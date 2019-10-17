No rio, no mar e em todo o lugar

Eles estão presentes em todos os lugares: no rio, estuários, nos lagos, nas praias, na costa e no mar. Cada um com sua especialidade. Tem pesquisador monitorando a água do rio, enquanto outra equipe está de olho na vegetação costeira. Outro grupo monitora a fauna marinha, principalmente, os botos cinza, na foz do rio Doce, em Regência... E por aí vai...

Na Vila de Regência, na foz do rio Doce, as pesquisadoras, sim, são duas mulheres, estão de olho no mar atrás dos botos cinza. Pelo menos uma vez por mês eles vêm ao encontro do rio com o mar. Como estão ameaçados de extinção, o monitoramento é importante para contabilizar a população ao longo da costa. Ah! Alguns até brincam em suas águas, sabia Rio Doce? Na região chamada de estuarina, considerada um berçário para muitas espécies. Bom, mas este é um assunto para nosso próximo encontro, combinado? Até lá!