Rota Emoções eterniza cenários que marcaram a infância de Roberto Carlos

Em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, a música e a história de um dos maiores ícones da música brasileira são eternizadas em nova rota turística

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 18:06

Casa Cultural Roberto Carlos recebe milhares de visitantes por ano Crédito: Divulgação

Quando se pensa nos maiores ícones capixabas, o nome de Roberto Carlos é sempre uma certeza. Afinal, ao longo de suas sete décadas de carreira, o cantor e compositor lançou mais de 70 álbuns, além de alcançar mais de 150 milhões de vendas em produtos como CDs, DVDs, EPs e Blu-rays, sendo um dos mais influentes da história da música brasileira.

Não à toa, ganhou o apelido de “Rei” após conquistar milhares de fãs. Para homenagear uma trajetória tão marcante, nada mais justo do que relembrar o local onde ela começou. Em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, turistas podem prestigiar os locais em que o cantor passou sua infância e viver experiências únicas na Rota Emoções.

A rota turística nasceu em 2019, quando a Casa de Cultura Roberto Carlos, local onde o cantor nasceu e que foi transformado em museu, recebeu mais de 10 mil visitantes. Esse número trouxe à equipe de turismo da região uma ideia: a de providenciar uma experiência completa para os fãs que desejavam conhecer a fundo a terra do artista.

“Cada ponto da rota traz elementos da nossa identidade, como na música que ecoa a memória de Roberto Carlos, na gastronomia que mistura sabores do interior com influências do litoral ou nas manifestações culturais que demonstram o orgulho da nossa terra”, conta Isabel Bremide, subsecretária de Turismo de Cachoeiro, que foi uma das idealizadoras da rota.

Além disso, Larissa Patrão, atual secretária de Cultura e Turismo da cidade, afirma que a rota materializa o jeito de ser cachoeirense, sendo uma oportunidade única para os que querem conhecer mais da cidade.

“A Rota Emoções é mais do que um roteiro turístico, é um convite para sentir Cachoeiro em sua essência. Ela foi pensada para valorizar nossa história, nossa cultura e, principalmente, nossa gente, conectando visitantes ao que temos de mais autêntico: a emoção que nos define como cachoeirenses”, complementa.

Para que a ideia se tornasse realidade, o Sebrae/ES atuou na estruturação da região como um novo destino turístico em conjunto com a prefeitura. Segundo Luciana Nogueira, analista do Sebrae/ES em Cachoeiro de Itapemirim, a atuação da instituição busca agregar a herança cultural e musical ligada ao cantor em produtos turísticos mais estruturados, apresentando a cidade como berço dele e de outros artistas, como Newton Braga e Sérgio Sampaio.

“A Rota Emoções tem apelo cultural único, pois conecta o público ao imaginário em torno de Roberto Carlos e de outros nomes que projetam a cidade nacionalmente. Esses diferenciais dialogam diretamente com a visão de longo prazo do turismo capixaba”, conta.

Casa preservada é destaque

Homenagens para o cantor e outras relíquias podem ser conferidas na Casa Crédito: Divulgação

Na rota, um dos locais centrais é a Casa de Cultura Roberto Carlos, que foi a residência da família do artista e hoje preserva sua memória, infância e identidade cultural. Lá, além de conhecer mais curiosidades sobre o cantor, é possível agendar um café no jardim da casa.

A coordenadora do espaço, Janine Gava, conta que o local se tornou uma âncora turística, atraindo visitantes de várias partes do país e do mundo.

“Os principais atrativos da casa onde nasceu Roberto Carlos incluem a residência original, que passou por restauração, e um acervo de fotos, discos, quadros e instrumentos musicais. Temos uma equipe de atendentes para acompanhar o tour explicando os detalhes da vida do ‘Rei’, sua infância, sua certidão de nascimento e histórias que ali ocorreram”, explica Janine.

E, no mês de abril, que é quando o cantor comemora aniversário, a Casa de Cultura promove uma programação especial com atividades como homenagens, shows, artesanatos e ações como o Quiz do Rei, que acontece nas escolas como um projeto de educação patrimonial, assim como o Giro Gastronômico do Rei pelos restaurantes da região.

Para que as atividades fossem estruturadas, o Sebrae/ES atuou com orientações técnicas para o fortalecimento da governança e melhoria da experiência turística. “Essa rede de parcerias é essencial para manter a Casa de Cultura dinâmica, atrativa e em constante diálogo com o público, valorizando ainda mais a nossa identidade cultural”, celebra a coordenadora.

Cidade viva e cultural

Espaço Cultural Casa Carmô é point cultural em Cachoeiro Crédito: Divulgação

Outro ponto de destaque na rota é a Casa Carmô, um espaço cultural e turístico que surgiu da inquietação com a falta de um teatro municipal na cidade. A idealizadora Amanda Malta explica que o local busca resgatar a identidade cultural e turística da cidade por meio da gastronomia, do artesanato e da decoração, que homenageiam a história local e seus artistas.

“Temos várias artes na decoração da casa que contam a história cultural e turística da cidade, que contam sobre as personalidades, o turismo… O nosso cardápio também é voltado para a educação patrimonial, então, nossos pratos e drinques são personalizados para homenagear artistas cachoeirenses”, comenta Amanda.

Na casa Carmô, é possível ainda encontrar artesanato de identidade feito pelos artesãos locais, assim como uma mistura entre turismo, arte, cultura e gastronomia. Karaokê, shows, noite de jogos e demais apresentações artísticas fazem parte da rotina do espaço. E o Sebrae/ES também esteve presente nessa história.

“Já contei com o Sebrae/ES para consultorias que foram muito importantes nas mudanças comerciais que estamos fazendo na casa. Iremos inaugurar um bar dentro do espaço, o Newtons Bar, e foi muito importante ter mais noção de modelo de negócio para que possamos melhorar cada vez mais”, afirma Amanda.

Futuro do turismo em Cachoeiro

De acordo com Isabel Bremide, a Rota Emoções já apresenta resultados concretos, com aumento significativo na procura por experiências guiadas e por visitas a atrativos que passaram a integrar o radar do turista. "Além do impacto econômico, a iniciativa fortaleceu o sentimento de pertencimento da comunidade, que passou a enxergar o turismo como uma oportunidade concreta de crescimento e de valorização cultural".

Os próximos passos, de acordo com Luciana, do Sebrae/ES, incluem ampliar a promoção de Cachoeiro como um destino surpreendente e instigante, além de inclusivo e acolhedor, buscando consolidar produtos turísticos e fortalecer a presença da cidade em nível estadual e nacional.

“Cachoeiro é um vale cultural emoldurado por belíssimas paisagens. Aqui, o passado e o presente se conectam revelando experiências autênticas, acolhedoras e surpreendentes. Cachoeiro é um convite para viver, levar no coração e na memória um pedaço dessa história”, destaca a analista.

