrecadação revertida a cada entidade. A loja está localizada em frente a Riachuelo até dia 23/12.
E tem promoção de Natal também. A cada R$ 300,00 em compras, o cliente ganha um número da sorte para concorrer a um prêmio de R$ 5 mil em vales-compras. No total, são 25 prêmios. Ao contrário dos anos anteriores, todo o processo é feito de forma on-line e a troca de cupons é realizada virtualmente no App do Shopping Vitória. Basta o cliente fazer o cadastro e fotografar as notas fiscais.
Todas as ações de Natal do Shopping Vitória estão disponibilizadas com todas as informações no site especial de Natal: www.natalshoppingvitoria.com.br.
Natal no Shopping Vitória
- O Papai Noel realiza videochamadas diárias, das 13h às 21h, até o dia 24 de dezembro, na Praça Central.
- Por R$ 15, as fotos feitas no trono já saem impressas com o Papai Noel do lado.
- Sessão fotográfica no estúdio O Passeio de Natal, até o dia 24 de dezembro, no segundo piso, ao lado da Superkids, com neve artificial. A marcação pode ser feita de forma virtual, via QR Code, de casa ou no local, sem necessidade de cadastro. Os valores são R$ 250 por sessão, com 10 fotos impressas.
- Decoração especial na Praça Central, com muitas luzes, árvore de Natal, cenário natalino e estrobos piscantes e luz verde na copa de todas as palmeiras na fachada.
- Bazar Solidário, com comércio de produtos de 15 instituições sociais, com toda a arrecadação revertida a cada entidade. Em frente a Riachuelo até o dia 23/12.
- A cada R$ 300 em compras, o cliente ganha um número da sorte para concorrer a um prêmio de R$ 5 mil em vales-compras. No total, são 25 prêmios. Todo o processo de troca é feito on-line, via App do Shopping Vitória.
- Em prevenção ao novo coronavírus, todos os protocolos de segurança estão sendo seguidos, com higienização constante. Também há álcool em gel e demarcações de distanciamento.
- Acesse o site: www.natalshoppingvitoria.com.br para saber mais sobre as ações de Natal do Shopping Vitória.