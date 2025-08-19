Especial Publicitário

Grande Buda, em Ibiraçu, atrai visitantes e movimenta turismo da região; conheça destinos

A maior estátua de Buda já esculpida no Ocidente se tornou um dos principais atrativos turísticos do Estado; entorno da região abriga escola de cerâmica, restaurantes e atividades culturais

Publicado em 19 de agosto de 2025

Grande Buda em Ibiraçu é destino certo para quem busca lazer com cultura, natureza e espiritualidade Crédito: Divulgação/Sebrae

O Grande Buda de Ibiraçu já é um marco no turismo capixaba. Inaugurada em 2021, a maior estátua do Ocidente se destaca pelos 35 metros de altura e atrai visitantes de diferentes partes do Brasil e do mundo. Seja para conhecer o monumento, seja para aproveitar as experiências no entorno da estrutura que tornam a visitação ainda mais especial.

A Praça Torii, por exemplo, localizada ao lado do Buda, abriga a Escola de Cerâmica Kanzeon, que atende jovens, mulheres e idosos das comunidades ao redor com aulas de cerâmica japonesa. As peças produzidas são expostas e vendidas no showroom em anexo, que funciona todos os dias.

O próprio Mosteiro Morro Zen da Vargem, o primeiro e maior da América Latina, também conta com atividades. Construído em 1974, o espaço é aberto para visitas aos domingos, das 8h às 10h30, e fica a 2km da Praça Torii. O acesso é feito por uma estrada que fica ao lado da estátua do Buda, na BR-101 Norte, km 217, em Ibiraçu; e a entrada custa R$ 20 por pessoa.

Mosteiro Morro Zen da Vargem é o primeiro e maior mosteiro da América Latina Crédito: Divulgação/Sebrae

O Sebrae/ES, inclusive, tem ajudado na estruturação dos pequenos negócios da região, como restaurantes, hospedagens e espaços de lazer. A parceria com a prefeitura, mosteiro, empresários e empreendedores locais criou uma rede de cooperação em prol das políticas de desenvolvimento.

“Trabalhamos com consultorias para quem deseja iniciar e está na fase de planejamento da abertura de negócios, como também para estruturar o plano e a modelagem dos empreendimentos. Também fazemos análise de viabilidade, além de oferecer consultorias voltadas ao pós-abertura, como em gestão de pessoas, gestão financeira e marketing e divulgação”, conta a coordenadora do escritório de Aracruz do Sebrae/ES, Mariana Guimarães.

Segundo ela, a instituição ainda oferece consultorias tecnológicas, que incluem estratégias de comunicação visual e rebranding das marcas. Além disso, elas podem ser customizadas conforme as necessidades específicas de cada cliente.

“Oferecemos desde palestras rápidas, de duas horas, até cursos mais longos, de 16 ou 18 horas, todos com valores acessíveis. É importante lembrar que palestras e oficinas são sempre gratuitas, e os cursos e consultorias são subsidiados pelo Sebrae, podendo chegar a 70% de desconto”, afirma.

Carne na lata é diferencial

Casa do Nonno é opção para quem curte a culinária tradicional do período de imigração italiana Crédito: Divulgação

Um dos negócios apoiados pelo Sebrae/ES nessa jornada de desenvolvimento da região do Grande Buda de Ibiraçu foi o restaurante Casa do Nonno. O local fica na casa centenária da família de Anderson Pegoretti, em um terreno que passou de geração em geração.

“Fomos reformando a casa em homenagem aos nossos avós e bisavós italianos. Um ponto especial é que procurei na internet por madeiras rústicas e achei uma uma casa antiga lá no distrito de Alto Caldeirão. O proprietário contou que quem montou a casa foi o pai dele, em 1904, então, toda a nossa estrutura física pós-reforma é feita com madeira de 1904, o que é muito especial”, conta.

Logo após a reforma, o Grande Buda foi construído, o que naturalmente alavancou o potencial para os negócios. Em 2017, o espaço começou a abrir para eventos e, em 2024, após uma consultoria do Sebrae/ES, Anderson resolveu investir na gastronomia por enxergar na região a necessidade de mais empreendimentos do tipo. Assim, nasceu a Casa do Nonno Ristorante Rurale.

Devido à conexão com a imigração italiana, os pratos trazem comidas tradicionais da época, como carne na lata, bolinho de carne na lata e linguiças caseiras, além de opções mais modernas, como risotos e raviólis.

“A carne na lata é a campeã de vendas, tanto pelo sabor quanto pela história. Como nossos avós, conservamos a carne suína na banha, dentro da lata, o que traz a memória afetiva daqueles tempos. Ela vem acompanhada de arroz, feijão, aipim, manteiga com couve e uma farofa especial com manteiga de garrafa e pimenta biquinho”, explica o empresário.

Bolinho de carne na lata é um dos carros-chefe da casa Crédito: Divulgação

O bolinho de carne na lata também é um sucesso, sendo uma receita da bisavó de Anderson, mas com ingredientes atuais. Nele, a carne na lata é combinada com um recheio de queijo e massa de trigo especial e até o apelido impressiona: “Meu nonno chamava de “ouro na lata”, porque era raro de ter em casa. Como era muito bom e os ingredientes difíceis de achar naquela época, o bolinho virou uma iguaria”, comenta.

Anderson reforça que o Sebrae foi peça-chave na busca por resultados. “Fizemos consultoria de estruturação de negócio, turismo de experiência e criamos uma rede de cooperação turística de Ibiraçu, que une os empreendimentos para que os turistas conheçam a cidade como um todo, não só o meu restaurante. Lá, temos cartões e folders de outros empreendimentos para incentivar isso”, destaca o empresário.

Café em meio aos girassóis

Campo de girassóis do Florada Café atrai visitantes até de fora do Estado Crédito: Divulgação

Outro destaque na região de Ibiraçu é o Florada Café. Completamente imerso na natureza, o estabelecimento conta com um campo de girassóis ao redor e um cafezal. A proprietária do local, Lúcia Sagrillo, conta que decidiu apostar no empreendimento pela necessidade da região.

“Não havia nenhum café rural por aqui. Além disso, eu e meu marido queríamos desenvolver algo para quando nos apresentássemos, então, pensamos em criar algo no local em que nasci, para morarmos no sítio e ainda termos uma fonte de renda”, explica.

Mesa farta e bolo com pintura artística são diferenciais do Florada Café Crédito: Divulgação

No Florada, os atendimentos são feitos por agendamento prévio e quem visita pode aproveitar de um café especial, com pães, biscoitos e bolos caseiros, com destaque para o carro-chefe da casa: o bolo de ameixa com coco e cobertura de Ninho pintada. Outro diferencial é o suco de buganvília, uma limonada feita com as flores da árvore.

O local também conta com um barista, que explica aos clientes todos os processos de preparo do café e destaca as diferenças entre os tipos de cafeteiras e a forma de extração.

Mesmo com tantas ideias diferentes, o início foi desafiador. Tanto Lúcia quanto o marido nunca tinham empreendido, e encontraram no Sebrae/ES um ponto de apoio. “Desde o começo, o Sebrae ajudou muito. Eu participava das reuniões municipais, para conhecer outros locais, e a instituição me colocou nesse circuito. Recebi consultorias desde a criação da marca até o desenvolvimento da obra e fomos estudando juntos até chegar ao resultado de hoje”, comenta.

E, para quem assim como ela está pensando em empreender, o recado de Lúcia é claro: é preciso ter muito amor pelo que se está fazendo e também muita dedicação no trabalho.

“Não é sobre trabalhar só para ganhar dinheiro, mas sim criar conexões. Fazer amizades que voltam ao local e compartilham bons momentos com a gente, para que possam conversar tranquilamente e sentir-se em casa”, finaliza.

COMO CHEGAR?

Quem sai de Vitória pode chegar ao Buda seguindo pela BR-101 sentido norte. Ao chegar próximo ao Km 217–219, você verá a imponente estátua às margens da rodovia. Há um acesso pavimentado que leva até o Mosteiro Zen Morro da Vargem e a Praça Torii.

A distância entre a Capital e o monumento é de aproximadamente 65 km, o que representa cerca de uma hora de viagem de carro em condições normais.

