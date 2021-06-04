Comerciantes apostam no bom atendimento para retomada das vendas em Cachoeiro

José de Oliveira Rodrigues teve prejuízos com a enchente Crédito: Victória Penhalves

A enchente histórica registrada em fevereiro de 2020 em Cachoeiro de Itapemirim, maior cidade no Sul do Espírito Santo, fez com que o comerciante local, afetado pelos prejuízos da cheia do rio, repensasse sua posição no mercado. Ainda em meio a uma pandemia global, muitos acreditam que as crises não devem ser apenas motivo para o pessimismo sobre o futuro, mas o momento de transformações que levem a retomada da economia.

É assim que o proprietário da churrascaria River’s Grill, José de Oliveira Rodrigues, analisa o cenário atual. “Cada dia é um reinício, em um momento cheio de incertezas. Todos os dias estamos criando, tentando, fazendo o negócio funcionar. Não está fácil para ninguém, principalmente para o setor alimentício que tem sido muito prejudicado na pandemia”, conta o empresário.

O negócio de JR, como o empresário é conhecido, atua há quase três décadas na Avenida Beira Rio, e foi totalmente tomado pelas águas do Itapemirim. Quando reabriram, após três meses, o quadro de funcionários foi readequado e reduzido, de 23 para 15 colaboradores.

“Nós procuramos investir no nosso profissional e isso nos orgulha muito, em manter a nossa qualidade. Trabalhamos nesta esperança, pedimos que o povo valorize o local, invista, compre aqui na sua cidade, para construir um lugar melhor para as futuras gerações e empreendedores”, pontua JR.

Na época da enchente, de acordo com a Associação Comercial Industrial e de Serviços de Cachoeiro de Itapemirim, 567 comércios foram atingidos, um prejuízo estimado de R$120 milhões. Alguns temiam em nem reabrir as portas.

Reinventar

As águas baixaram e enquanto os prejuízos ainda eram contabilizados, um novo problema bateu à porta. A pandemia chegou e colocou boa parte da população dentro de casa, mudando o hábito das pessoas na hora de fechar um negócio. A empresária Danielle Carvalho Silotti, proprietária das Firest Class, que também sofreu com os prejuízos causados pela enchente, disse que é preciso insistir e reaprender com cada momento.

As águas baixaram e enquanto os prejuízos ainda eram contabilizados, um novo problema bateu à porta. A pandemia chegou e colocou boa parte da população dentro de casa, mudando o hábito das pessoas na hora de fechar um negócio. A empresária Danielle Carvalho Silotti, proprietária das Firest Class, que também sofreu com os prejuízos causados pela enchente, disse que é preciso insistir e reaprender com cada momento.

Danielle Silotti também sofreu com a crise Crédito: Reprodução / TV Gazeta