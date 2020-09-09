Atletas recebem apoio financeiro para treino e competições

Cuidar do corpo para mantê-lo saudável é melhor, sem dúvidas, quando se tem em mãos produtos de qualidade e preços acessíveis. Essas são algumas das vantagens de quem adquire os suplementos vitamínicos da linha Bem Cuidar, da Rede Farmes. As fórmulas de sucesso são utilizadas por diversos esportistas, como é o caso de ciclistas apoiados pelo programa de incentivo do grupo capixaba de farmácias.
O profissional de Educação Física Luiz Felipe Huber de Sales, de 22 anos, é atleta de mountain bike há sete anos, uma modalidade do ciclismo praticada em estrada de chão, com trilhas, subidas longas e descidas técnicas com pedras e raízes. Morador de Domingos Martins, na região Serrana do Estado, ele chega a treinar três horas por dia. A duração varia de acordo com a época do ano.
Tenho uma preparação específica para cada treino. Antes de subir na bicicleta, faço alguns alongamentos e exercícios de mobilidade e estabilidade articular em casa, para evitar lesões e melhorar o desempenho do meu corpo durante o treino. Treino cerca de seis vezes na semana na bike e faço trabalhos específicos, como funcional e pilates, de complementação, detalha.
Apoiado pela Rede Farmes, ele usa o polivitamínico Homem, da linha Bem Cuidar. Segundo ele, o produto contribui para a recuperação muscular e aumento da imunidade. Durante as competições e treinamentos, ele também usa o protetor solar da linha produzida pela empresa do Espírito Santo.
Além do apoio financeiro, que ajuda bastante, temos oportunidade de utilizar os produtos desta grande marca que é referência no Espírito Santo. Com isso, podemos melhorar nossos resultados nos treinos e provas, pois os produtos ajudam bastante na recuperação e no desempenho durante os pedais, destaca.
Já o agricultor Pablo Gouvea, de 30 anos, de Jaguaré, no Norte do Estado, pratica mountain bike há cerca de seis anos, treinando seis dias na semana com reforço muscular na academia, e é acompanhado por nutricionista e fisioterapeuta. Pablo também é apoiado pela Rede Farmes.
Sem isso, a maioria dos atletas não conseguiria nem ir para os eventos. Eu mesmo não conseguiria participar sem o apoio da Rede Farmes. Tomo o polivitamínico Homem, da Bem Cuidar, e uso o protetor solar sempre. O polivitamínico é bem completo e quando não consigo fazer a alimentação completa, eu também recorro a ele para o complemento, aponta.
Assim como Pablo e Luiz Felipe, o farmacêutico e empresário Heverton Barros Ferreira, de 35 anos, também é um dos atletas da modalidade que integram o programa da Rede. Há três anos na mountain bike, Heverton treina cerca de seis vezes por semana e chega a percorrer 400 quilômetros nesse período.
A Rede Farmes é de suma importância. Ela abraçou o projeto e hoje patrocina com rendimento mensal que nos ajuda nas provas, com equipamento e suplementos. A gente usa o protetor solar e as vitaminas da Bem Cuidar, que servem para suprir os gastos provocados pelos treinos e competições, ressalta.
O nutricionista esportivo Thierry Lemos alerta que é importante consultar um profissional da área antes de iniciar qualquer prática esportiva, sobretudo, se houver interesse na ingestão de algum tipo de suplementação.
Os ciclistas, por exemplo, precisam levar em consideração a hidratação. Nas atividades de endurance (resistência), como o ciclismo, é preciso ter uma atenção ao consumo de carboidratos, principalmente durante o treinamento. E dá para incrementar a ingestão de líquido colocando, dentro desse líquido, carboidrato em pó, sugere.