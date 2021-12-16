Saiba como inscrever seu projeto no Prêmio Mulher ArcelorMittal

A segunda edição do Prêmio Mulher prorrogou as inscrições até o dia 17 janeiro. A iniciativa é do grupo ArcelorMittal e tem por objetivo reconhecer o trabalho de mulheres que inspiram e fazem a diferença, especialmente nas comunidades em que atuam.
Realizado pela primeira vez em 2019, o Prêmio Mulher contou com 89 inscrições, 32 finalistas e quatro projetos vencedores. Na sua segunda edição, a premiação ganhou mais três novas categorias: Acadêmicas, Imprensa e Empregadas ArcelorMittal Aços Planos e expandiu sua atuação para o Estado de Santa Catarina.
“O Prêmio Mulher é mais uma das ações da ArcelorMittal que reforçam o seu compromisso com a formação de uma sociedade mais justa, diversa e com equidade. Nosso objetivo é empoderar essas mulheres e inspirar outras a buscarem a sua vocação para contribuir para a comunidade em que estão inseridas”, avalia a gerente de Comunicação e Relações Institucionais da ArcelorMittal Tubarão, Jennifer Coronel.
As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no site brasil.arcelormittal.com/premiomulher. Poderão concorrer negócios, iniciativas, ações ou projetos implantados pioneiramente no Espírito Santo ou Santa Catarina, há até cinco anos, conduzidos por mulheres e que gerem transformações sociais, econômicas ou ambientais.
E para ajudar quem ainda não se inscreveu, confira abaixo um tira-dúvidas com as questões mais frequentes sobre o Prêmio Mulher.
PRINCIPAIS DÚVIDAS DO PRÊMIO MULHER
O que é o Prêmio Mulher?
O Prêmio Mulher busca identificar e reconhecer mulheres inspiradoras. O objetivo é selecionar, premiar e reconhecer iniciativas capitaneadas por mulheres que impulsionam o desenvolvimento social, econômico e ambiental de comunidades localizadas no Espírito Santo ou em Santa Catarina.
Quem pode se inscrever no Prêmio Mulher?
Podem participar mulheres, cisgêneros e transgêneros, com mais de 18 anos e residentes no Espírito Santo ou em Santa Catarina.
Que tipo de iniciativa pode concorrer?
Poderão concorrer negócios, iniciativas, ações ou projetos implantados pioneiramente no Espírito Santo ou Santa Catarina, há até cinco anos, conduzidos exclusivamente por mulheres e que gerem transformações sociais, econômicas ou ambientais.
Quais as categorias?
A segunda edição do Prêmio Mulher possui seis categorias: Privado (MEI e ME), Público, Terceiro Setor, Acadêmicas (estudantes), Imprensa (reportagem) e Empregadas da ArcelorMittal Aços Planos. Estas três últimas foram adicionadas para a atual edição do prêmio.
Quem pode participar na categoria Privado (MEI e ME)?
As empresas dessa categoria devem ser privadas e corresponderem a uma das seguintes categorias: microempreendedor individual (MEI), microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) e média ou grande empresa. Para concorrer, é preciso que a candidata seja sócia ou diretora da pessoa jurídica ou apresente uma declaração da empresa que esteja apresentando o projeto, em papel timbrado, devidamente assinada pelo representante legal da instituição, declarando que a responsável pelo projeto foi quem pessoalmente o criou.
Quem pode se inscrever na categoria Setor Público?
A participante deve ser servidora pública e pessoalmente idealizadora do projeto.
Quem pode se inscrever na categoria Terceiro Setor?
A candidata deve ser associada ou voluntária da instituição proponente e ser pessoalmente idealizadora do projeto.
Na categoria Empregada da ArcelorMittal Aços Planos, quem pode participar?
É preciso que a participante seja empregada própria das unidades citadas, há pelo menos um ano. Elas devem estar à frente de ações implementadas dentro das respectivas unidades (Espírito Santo e Santa Catarina) e que refletiram no bem-estar dos colegas de trabalho e/ou sociedade. Estão impedidas de concorrer quaisquer empregadas que estejam envolvidas nas etapas de planejamento, elaboração ou avaliação do Prêmio Mulher.
Quem pode participar na categoria Acadêmica?
A candidata deve estar regularmente matriculada em instituição de ensino superior e ser aluna de curso de graduação ou pós graduação (especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado). Podem concorrer com projetos de pesquisa e que foram implementados de maneira prática fora do ambiente acadêmico ou ao menos iniciado o caminho de implementação através de alguma fase prática (pesquisa de campo, entrevistas, diagnóstico etc.).
Na categoria Imprensa, quem pode concorrer?
A candidata deve ser autora de reportagem cujo tema seja voltado à transformação social, considerando segundo o regulamento, uma mudança de cenário, caracterizado por transformação positiva qualitativa ou quantitativa, observada na sociedade.
Existe valor de taxa de inscrição?
Não. As inscrições para o Prêmio Mulher são gratuitas.
Qual o prazo de inscrições?
O prazo final para as inscrições no Prêmio Mulher vai até o dia 17 de janeiro.
Como será feita a avaliação dos projetos e trabalhos apresentados?
O processo de avaliação terá duas etapas: a primeira, que fará análise de conformidade com o tema e categoria, pela comissão de avaliação; e a segunda etapa, que consiste na análise técnica pela comissão julgadora.
Serão quantas finalistas por categoria?
Serão selecionadas 56 finalistas, sendo quatro por categoria (a categoria Empresa Privada será dividida em duas subcategorias) de cada Estado (28 selecionadas do ES e 28 finalistas de SC). Elas participarão de um treinamento, que será ministrado em conjunto e uma visita à ArcelorMittal Tubarão (finalistas do ES) e à ArcelorMittal Vega (finalistas de SC). Ao final do treinamento, todas as finalistas receberão um certificado.
Como será a premiação?
Dentre as 56 finalistas, a vencedora de cada categoria receberá um cartão-presente no valor de R$ 5 mil cada, sendo que esse cartão não terá a modalidade de saque, sendo exclusivo para compras em estabelecimentos credenciados. O prêmio não poderá ser convertido em dinheiro.
Quando será feita a premiação?
A entrega da premiação e o reconhecimento das iniciativas vencedoras ocorrerão em cerimônia de premiação, no dia 24 de março de 2022, cujo local e horário de realização serão devidamente informados aos participantes.
Onde se inscrever?
As interessadas podem se inscrever no site oficial do prêmio: brasil.arcelormittal.com/premiomulher.