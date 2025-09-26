Especial Publicitário

Pacotuba se firma como novo destino turístico em Cachoeiro

Distrito, que é o mais antigo da cidade do Sul do Estado, ganha força com turismo sustentável, empreendedorismo local e apoio do Sebrae/ES

Produzido Por Estúdio Gazeta Esse conteúdo é pago por um anunciante e produzido pelo Estúdio Gazeta.

Saiba mais em negocios.redegazeta.com.br/estudiogazeta Apresentado Por Sebrae/ES

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 18:30

Flona de Pacotuba abriga 449,40 hectares de Mata Atlântica Crédito: Divulgação

Cachoeiro de Itapemirim, cidade carinhosamente apelidada de “Capital secreta do mundo”, tem muitos tesouros que ainda podem ser descobertos. Em Pacotuba, por exemplo, o distrito mais antigo do município, tradições quilombolas e o contato com a natureza fazem a região despontar como destino que une cultura e sustentabilidade.

Para estruturar o turismo no local, o Sebrae/ES investiu em ações de valorização da Floresta Nacional de Pacotuba, que abriga 449,40 hectares de Mata Atlântica, com trilhas acessíveis para turistas, como a Trilha Científica, focada em observação de espécies nativas; a Trilha do Mirante, que vai até o local mais alto da floresta; e a Trilha das Árvores Centenárias, que se assemelha a uma floresta sem intervenção humana.

Para a chefe da Flona de Pacotuba, Augusta Gonçalves, a floresta é essencial para conservação da biodiversidade e para manutenção do ecossistema local, visto que a vegetação é responsável por regular o clima, minimiza ros efeitos das enchentes e promover a polinização das lavouras.

"O papel da Flona de Pacotuba é também melhorar a condição ambiental por meio da recuperação de áreas degradadas, fiscalização e controle dos incêndios. Apoiamos o desenvolvimento sustentável do entorno, fazendo com que tenhamos melhorias tanto da condição ambiental quanto da vida e da saúde da população, com promoção de atividades de educação ambiental e uso público que auxiliam no desenvolvimento econômico na região", conta.

Nesse aspecto, Augusta destaca que A Floresta Nacional de Pacotuba, em parceria com o Sebrae/ES, consegue viabilizar projetos como o diagnóstico turístico do entorno da unidade, o que auxilia na estruturação dos negócios dos empreendedores locais e, por consequência, atrai mais visitantes para a região.

“Além disso, nosso foco é o turismo sustentável e o envolvimento das comunidades locais, com destaque para quilombolas, negócios de alimentação e artesanato inspirado na fauna, flora e cultura da região”, completa Luciana Nogueira, analista do Sebrae/ES em Cachoeiro de Itapemirim.

No contexto do corredor ecológico da Floresta Nacional de Pacotuba, a Fazenda Giori, propriedade de descendentes de italianos, é referência por produzir o único café robusta orgânico e biodinâmico do Espírito Santo e do Brasil, com plantas de mais de 50 anos ainda em produção.

Ainda em Pacotuba, experiências também foram agregadas, como um passeio de trator, a exposição e venda de produtos dos empreendedores durante eventos, além de atividades lúdicas, como a contação de histórias em parceria com a Secretaria de Cultura e Turismo de Cachoeiro de Itapemirim.

Empreendedorismo com impacto social

Valéria produz bonecas negras que são símbolo de força e identidade Crédito: Divulgação

A força do turismo em Pacotuba também se revela no trabalho de empreendedores locais que transformam talentos em oportunidades. A artesã Valéria da Silva, que é

moradora da comunidade quilombola de Monte Alegre, encontrou no artesanato uma forma de resistência e valorização cultural.

“Eu comecei a mexer com artesanato por querer quebrar um preconceito. Trabalhei em escola por cinco anos e vi que algumas pessoas não aceitavam pessoas negras nessa área, então, para mudar isso, comecei a trabalhar com culturas africanas”, comenta.

Valéria produz bonecas negras e outras peças a partir de materiais reaproveitados. Seu trabalho dá visibilidade à cultura afro e promove representatividade para crianças que, muitas vezes, nunca tiveram contato com brinquedos que refletem a diversidade brasileira.

“Quando você ouvir o não, vamos correr atrás do sim. Mesmo em meio a dificuldades, corro atrás do sim, porque é bem mais gratificante. É gratificante chegar numa feira, expor meu produto e receber elogios que me motivam a seguir em frente”, celebra.

Mel e experiências gastronômicas

Apiário Xavante produz mel e hidromel em diversos sabores Crédito: Divulgação

Outro empreendimento de destaque em Pacotuba é o Apiário Xavante, comandado por Jones Gomes, que transformou a apicultura em experiência turística.

“O diferencial do meu produto é que aqui o cliente pode vir, experimentar, ir até o apiário e ter essa participação na produção”, explica o apicultor.

Além de diferentes tipos de mel, ele inova com a produção de hidromel em sabores variados, como banana, canela, maçã e jaca. Para ele, o apoio do Sebrae/ES foi fundamental para expandir a visão de negócio.

“O Sebrae/ES tem dado apoio por meio de cursos de apicultura e também sobre turismo. As consultorias ajudaram muito, inclusive, na ideia de criar uma rota turística”, conta.

Com a integração de empreendedores, comunidades quilombolas e instituições de apoio, Pacotuba se fortalece como território de experiências autênticas.

“Cachoeiro é um vale cultural emoldurado por belíssimas paisagens. Aqui, o passado e o presente se conectam revelando experiências autênticas, acolhedoras e surpreendentes”, resume Luciana Nogueira.

Sebrae/ES

Este é um conteúdo de responsabilidade do anunciante.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta