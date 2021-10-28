Prêmio Mulher lança categoria Imprensa que valoriza empoderamento feminino

Primeira edição do prêmio Mulher foi presencial. Este ano, o prêmio terá uma categoria dedicada à imprensa Crédito: ArcelorMittal/Divulgação

Histórias de mulheres que fazem a diferença e são inspiração para as comunidades em que estão inseridas, escritas por outras mulheres inspiradoras que trabalham no jornalismo. Assim é a premissa de uma das novas categorias do Prêmio Mulher, que já está com inscrições abertas e na sua segunda edição terá uma categoria dedicada à imprensa.

Segundo a gerente de Comunicação e Relações Institucionais da ArcelorMittal Tubarão, Jennifer Coronel, a criação desta categoria é importante porque dará destaque às reportagens feitas por mulheres jornalistas enfocando transformações sociais realizadas por mulheres que estão à frente de projetos ou realizadoras de ações capazes de mudar toda uma realidade para melhor.

“Nosso objetivo com o Prêmio Mulher é de valorizar e estimular ações de mulheres que estão em busca de um mundo melhor. A categoria de imprensa, dessa forma, é uma maneira de reconhecer o trabalho tão importante de mulheres jornalistas que dão visibilidade para outras mulheres, mas que todos os dias também travam suas próprias batalhas e merecem ser valorizadas. Também é uma forma de estimular que cada vez mais conteúdos sejam produzidos para exaltar a importância do empoderamento feminino”, destaca Jennifer Coronel.

A editora-chefe da Redação A Gazeta/CBN, Elaine Silva, vê a nova categoria como uma forma de incentivar pautas voltadas para a diferença que as mulheres são capazes de fazer na sociedade e de estimular que novas histórias continuem a ser contadas, trazendo para o debate o tema mulher, seus sofrimentos e também suas vitórias.

"É importante trazer esse reflexo para nossos veículos de comunicação. Costumamos tratar mais frequentemente o tema mulher na situação de violência e damos pouco espaço para suas bandeiras e para suas vitórias. Dessa forma, criamos em A Gazeta o projeto Todas Elas, que apresenta a temática mulher em suas várias vertentes. Da violência ao sucesso, o que queremos é mostrar a cara de todas elas" Elaine Silva - Editora-chefe da Redação A Gazeta/CBN

Para a gerente do Estúdio Gazeta, Mariana Perini, poder contar a história de mulheres que fazem a diferença, por meio de mulheres jornalistas, é importante não apenas para trazer à tona essas narrativas, mas para deixar claro o lugar de fala delas.

“São repórteres e editoras jogando luz em projetos e iniciativas de outras mulheres. Quando comecei a minha trajetória profissional, no início dos anos 90, as redações ainda eram muito masculinas. Quase todos os cargos de chefias eram ocupados por homens. Hoje, as mulheres já dominam as redações. São maioria em grande parte delas e ocupam cargos de gestão, como editoras, colunistas, comentaristas… Nosso desafio é lutar por igualdade salarial e de oportunidades”, avalia.

Mariana Perini, gerente do Estúdio Gazeta: "São repórteres e editoras jogando luz em projetos e iniciativas de outras mulheres" Crédito: Flávia Martins

INSCRIÇÕES

As inscrições para a segunda edição do Prêmio Mulher já estão abertas e foram prorrogadas do dia 22 e dezembro para 17 de janeiro e podem ser feitas gratuitamente pelo site oficial: brasil.arcelormittal.com/premiomulher . Poderão participar mulheres, cisgêneros e transgêneros, com mais de 18 anos e residentes no Espírito Santo ou em Santa Catarina.

Segundo o regulamento, a matéria deve ter sido publicada depois do dia 15 de junho de 2019, data de realização da primeira edição do Prêmio Mulher. A data máxima de publicação das matérias vai até o último dia das inscrições, prorrogado para 17 de janeiro. Para participar, é preciso que a reportagem tenha sido publicada em veículos de reconhecimento no mercado capixaba ou catarinense e a candidata deve estar atuando na atividade há pelo menos um ano.

Para concorrer, a reportagem deve ter um tema voltado à transformação social, considerando uma mudança de cenário caracterizada por transformação positiva qualitativa ou quantitativa, observada na sociedade. Podem ser utilizados, como exemplificação, indicadores que caracterizam transformação social, como emprego, renda, rendimento escolar, frequência escolar, consciência ambiental, criminalidade e violência, consciência cidadã e empoderamento cultural.

PREMIAÇÃO

Todas as propostas concorrentes serão avaliadas por uma Comissão Julgadora, que considerará critérios como criatividade, sustentabilidade, impacto, qualidade, clareza e o potencial de transformação. Serão classificadas quatro mulheres de cada Estado e por categoria/subcategoria, num total de 56 finalistas, sendo 28 por Estado. Ao final, 14 mulheres (sete de cada Estado) serão vencedoras do Prêmio Mulher.

14 MULHERES SERÃO AS VENCEDORAS DO PRÊMIO MULHER

O concurso prevê duas premiações, sendo que a primeira será um treinamento de 25 dias úteis, a ser ministrado em conjunto para as 56 finalistas, nas sedes da ArcelorMittal Tubarão e ArcelorMittal Vega. O tema do treinamento será “Jornada de Aprendizagem”, oferecido pela Wis Educação e buscará promover o desenvolvimento de habilidades e competências que sejam relevantes aos seus respectivos projetos, por meio de apresentação de conteúdos, debates, encontros conduzidos e em grupo, entre outros.

O curso terá carga horária de 13 horas por participante, num total de 30 dias, e incluirá certificado de participação. Será ministrado de 11 de fevereiro a 17 de março de 2022. Ao final, a vencedora de cada categoria receberá um cartão-presente, a ser usado em qualquer estabelecimento, no valor de R$ 5 mil, capacitação dirigida e um certificado de participação. A premiação será entregue em março de 2022.

SAIBA MAIS

2º PRÊMIO MULHER

Inscrições: gratuitas

Período de inscrição: 28 de outubro a 17 de janeiro

Categorias concorrentes:

Privado MEI: projetos de microempreendedoras individuais.

projetos de microempreendedoras individuais. Privado ME: projetos de micro, pequenos, médios e grandes negócios.

projetos de micro, pequenos, médios e grandes negócios. Público: destinada às servidoras públicas das esferas municipal, estadual ou federal.

destinada às servidoras públicas das esferas municipal, estadual ou federal. Terceiro setor: voltada para mulheres que comandam ONGs, associações, projetos e entidades sem fins lucrativos ou líderes comunitárias.

voltada para mulheres que comandam ONGs, associações, projetos e entidades sem fins lucrativos ou líderes comunitárias. Público interno: empregadas da ArcelorMittal Aços Planos – Unidades Tubarão e Vega.

empregadas da ArcelorMittal Aços Planos – Unidades Tubarão e Vega. Acadêmicas: estudantes da graduação, pós-graduação, especialização, mestrado, doutorado ou pós-doutorado.

estudantes da graduação, pós-graduação, especialização, mestrado, doutorado ou pós-doutorado. Imprensa: reportagem com tema de transformação social, publicada antes da inscrição (entre 15/06/2019 e 22/12/2021) e em veículos reconhecidos no mercado.