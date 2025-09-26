Especial Publicitário

Vale do Empoçado revela potencial turístico e gastronômico nas montanhas capixabas

Em Afonso Cláudio, a Capital Estadual do Queijo, empreendedores têm conquistado espaço proporcionando aos visitantes experiências gastronômicas variadas

Entre montanhas, lagos e casas históricas, o Vale do Empoçado, em Afonso Cláudio, ganha destaque como um dos destinos turísticos mais promissores do Espírito Santo, em que natureza, cultura e gastronomia se encontram.

O vale, que fica a 15 minutos do centro da cidade, localizada na Região Serrana do Estado, conta com seis trilhas que dão acesso a piscinas naturais no meio das pedras. Uma delas, a Pedra da Lajinha, é a quinta maior via de escalada do país, com 1.105 metros.

Para o secretário municipal de Cultura e Turismo de Afonso Cláudio, Paulo Falqueto, o diferencial do Vale do Empoçado está na paisagem singular e na hospitalidade de sua gente.

“É um lugar único e a geografia das montanhas proporciona um cenário deslumbrante. Além de cenários compostos por pequenos lagos, casas em estilo rústico, o paisagismo e a plantação de arroz, destaco o acolhimento dos moradores”, conta.

Além disso, ele lembra ainda que investimentos recentes, como a pavimentação da estrada de acesso, ajudaram a impulsionar o turismo, e novas ações estão a caminho. “Em breve, faremos uma sinalização decorativa numa parceria com a Escola Municipal Agrícola".

Para dar apoio à estruturação do turismo na região, o Sebrae/ES tem atuado diretamente no fortalecimento dos negócios locais. Sobre isso, o analista do Sebrae/ES Lucas Uliana destaca que o Vale do Empoçado reúne características ideais para o desenvolvimento do setor.

“O vale tem um potencial imenso, principalmente por conta da natureza exuberante. Trabalhamos muito o turismo de aventura, trilhas, esse turismo mais ecológico. Também desenvolvemos a logo do Vale do Empoçado, que hoje é usada nas redes sociais para divulgar a identidade visual da rota”, afirma.

Queijos premiados

Entre os empreendimentos que dão vida ao Vale do Empoçado está a queijaria que pertence ao Sítio Quinta dos Vales, comandada por Rita Roncetti e seu esposo, Jeronimo Brum. Com produção 100% artesanal, a propriedade recebe turistas para visitas e degustações.

“Temos uma queijaria artesanal que beneficia 150 litros de leite por dia. O turista pode visitar o sítio, conhecer onde produzimos o queijo e ainda aproveitar a estrutura para fotos e lazer”, explica Rita.

A proprietária conta que o carro-chefe da casa é o queijo minas curado, premiado três vezes como o melhor do Estado em diferentes competições. Queijos como o boursin, provolone, muçarela, parmesão, gold de longa maturação e requeijão de corte também atraem clientes de diferentes regiões.

Para o sucesso do empreendimento, Rita destaca o papel do Sebrae na trajetória da queijaria. “Para nós, como empreendedores no interior, o Sebrae/ES é tudo que a gente precisa. Qualquer dúvida, e principalmente o apoio físico, é muito bom, eles estão sempre prontos a atender.”

Tilápia famosa na região

Outro ponto de encontro que se tornou símbolo do Vale do Empoçado é o Rota’s Bar, de Julia Kepp, que, de acordo com a proprietária, une comida, música e acolhimento.

“Acredito que o que torna o Rota’s especial é o ambiente acolhedor e a autenticidade. É um espaço que representa a identidade local. Para os turistas, é uma porta de entrada para conhecer o que temos de melhor: nossa culinária e nosso jeito de receber bem”, descreve.

O cardápio reúne pratos que já se tornaram ícones, como o filé de tilápia, o pastelzinho de moqueca e a torre de polenta. A casa também aposta em drinques autorais, com destaque para o chope de morango.

“Essa conexão entre natureza, cultura e gastronomia tem sido muito positiva. É gratificante fazer parte de um movimento que valoriza o que temos de mais autêntico”, celebra.

Além disso, para a empreendedora, o Sebrae/ES foi, assim como para Rita, um parceiro essencial. “Participei de capacitações que foram muito importantes para fortalecer a gestão do Rota’s Bar. Aprendi mais sobre planejamento, atendimento e estratégias de negócio, o que me ajudou a organizar melhor o bar e acompanhar seu crescimento. O Sebrae tem sido um grande parceiro nessa jornada”, complementa.

