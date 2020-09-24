Atendimento humanizado e tratamento completo para pacientes com câncer

O Meridional Cariacica é uma das unidades da rede que oferece tratamento oncológico Crédito: Divulgação/Meridional

No Espírito Santo, os hospitais da Rede Meridional são sinônimo de atendimento de excelência aos pacientes com câncer, contando com estruturas modernas, equipe médica capacitada e tratamentos de última geração. Além disso, o coordenador do serviço, o médico Fernando Zamprogno, ressalta também a grande preocupação de todos na humanização do tratamento.

Para isso a Rede conta com uma equipe multidisciplinar que integra profissionais de diversas especialidades como enfermagem, farmácia, psicologia e nutrição. Temos um programa que acompanha linearmente a qualidade de vida de nossos pacientes. Na Rede, o paciente é bem informado, sabe o que está acontecendo com ele e tem acesso a nossos telefones 24 horas, destaca Fernando.

Outra iniciativa são as reuniões semanais para estudo de casos clínicos, momento em que os especialistas discutem as melhores alternativas para tratar cada paciente. Compartilhamos opiniões e isso ajuda muito, principalmente quando estamos diante de um caso desafiador, afirma o coordenador.

O médico Gustavo Henrique Silveira é o coordenador do serviço de hematologia da Rede Meridional. Além de tratar das doenças do sangue, como anemia, distúrbios plaquetários, tromboses, entre outras, ele e a equipe trabalham em parceria com os oncologistas dos hospitais da Rede com foco nas doenças hemato-oncológicas.

Os oncologistas, em geral, tratam os chamados tumores de órgãos sólidos, que são os cânceres gerados em órgãos como pâncreas, pulmão e mama, já os hematologistas tratam os cânceres do sangue e do sistema linfático como leucemias, linfomas e mieloma múltiplo. Toda a equipe de oncologia precisa de hematologistas para ficar completa. Por isso, a hematologia compõe o tratamento oncológico dos hospitais da Rede Meridional e oferece um tratamento ainda mais qualificado, explica Gustavo.

TRATAMENTO IDEAL

Na Oncologia Meridional, o tratamento é individualizado para ofertar a melhor terapia possível para cada caso e cada paciente.

Outros serviços São introduzidos os medicamentos na corrente sanguínea, que transporta os remédios por todo o corpo, atuando sobre as células do tumor, onde quer que estejam. O médico receita remédios para alterar níveis de hormônios que tenham influência sobre o crescimento do tumor - o que é mais comum nos casos de câncer de mama, endométrio e próstata. Nesse tratamento biológico, o foco é potencializar e fortalecer o sistema imunológico do paciente, estimulando as defesas naturais do corpo a combaterem as células cancerígenas. Em alguns casos, é possível direcionar a ação dos medicamentos apenas às células cancerígenas, o que reduz os efeitos colaterais e a atuação sobre células saudáveis. Centro de infusão não-oncológico: para tratar com mais eficiência e conforto pacientes com doenças reumáticas e autoimunes. Biópsia de medula e mielograma: para garantir maior precisão aos diagnósticos de cânceres nas células do sangue, como linfoma, mieloma e leucemia. Crioterapia capilar: previne a queda de cabelo durante o tratamento com quimioterapia.

O QUE É O CÂNCER?

É o nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças que têm em comum o crescimento desordenado de células, que invadem tecidos e órgãos. Com a rápida capacidade de divisão, essas células tendem a ser muito agressivas e incontroláveis, formando tumores que podem se espalhar pelo corpo. A definição é do Instituto Nacional do Câncer (Inca), do Ministério da Saúde.

COMO SE PREVENIR?

Os médicos especialistas da Oncologia Meridional dão a dica de bons hábitos que ajudam a manter as células do corpo sempre saudáveis:

Cuide do corpo e da mente fazendo o que te deixa feliz;

Escolha uma atividade que goste e se exercite sempre;

Se alimente bem, incluindo frutas e verduras todos os dias;

Evite alimentos processados ou ultraprocessados;

Beba água e mantenha seu corpo hidratado.

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