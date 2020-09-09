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Atletas recebem apoio financeiro para treino e competições

Rede Farmes tem programa de incentivo para atletas do Espírito Santo se desenvolverem melhor em suas modalidades

Publicado em 09 de Setembro de 2020 às 17:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 set 2020 às 17:36
Pablo
Pablo Gouvea, atleta apoiado pela Rede Farmes: "sem isso, a maioria não conseguiria nem ir para os eventos"  Crédito: Divulgação/Rede Farmes
Cuidar do corpo para mantê-lo saudável é melhor, sem dúvidas, quando se tem em mãos produtos de qualidade e preços acessíveis. Essas são algumas das vantagens de quem adquire os suplementos vitamínicos da linha Bem Cuidar, da Rede Farmes. As fórmulas de sucesso são utilizadas por diversos esportistas, como é o caso de ciclistas apoiados pelo programa de incentivo do grupo capixaba de farmácias.
O profissional de Educação Física Luiz Felipe Huber de Sales, de 22 anos, é atleta de mountain bike há sete anos, uma modalidade do ciclismo praticada em estrada de chão, com trilhas, subidas longas e descidas técnicas com pedras e raízes. Morador de Domingos Martins, na região Serrana do Estado, ele chega a treinar três horas por dia. A duração varia de acordo com a época do ano.
Tenho uma preparação específica para cada treino. Antes de subir na bicicleta, faço alguns alongamentos e exercícios de mobilidade e estabilidade articular em casa, para evitar lesões e melhorar o desempenho do meu corpo durante o treino. Treino cerca de seis vezes na semana na bike e faço trabalhos específicos, como funcional e pilates, de complementação, detalha.
Luiz Felipe
Luiz Felipe usa polivitamínico que contribui para a recuperação muscular e aumento da imunidade Crédito: Divulgação/Rede Farmes
Apoiado pela Rede Farmes, ele usa o polivitamínico Homem, da linha Bem Cuidar. Segundo ele, o produto contribui para a recuperação muscular e aumento da imunidade. Durante as competições e treinamentos, ele também usa o protetor solar da linha produzida pela empresa do Espírito Santo.
Além do apoio financeiro, que ajuda bastante, temos oportunidade de utilizar os produtos desta grande marca que é referência  no Espírito Santo. Com isso, podemos melhorar nossos resultados nos treinos e provas, pois os produtos ajudam bastante na recuperação e no desempenho durante os pedais, destaca.
Já o agricultor Pablo Gouvea, de 30 anos, de Jaguaré, no Norte do Estado, pratica mountain bike há cerca de seis anos, treinando seis dias na semana com reforço muscular na academia, e é acompanhado por nutricionista e fisioterapeuta. Pablo também é apoiado pela Rede Farmes.
Sem isso, a maioria dos atletas não conseguiria nem ir para os eventos. Eu mesmo não conseguiria participar sem o apoio da Rede Farmes. Tomo o polivitamínico Homem, da Bem Cuidar, e uso o protetor solar sempre. O polivitamínico é bem completo e quando não consigo fazer a alimentação completa, eu também recorro a ele para o complemento, aponta.
Assim como Pablo e Luiz Felipe, o farmacêutico e empresário Heverton Barros Ferreira, de 35 anos, também é um dos atletas da modalidade que integram o programa da Rede. Há três anos na mountain bike, Heverton treina cerca de seis vezes por semana e chega a percorrer 400 quilômetros nesse período.
Heverton
Heverton percorre cerca de 400 quilômetros nos treinos semanais e tem suporte financeiro e de produtos da linha Bem Cuidar Crédito: Divulgação/Rede Farmes
A Rede Farmes é de suma importância. Ela abraçou o projeto e hoje patrocina com rendimento mensal que nos ajuda nas provas, com equipamento e suplementos. A gente usa o protetor solar e as vitaminas da Bem Cuidar, que servem para suprir os gastos provocados pelos treinos e competições, ressalta. 
O nutricionista esportivo Thierry Lemos alerta que é importante consultar um profissional da área antes de iniciar qualquer prática esportiva, sobretudo, se houver interesse na ingestão de algum tipo de suplementação.
Thierry Lemos, nutricionista
O nutricionista Thierry Lemos sugere a consulta a um profissional especializado antes de iniciar atividade física e consumo de suplementos Crédito: Divulgação/Rede Farmes
Os ciclistas, por exemplo, precisam levar em consideração a hidratação. Nas atividades de endurance (resistência), como o ciclismo, é preciso ter uma atenção ao consumo de carboidratos, principalmente durante o treinamento. E dá para incrementar a ingestão de líquido colocando, dentro desse líquido, carboidrato em pó, sugere.

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