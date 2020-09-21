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Marketplace on-line: shopping da Capital lança plataforma inovadora

Pioneiro no Espírito Santo, Shopping Vitória também sai na frente com a inauguração de mais um novo formato de vendas

Publicado em 21 de Setembro de 2020 às 11:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 set 2020 às 11:58
Shopping Vitória
Marketplace: plataforma virtual vai contar, inicialmente, com cerca de 40 lojas Crédito: Divulgação/Camilla Baptistin
Mais uma inovação vai passar a fazer parte do Shopping Vitória nas próximas semanas. O empreendimento será o primeiro mall do Espírito Santo a disponibilizar um marketplace on-line, para que os clientes realizem suas compras de forma virtual na plataforma que vai contar, inicialmente, com cerca de 40 lojas. A iniciativa já estava nos planos da empresa, mas, devido à pandemia do novo coronavírus, ganhou mais força e celeridade para ser inaugurado em outubro.
De acordo com o diretor-geral do Shopping Vitória, Raphael Brotto, é uma segunda onda de vendas pela internet do shopping. A primeira, na avaliação dele, foi há cerca de seis anos, e o projeto não era viável para os shoppings centers. Era caro e o varejo físico vinha muito bem. Agora o contexto mudou, o shopping ganhou know-how, surgiram novas soluções digitais e a compra on-line se ampliou.
"Naquele momento não conseguimos entrar, mas tomamos outras decisões que fizeram com que o shopping mudasse um pouco o mix. De lá para cá, veio se modelando de uma forma que o empreendimento passou a ser não só um centro de compras para se tornar também um centro de entretenimento"
Raphael Brotto - Diretor-geral do Shopping Vitória
Isto é, o Shopping Vitória, naquele cenário, como um espaço de varejo físico, buscou formas de encarar as compras pela internet. "Como vamos enfrentar a venda on-line? Vamos trazer para o shopping diferentes ambientes. Não tínhamos área gourmet, e passamos a ter. Não tínhamos lounges de cafés, e agora temos. Passamos a ter academia, centro médico e odontológico também. Agregamos vários serviços ao mix para melhorar a experiência das pessoas em nosso ambiente", observa Brotto.

FUNCIONAMENTO

Nesta primeira fase do marketplace, o projeto vai contar com cerca de 40 lojas de diferentes segmentos, como vestuários, perfumaria e artigos para casa. Os interessados vão poder acessar o site que vai ser divulgado pelos canais oficiais do Shopping Vitória. "Como vai ser a dinâmica? Entra no site, vai ter a relação de lojas, compra seu produto e, a princípio, faz a retirada na própria loja ou no drive-thru do shopping. Vamos começar assim porque é um projeto-piloto e muito novo. Nesse início, não vamos fazer o delivery ainda, mas já estamos em busca dessa conveniência", explica.
Por se tratar de um ambiente on-line, Brotto destaca que os consumidores vão encontrar facilidades e promoções. Essas vantagens vão ser tratadas diretamente com as lojas. Desde que assumiu como diretor do empreendimento, ele afirma que esse foi o projeto mais desafiador que conduziu.
"Minhas expectativas são boas porque tudo que é on-line é atrativo ao cliente. A nossa plataforma ficou muito bacana; ela é interativa, é fácil de mexer, tem tudo para dar certo. A implantação envolve muitos detalhes, mas temos expectativa que o resultado vai ser muito positivo. Tudo que lançamos até hoje foi um sucesso, então acredito que seja mais um", finaliza.

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