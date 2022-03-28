Conheça as 37 finalistas da 2ª edição do Prêmio Mulher

A ArcelorMittal anunciou as 37 finalistas da segunda edição do Prêmio Mulher. Ao todo, foram 297 projetos inscritos de mulheres do Espírito Santo e de Santa Catarina com negócios, iniciativas, ações ou projetos implantados pioneiramente nos dois Estados, há até cinco anos, e que gerem transformações sociais, econômicas ou ambientais. A divulgação aconteceu por meio das redes sociais do prêmio, em um vídeo gravado com as finalistas.
297 PROJETOS INSCRITOS
DE MULHERES DO ESPÍRITO SANTO E DE SANTA CATARINA
“A tarefa de escolher as 37 finalistas não foi fácil. Foram avaliados 297 projetos e iniciativas inspiradoras, capitaneados por mulheres extraordinárias, tanto do Espírito Santo quanto de Santa Catarina. Ações que se destacaram por gerarem transformação social em suas regiões e que contribuem, efetivamente, para fazer um mundo melhor. Identificar e homenagear essas grandes mulheres é mais do que gratificante para a ArcelorMittal”, avalia a gerente de Comunicação e Relações Institucionais da ArcelorMittal Tubarão, Jennifer Coronel.
Este ano, o prêmio ganhou três novas categorias: Acadêmicas, Imprensa e Público Interno, além das categorias Privado (MEI e ME), Público e Terceiro Setor. A seleção dos projetos foi realizada em alinhamento aos princípios e valores da Política de Diversidade e Inclusão da ArcelorMittal.
“É uma forma de agradecermos o relevante papel que elas desempenham na construção de uma sociedade mais justa e também está alinhada à nossa proposta de empoderarmos, cada vez mais, essas fantásticas protagonistas da nossa história”, diz a gerente.
TREINAMENTO
O objetivo do Prêmio Mulher é identificar e reconhecer mulheres, em diversas áreas de atuação, que estejam à frente de negócios ou projetos transformadores. As selecionadas pelo júri estão recebendo a primeira premiação prevista no concurso: um treinamento, com o tema “Jornada de Aprendizagem”.
Oferecido pela Wis Educação, o treinamento busca promover o desenvolvimento de habilidades e competências que sejam relevantes aos seus respectivos projetos, por meio de apresentação de conteúdos, debates, encontros conduzidos e em grupo, entre outros. O curso terá carga horária de 13 horas por participante e foi iniciado no dia 26 de março, e incluirá certificado de participação.
Ao final, 14 mulheres (sete de cada Estado) serão vencedoras e receberão, cada uma, um cartão-presente no valor de R$ 5 mil, capacitação dirigida, um certificado de participação e troféu. A premiação será entregue em 5 de maio.
ASSISTA AO VÍDEO COM AS FINALISTAS
CONHEÇA AS FINALISTAS DO 2º PRÊMIO MULHER
CATEGORIA ACADÊMICA
- Simone Gomes de Almeida Cezar (ES)
CATEGORIA EMPREGADA ARCELORMITTAL AÇOS PLANOS
- Danielle Duarte Bernardi (ES)
- Ana Elisa Vieira De Paula (ES)
- Melissa Carol de Souza (ES)
- Fernanda Simões Ribeiro Curcio (ES)
- Mylena Inaie Correia (SC)
CATEGORIA EMPRESA PRIVADA
- Julyana Covre (ES)
- Arielli Peres Rodrigues (ES)
- Maria Eugenia Mamede (Mia Mamede) (ES)
- Daniela Aleluia Lana (ES)
- Cristine Silva Aoni (ES)
- Paula Rodrigues Bragança (ES)
- Maria Heloisa Neves Guimarães (ES)
- Daniela Pereira Vieira Souza (ES)
- Elaine Silva (ES)
- Giovana Guimarães Oliveira (ES)
- Karla Firme Leao Borges (ES)
- Elisangela da Nhaia (SC)
- Letícia Gamba Moura Radowitz (SC)
- Ana Paula Da Silva Santos (SC)
- Patricia de Souza Gomes (SC)
- Sílvia de Souza Vaccari (SC)
CATEGORIA IMPRENSA
- Karine Nobre Bragio (ES)
- Lorrany Martins Da Vitória (ES)
- Joana Caldas (SC)
CATEGORIA SETOR PÚBLICO
- Regiane Kieper do Nascimento (ES)
- Fernanda Moura Vargas Dias (ES)
- Amanda Carvalho Oliveira (ES)
- Janaína Pereira dos Santos (SC)
- Luana Emmendoerfer (SC)
- Márcia da Rosa Gomes (SC)
- Janaína Pereira dos Santos (SC)
CATEGORIA TERCEIRO SETOR
- Isabel Cristina Vieira da Silva Berlinck (ES)
- Verônica Lopes de Jesus (ES)
- Alessandra dos Santos (ES)
- Huandra Siqueira Seibel (ES)
- Jacqueline Elise Koch (SC)
- Moniqui Paola Petri de Matos (SC)