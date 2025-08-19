Especial Publicitário

Nas montanhas da Rota da Ferradura, Guarapari mostra que vai muito além das praias

O Circuito, que conecta diferentes regiões do interior do município, se firmou como polo turístico e gastronômico e atrai pequenos empreendedores

19 de agosto de 2025

Além das belas praias, turismo de Guarapari também conta com região de montanhas Crédito: Divulgação/Sebrae/ES

Peracanga, Bacutia, Areia Preta… Quando se pensa em Guarapari, as primeiras imagens que vêm à cabeça são as belas praias do município que já viraram marca registrada da região. Mas a poucos minutos desses endereços ensolarados, estão montanhas e um turismo cheio de paisagens e boa gastronomia: a Rota da Ferradura.

Localizada entre as regiões de Buenos Aires, Boa Esperança e Arraial do Jabuti, a 54 km de Vitória e 12 km do litoral de Guarapari, a rota é a pedida para quem quer curtir o melhor do clima das montanhas, paisagens verdes e cachoeiras de águas cristalinas.

No total, são 46 empreendimentos espalhados pelos 18km da Rota da Ferradura, que variam entre restaurantes, cafeterias, cervejarias, cachoeiras, hospedagens, armazéns e espaço para eventos. A expansão dos negócios na região está atrelada a investimentos e apoio aos pequenos empreendedores, com o Sebrae/ES tomando a frente nessa parceria.

Devido às obras de recapeamento nas rodovias principais, revitalização, paisagismo e iluminação, a região tem atraído novos investimentos, e, atualmente, estão em andamento a construção de novos meios de hospedagem, um centro comercial e um Parque dos Dinossauros.

Segundo a coordenadora da agência Guarapari do Sebrae/ES, Sara Nascimento, a combinação de natureza, gastronomia, meios de hospedagem e empreendedores com forte identidade local cria um enorme potencial para o turismo sustentável na Rota, com geração de renda, valorização cultural e sustentabilidade.

“Adicionamos a isso a experiência Sebrae de auxiliar os micro e pequenos negócios, transformando territórios e impulsionando vocações com sustentabilidade. O Sebrae/ES viu nessa rota a oportunidade de transformar um território com grande riqueza natural e humana em um destino estruturado, inovador e competitivo”, afirma.

Para impulsionar o desenvolvimento dos empreendimentos locais, a instituição tem como foco transformar experiências em produtos turísticos. Sara explica que isso tem sido feito por meio de participação em feiras, articulação com poder público e comunidade, eventos, como a Corrida da Rota da Ferradura e a Festa da Imigração Italiana de Buenos Aires, consultorias técnicas e ações promocionais.

Opções gastronômicas variadas

Sabor das Montanhas atrai visitantes com variedade de opções tanto para o almoço quanto para o café Crédito: Divulgação/Sebrae/ES

O Sabor das Montanhas, por exemplo, um restaurante self-service e cafeteria administrado por Rafaela Gusmão, foi um dos negócios beneficiados. A empreendedora conta que abrir a própria empresa nunca foi um sonho, mas que o interesse surgiu após a oportunidade ter surgido nas montanhas guaraparienses.

“Logo que a rota começou a se desenvolver, eu costumava ir lá passear. Um dia, fui tomar um café e descobri que a proprietária da época queria passar o ponto. Achei o local muito bom, e minha mãe, que tem restaurante há mais de 20 anos, também. Já queríamos sair da cidade e eu não queria mais atuar na minha área, que é Farmácia, então, juntamos a fome com a vontade de comer e inauguramos o self-service em dezembro de 2024 ”, relata.

O estabelecimento funciona de sexta a domingo, com atendimentos que vão do almoço ao café da tarde. “Aqui, a pessoa pode almoçar, tomar aquele cafézinho e ainda comer a sobremesa. Temos churrasco e comidas típicas do interior, como galinha caipira, caldo péla égua e tutu à mineira. Na cafeteria, temos café coado no pano, preparado na frente do cliente, mas, sem dúvida, o pudim é o que mais sai e tem gente que vem de outros municípios só para experimentar”, conta Rafaela.

Pudim é a sobremesa que mais atrai visitantes para o estabelecimento Crédito: Divulgação/Sebrae/ES

Cercado pela natureza, o espaço conta com redes para relaxar depois das refeições, área kids e é pet friendly, ou seja, famílias com bichinhos são bem-vindas.

Para o sucesso dos negócios, Rafaela Gusmão conta que a parceria desde a concepção da ideia com o Sebrae/ES foi essencial, principalmente pelo “frio na barriga” na hora de começar. Um dos treinamentos feitos por ela foi o Empretec, que tem foco no desenvolvimento do comportamento empreendedor e é exclusivo da instituição.

“Temos feito várias capacitações com eles e participamos do processo de branding que marcou a inauguração da marca oficial da Rota. Também participamos de encontros com outros empreendedores, e tudo isso traz muita segurança para empreender, por saber que, em qualquer dificuldade, o Sebrae estará de portas abertas”, complementa.

Cervejas premiadas nacionalmente

A Arábica Lager, cerveja do estilo Coffee beer feita na Cervejaria Speranza, foi premiada com medalha de bronze na etapa Sudeste da Copa Cerveja Brasil Crédito: Divulgação/Sebrae/ES

Quem passa pela Rota da Ferradura também pode ter a chance de saborear cervejas artesanais - e premiadas. Na Cervejaria Speranza & Restaurante, administrada por Thiago Carnetti, famílias, casais e turistas podem viver uma experiência gastronômica em meio a natureza, com aperitivos, sobremesas, drinks e, claro, cervejas.

No estabelecimento, é possível encontrar dez estilos de cervejas, feitas artesanalmente com um cuidado que já rendeu sete premiações ao longo dos sete anos de história da marca.

Dentre os títulos, estão três medalhas com a cerveja Vienna Lager, eleita por três anos consecutivos a melhor do Estado; e duas premiações com a Pilsen, incluindo o título de melhor do Espírito Santo e, mais recente, a medalha de bronze na Copa Cerveja Brasil – Etapa Sudeste, como a terceira melhor Pilsen de toda região.

Inclusive, a bebida também é um meio que o empresário encontrou para a valorização da cultura local. A Arábica Lager, cerveja do estilo Coffee beer, foi premiada com medalha de bronze também na etapa Sudeste da Copa Cerveja Brasil, sendo a única premiada na categoria. O diferencial fica por conta da produção, que é feita com café 100% arábica cultivado no interior de Guarapari.

Além das cervejas, estabelecimento também conta com variedade de petiscos e sobremesas Crédito: Divulgação/Sebrae/ES

Todas as conquistas começaram com um hobbie cultivado na família de Bruno há oito anos, que iniciou a produção caseira da cerveja motivada pela paixão pela bebida. O novo lazer se juntou com a oportunidade de empreender no sítio pertencente aos avós de Bruno e, daí, nasceu o negócio.

“Há aproximadamente sete anos, criamos a marca Cervejaria Speranza e começamos a vender nossas cervejas em garrafas, fornecer para restaurantes, aniversários e eventos diversos. Ao mesmo tempo, a Rota da Ferradura começou a ganhar força e notoriedade. Percebemos, então, uma oportunidade de crescimento conjunto e resolvemos transferir a operação, que era na nossa casa, para a propriedade da família na Rota”, explica.

No processo para a consolidação da cervejaria, Bruno destaca que a parceria com o Sebrae/ES foi um grande diferencial. Consultorias, capacitações e projetos voltados ao fortalecimento do turismo e do empreendedorismo local foram destacados pelo empresário como pontos fundamentais da estruturação do negócio.

“Fizemos nosso plano de negócios com o apoio do Sebrae/ES, o que nos permitiu avaliar a viabilidade do projeto da cervejaria com mais clareza e segurança. Também participamos do programa Empretec, que nos ajudou a desenvolver habilidades empreendedoras essenciais para o dia a dia da gestão. Também participamos de programas que nos ajudaram a aprimorar processos internos, entender melhor o nosso público e alinhar nossa proposta de valor”, pontua Bruno ao reforçar o papel que a instituição tem como rede de apoio ao pequeno negócio.

Sara avalia que esse reconhecimento destaca o papel de fomento, orientação e articulação da instituição para que os pequenos empreendedores tenham acesso a conhecimento, inovação e mercado, o que promove um desenvolvimento verdadeiramente capixaba - e deixa um recado a quem está pensando em abrir o próprio negócio ou apenas visitar a região.

“A Rota da Ferradura é um convite à desaceleração, ao sabor, à conexão com a natureza, à simplicidade rica em significado. Venha descobrir paisagens encantadoras, gastronomia afetiva, gente de verdade e histórias que tocam. E claro, tudo isso também convida ao empreendedorismo então, invista com propósito. O turismo não é só negócio, é experiência, é emoção, é conexão. E, acima de tudo, saiba que o Sebrae está aqui para caminhar ao lado”, finaliza.

COMO CHEGAR?

Para quem sai de Vitória, o caminho é pela BR-101 no sentido Rio de Janeiro. Após passar pelo trevo de Guarapari, siga por mais 4 km e vire à direita. Já para quem parte do centro de Guarapari, basta seguir pela Rodovia Jones do Santos Neves em direção à BR-101 e virar à direita logo após o trevo.

