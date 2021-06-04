Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Transformação

Comerciantes apostam no bom atendimento para retomada das vendas em Cachoeiro

Para os empresários, é preciso focar na qualidade dos serviços para vencer a crise e atrair o consumidor local

Publicado em 04 de Junho de 2021 às 18:51

Publicado em 

04 jun 2021 às 18:51
José de Oliveira Rodrigues teve prejuízos com a enchente
José de Oliveira Rodrigues teve prejuízos com a enchente Crédito: Victória Penhalves
A enchente histórica registrada em fevereiro de 2020 em Cachoeiro de Itapemirim, maior cidade no Sul do Espírito Santo, fez com que o comerciante local, afetado pelos prejuízos da cheia do rio, repensasse sua posição no mercado. Ainda em meio a uma pandemia global, muitos acreditam que as crises não devem ser apenas motivo para o pessimismo sobre o futuro, mas o momento de transformações que levem a retomada da economia.
É assim que o proprietário da churrascaria River’s Grill, José de Oliveira Rodrigues, analisa o cenário atual. “Cada dia é um reinício, em um momento cheio de incertezas. Todos os dias estamos criando, tentando, fazendo o negócio funcionar. Não está fácil para ninguém, principalmente para o setor alimentício que tem sido muito prejudicado na pandemia”, conta o empresário.
O negócio de JR, como o empresário é conhecido, atua há quase três décadas na Avenida Beira Rio, e foi totalmente tomado pelas águas do Itapemirim. Quando reabriram, após três meses, o quadro de funcionários foi readequado e reduzido, de 23 para 15 colaboradores.
“Nós procuramos investir no nosso profissional e isso nos orgulha muito, em manter a nossa qualidade. Trabalhamos nesta esperança, pedimos que o povo valorize o local, invista, compre aqui na sua cidade, para construir um lugar melhor para as futuras gerações e empreendedores”, pontua JR.
Na época da enchente, de acordo com a Associação Comercial Industrial e de Serviços de Cachoeiro de Itapemirim, 567 comércios foram atingidos, um prejuízo estimado de R$120 milhões. Alguns temiam em nem reabrir as portas.
Reinventar
As águas baixaram e enquanto os prejuízos ainda eram contabilizados, um novo problema bateu à porta. A pandemia chegou e colocou boa parte da população dentro de casa, mudando o hábito das pessoas na hora de fechar um negócio. A empresária Danielle Carvalho Silotti, proprietária das Firest Class, que também sofreu com os prejuízos causados pela enchente, disse que é preciso insistir e reaprender com cada momento.
As águas baixaram e enquanto os prejuízos ainda eram contabilizados, um novo problema bateu à porta. A pandemia chegou e colocou boa parte da população dentro de casa, mudando o hábito das pessoas na hora de fechar um negócio. A empresária Danielle Carvalho Silotti, proprietária das Firest Class, que também sofreu com os prejuízos causados pela enchente, disse que é preciso insistir e reaprender com cada momento.
Danielle Silotti também sofreu com a crise
Danielle Silotti também sofreu com a crise Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Na esperança da retomada da força do comércio local, Danielle acredita que a crise a transformou. “Estou otimista, resiliente, lutando e o comércio segue se reinventando. Não desistimos. Os comércios estão preparados para receber os clientes com segurança. As pessoas estão se acostumando e voltando, mesmo que aos poucos. É preciso acreditar que tudo isso vai passar. Eu não sou mais a mesma, estou preparada e pronta para mudar, me transformar com o momento”, disse Silotti.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 22/04/2026
Editais e Avisos - 22/04/2026
Manoella Mello - 12.jan.26/Globo
Ana Paula vence o BBB 26 com 75,94% dos votos e consagra trajetória de veterana no reality

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados