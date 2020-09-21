Hamburgueria americana é nova atração em shopping da Capital

Os apaixonados por hambúrguer já podem comemorar e dar início a uma contagem regressiva. Mesmo com a crise provocada pela pandemia, o restaurante americano Johnny Rockets é uma das novas atrações confirmadas no Shopping Vitória, na Capital. Especializada em fast-food, a franquia internacional oferece um cardápio inovador com um ambiente clássico icônico aliado à cultura pop.
"Essa hamburgueria é muito bacana e já existe em São Paulo e no Rio de Janeiro. Agora vamos abrir aqui. Fechamos essa negociação e é uma obra grande. Vai ficar na área gourmet. É uma obra demorada, então nossa expectativa é que inaugure no final do ano", explica o diretor-geral do Shopping Vitória, Raphael Brotto.
Para Brotto, a nova marca vai cair no gosto do público porque, além de lanches saborosos, a Johnny Rockets é conhecida por ter uma equipe de atendimento animada.
"A hamburgueria é temática, uma pegada mais retrô. Os garçons dançam, é fantástico. É uma grande novidade para o ano"
Atualmente, quem passa pelo Shopping Vitória se depara com um novo espaço para garantir aquele café. Mas, agora, acompanhado de cookies e guloseimas, também com uma pegada americana. A Mr. Cheney faz parte do novo portfólio do Shopping Vitória, localizada no segundo piso, próximo à Riachuelo. "É legal destacar porque, diante de tanto problema, ver uma loja abrir, seja pequena, seja grande, é para ficar encantado. A Mr. Cheney é uma loja de cookies superbacana", observa Brotto.
INVESTIMENTOS FUTUROS
No início do ano, ninguém esperava que uma pandemia fosse provocar tantas mudanças e desencadear uma crise econômica. Para 2020, inclusive, o Shopping Vitória tinha planos de dar uma repaginada na fachada e dar uma cara nova para o empreendimento, o primeiro shopping center do Espírito Santo.
"O ano de 2020 tinha tudo para ser um ano muito promissor; 2019 já havia sido bem melhor do que os outros anos no varejo, principalmente para o Shopping Vitória. Tínhamos vários projetos para este ano. Iríamos reformar a fachada principal inteira e fazer uma nova. Fazer um novo caramanchão, dois bicicletários novos, mas, com o advento da pandemia, tivemos que rever esses projetos", explica Brotto.
Apesar de terem sido adiados, por enquanto, Brotto pondera que esses investimentos vão permanecer no radar do shopping. "Ainda não sabemos se vamos fazer em 2021. A princípio, sim. No entanto, depende de como vai ser até o final do ano. Esse era um grande projeto para 2020, que foi adiado, mas não foi cortado. Pode ser que tenhamos um novo projeto para 2021 ou 2022", conclui.