Hamburgueria americana é nova atração em shopping da Capital

Johnny Rockets: franquia americana vai compor a área gourmet do Shopping Vitória Crédito: Divulgação/Camilla Baptistin

Os apaixonados por hambúrguer já podem comemorar e dar início a uma contagem regressiva. Mesmo com a crise provocada pela pandemia, o restaurante americano Johnny Rockets é uma das novas atrações confirmadas no Shopping Vitória, na Capital. Especializada em fast-food, a franquia internacional oferece um cardápio inovador com um ambiente clássico icônico aliado à cultura pop.

"Essa hamburgueria é muito bacana e já existe em São Paulo e no Rio de Janeiro. Agora vamos abrir aqui. Fechamos essa negociação e é uma obra grande. Vai ficar na área gourmet. É uma obra demorada, então nossa expectativa é que inaugure no final do ano", explica o diretor-geral do Shopping Vitória, Raphael Brotto.

Para Brotto, a nova marca vai cair no gosto do público porque, além de lanches saborosos, a Johnny Rockets é conhecida por ter uma equipe de atendimento animada.

"A hamburgueria é temática, uma pegada mais retrô. Os garçons dançam, é fantástico. É uma grande novidade para o ano" Raphael Brotto - Diretor-geral do Shopping Vitória

Atualmente, quem passa pelo Shopping Vitória se depara com um novo espaço para garantir aquele café. Mas, agora, acompanhado de cookies e guloseimas, também com uma pegada americana. A Mr. Cheney faz parte do novo portfólio do Shopping Vitória, localizada no segundo piso, próximo à Riachuelo. "É legal destacar porque, diante de tanto problema, ver uma loja abrir, seja pequena, seja grande, é para ficar encantado. A Mr. Cheney é uma loja de cookies superbacana", observa Brotto.

INVESTIMENTOS FUTUROS

No início do ano, ninguém esperava que uma pandemia fosse provocar tantas mudanças e desencadear uma crise econômica. Para 2020, inclusive, o Shopping Vitória tinha planos de dar uma repaginada na fachada e dar uma cara nova para o empreendimento, o primeiro shopping center do Espírito Santo.

"O ano de 2020 tinha tudo para ser um ano muito promissor; 2019 já havia sido bem melhor do que os outros anos no varejo, principalmente para o Shopping Vitória. Tínhamos vários projetos para este ano. Iríamos reformar a fachada principal inteira e fazer uma nova. Fazer um novo caramanchão, dois bicicletários novos, mas, com o advento da pandemia, tivemos que rever esses projetos", explica Brotto.