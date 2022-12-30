Vila Velha vai ampliar serviço de coleta seletiva de lixo

Em Vila Velha, o planejamento da coleta seletiva está em andamento e visa ampliar ações de educação ambientaL Crédito: Adessandro Reis/Secom PMVV

A coleta seletiva é um dos principais desafios da gestão de resíduos. Quando efetiva, ela ajuda na redução do desperdício de materiais, proporciona maior reaproveitamento e a consequente volta desses resíduos à cadeia produtiva de uma maneira mais nobre.

Em Vila Velha, o planejamento da coleta seletiva está em andamento e visa ampliar ações de educação ambiental porta a porta no município, bem como a destinação final dos resíduos sólidos devidamente triados, oriundos da coleta seletiva domiciliar.

O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, ressalta que a gestão de resíduos, além da qualidade de vida, gera oportunidade aos diversos trabalhadores que vivem da reciclagem.

“O que estamos fazendo é olhar o resíduo, o lixo, também como oportunidade para quem sobrevive desse trabalho de reaproveitamento, da seleção do material. O que muitos veem como lixo, para muitas famílias é renda, para artistas e projetos sociais são insumos para arte. Então, ampliando o processo de coleta seletiva, estamos avaliando além da destinação de forma correta”, destaca.

Para esse processo ser efetivo, a Prefeitura de Vila Velha buscou explorar a realidade, ter um diagnóstico e ouvir a cidade. O secretário de Serviços Urbanos, Rogério Mattos, afirma que o município realizou um diagnóstico das rotas de coleta seletiva e fez um novo mapeamento dos trechos, para serem redistribuídos para as associações em dois setores: “O novo planejamento está em fase de finalização e, quando concluído, será divulgado”, frisa.

Parceria

Vila Velha possui um contrato com a Associação Vilavelhense de Coletores e Coletoras de Materiais Recicláveis (Revive) como forma de valorizar e reconhecer a importância dos coletores, o papel e contribuição que eles têm dado à sociedade e ao meio ambiente. Por isso, o material recolhido na coleta seletiva no município beneficia, hoje, 13 famílias de catadores da associação Revive.

Ao aderir ao programa de coleta seletiva, os moradores colaboram diretamente com o meio ambiente Crédito: Adessandro Reis/Secom PMVV

A parceria firmada entre a Prefeitura de Vila Velha e a Revive cumpre a Lei Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal 12.305/2010), bem como o Termo de Compromisso Ambiental (TCA 01/2013), celebrado com o Ministério Público Estadual e o Ministério Público do Trabalho.

De acordo com a administração, as adequações atendem à normativa do Ministério Público e também ao Plano de Governo do prefeito Arnaldinho Borgo, que tem como prioridade a melhoria do serviço de coleta seletiva no município e o aumento da produtividade das associações.

O secretário Rogério Mattos destaca que a coleta seletiva é benéfica para todos: “A coleta seletiva de materiais recicláveis mobiliza, de maneira positiva, as comunidades e o município, por ser instrumento de promoção de benefícios sociais e ambientais para toda sociedade”.

Conscientização no descarte

Uma das maiores queixas dos catadores é em relação às embalagens de vidros que, por serem perfurocortantes, causam muitos acidentes quando são mal acondicionadas. Por esse motivo, a prefeitura tem trabalhado para conscientizar a população, para que acondicione de forma adequada, em caixas de papelão ou em garrafas PET bem vedadas e devidamente identificadas.

Com a reformulação da coleta seletiva no município, novos cadastros estão suspensos momentaneamente Crédito: Adessandro Reis/Secom PMVV

O secretário destaca que, ao aderir ao programa de coleta seletiva, os moradores colaboram diretamente com o meio ambiente, diminuindo a poluição da cidade, economizando no consumo de energia e água, diminuindo os gastos com a limpeza urbana e ainda possibilitando a geração de emprego e renda pela comercialização dos recicláveis, realizada pelos coletores.

Coleta seletiva nos condomínios

Com a reformulação da coleta seletiva no município, novos cadastros estão suspensos momentaneamente. Apenas os prédios cadastrados estão sendo atendidos com o serviço. Em breve, a prefeitura divulgará o novo link para cadastro de condomínios.

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