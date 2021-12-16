Saiba como inscrever seu projeto no Prêmio Mulher ArcelorMittal

Na sua segunda edição, o Prêmio Mulher ganhou mais três novas categorias: Acadêmicas, Imprensa e Empregadas ArcelorMittal Aços Planos. Crédito: Shutterstock

A segunda edição do Prêmio Mulher prorrogou as inscrições até o dia 17 janeiro. A iniciativa é do grupo ArcelorMittal e tem por objetivo reconhecer o trabalho de mulheres que inspiram e fazem a diferença, especialmente nas comunidades em que atuam.

Realizado pela primeira vez em 2019, o Prêmio Mulher contou com 89 inscrições, 32 finalistas e quatro projetos vencedores. Na sua segunda edição, a premiação ganhou mais três novas categorias: Acadêmicas, Imprensa e Empregadas ArcelorMittal Aços Planos e expandiu sua atuação para o Estado de Santa Catarina.

“O Prêmio Mulher é mais uma das ações da ArcelorMittal que reforçam o seu compromisso com a formação de uma sociedade mais justa, diversa e com equidade. Nosso objetivo é empoderar essas mulheres e inspirar outras a buscarem a sua vocação para contribuir para a comunidade em que estão inseridas”, avalia a gerente de Comunicação e Relações Institucionais da ArcelorMittal Tubarão, Jennifer Coronel.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no site brasil.arcelormittal.com/premiomulher. Poderão concorrer negócios, iniciativas, ações ou projetos implantados pioneiramente no Espírito Santo ou Santa Catarina, há até cinco anos, conduzidos por mulheres e que gerem transformações sociais, econômicas ou ambientais.

E para ajudar quem ainda não se inscreveu, confira abaixo um tira-dúvidas com as questões mais frequentes sobre o Prêmio Mulher.

PRINCIPAIS DÚVIDAS DO PRÊMIO MULHER