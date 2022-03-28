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Conheça as 37 finalistas da 2ª edição do Prêmio Mulher

Entre as selecionadas da premiação promovida pela ArcelorMittal estão mulheres com negócios, iniciativas, ações ou projetos responsáveis por transformações sociais, econômicas ou ambientais
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

28 mar 2022 às 18:08

Publicado em 28 de Março de 2022 às 18:08

Conheça as 37 finalistas da 2ª edição do Prêmio Mulher
As finalistas da segunda edição do Prêmio Mulher participam de treinamento Crédito: ArcelorMittal/Divulgação
A ArcelorMittal anunciou as 37 finalistas da segunda edição do Prêmio Mulher. Ao todo, foram 297 projetos inscritos de mulheres do Espírito Santo e de Santa Catarina com negócios, iniciativas, ações ou projetos implantados pioneiramente nos dois Estados, há até cinco anos, e que gerem transformações sociais, econômicas ou ambientais. A divulgação aconteceu por meio das redes sociais do prêmio, em um vídeo gravado com as finalistas.

297 PROJETOS INSCRITOS

DE MULHERES DO ESPÍRITO SANTO E DE SANTA CATARINA
“A tarefa de escolher as 37 finalistas não foi fácil. Foram avaliados 297 projetos e iniciativas inspiradoras, capitaneados por mulheres extraordinárias, tanto do Espírito Santo quanto de Santa Catarina. Ações que se destacaram por gerarem transformação social em suas regiões e que contribuem, efetivamente, para fazer um mundo melhor. Identificar e homenagear essas grandes mulheres é mais do que gratificante para a ArcelorMittal”, avalia a gerente de Comunicação e Relações Institucionais da ArcelorMittal Tubarão, Jennifer Coronel.
Este ano, o prêmio ganhou três novas categorias: Acadêmicas, Imprensa e Público Interno, além das categorias Privado (MEI e ME), Público e Terceiro Setor. A seleção dos projetos foi realizada em alinhamento aos princípios e valores da Política de Diversidade e Inclusão da ArcelorMittal.

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Conheça mulheres premiadas que fazem a diferença na sociedade

“É uma forma de agradecermos o relevante papel que elas desempenham na construção de uma sociedade mais justa e também está alinhada à nossa proposta de empoderarmos, cada vez mais, essas fantásticas protagonistas da nossa história”, diz a gerente.

TREINAMENTO

O objetivo do Prêmio Mulher é identificar e reconhecer mulheres, em diversas áreas de atuação, que estejam à frente de negócios ou projetos transformadores. As selecionadas pelo júri estão recebendo a primeira premiação prevista no concurso: um treinamento, com o tema “Jornada de Aprendizagem”.
Oferecido pela Wis Educação, o treinamento busca promover o desenvolvimento de habilidades e competências que sejam relevantes aos seus respectivos projetos, por meio de apresentação de conteúdos, debates, encontros conduzidos e em grupo, entre outros. O curso terá carga horária de 13 horas por participante e foi iniciado no dia 26 de março, e incluirá certificado de participação.

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Mulheres empreendedoras são as que mais inovam mesmo na pandemia

Ao final, 14 mulheres (sete de cada Estado) serão vencedoras e receberão, cada uma, um cartão-presente no valor de R$ 5 mil, capacitação dirigida, um certificado de participação e troféu. A premiação será entregue em 5 de maio.

ASSISTA AO VÍDEO COM AS FINALISTAS

CONHEÇA AS FINALISTAS DO 2º PRÊMIO MULHER

Conheça as 37 finalistas da 2ª edição do Prêmio Mulher
Conheça as 37 finalistas da 2ª edição do Prêmio Mulher Crédito: ArcelorMittal/Divulgação

CATEGORIA ACADÊMICA

  • Simone Gomes de Almeida Cezar (ES)

CATEGORIA EMPREGADA ARCELORMITTAL AÇOS PLANOS

  • Danielle Duarte Bernardi (ES)
  • Ana Elisa Vieira De Paula (ES)
  • Melissa Carol de Souza (ES)
  • Fernanda Simões Ribeiro Curcio (ES)
  • Mylena Inaie Correia (SC)

CATEGORIA EMPRESA PRIVADA

  • Julyana Covre (ES)
  • Arielli Peres Rodrigues (ES)
  • Maria Eugenia Mamede (Mia Mamede) (ES)
  • Daniela Aleluia Lana (ES)
  • Cristine Silva Aoni (ES)
  • Paula Rodrigues Bragança (ES)
  • Maria Heloisa Neves Guimarães (ES)
  • Daniela Pereira Vieira Souza (ES)
  • Elaine Silva (ES)
  • Giovana Guimarães Oliveira (ES)
  • Karla Firme Leao Borges (ES)
  • Elisangela da Nhaia (SC)
  • Letícia Gamba Moura Radowitz (SC)
  • Ana Paula Da Silva Santos (SC)
  • Patricia de Souza Gomes (SC)
  • Sílvia de Souza Vaccari (SC)

CATEGORIA IMPRENSA

  • Karine Nobre Bragio (ES)
  • Lorrany Martins Da Vitória (ES)
  • Joana Caldas (SC)

CATEGORIA SETOR PÚBLICO

  • Regiane Kieper do Nascimento (ES)
  • Fernanda Moura Vargas Dias (ES)
  • Amanda Carvalho Oliveira (ES)
  • Janaína Pereira dos Santos (SC)
  • Luana Emmendoerfer (SC)
  • Márcia da Rosa Gomes (SC)
  • Janaína Pereira dos Santos (SC)

CATEGORIA TERCEIRO SETOR

  • Isabel Cristina Vieira da Silva Berlinck (ES)
  • Verônica Lopes de Jesus (ES)
  • Alessandra dos Santos (ES)
  • Huandra Siqueira Seibel (ES)
  • Jacqueline Elise Koch (SC)
  • Moniqui Paola Petri de Matos (SC)

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