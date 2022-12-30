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Vila Velha vai ampliar serviço de coleta seletiva de lixo

Mapeamento está sendo concluído para atender novos trechos e fortalecer cultura de reaproveitamento em toda a cidade

Publicado em 30 de Dezembro de 2022 às 12:30

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

30 dez 2022 às 12:30
Coleta seletiva em Vila Velha
Em Vila Velha, o planejamento da coleta seletiva está em andamento e visa ampliar ações de educação ambientaL Crédito: Adessandro Reis/Secom PMVV
A coleta seletiva é um dos principais desafios da gestão de resíduos. Quando efetiva, ela ajuda na redução do desperdício de materiais, proporciona maior reaproveitamento e a consequente volta desses resíduos à cadeia produtiva de uma maneira mais nobre.
Em Vila Velha, o planejamento da coleta seletiva está em andamento e visa ampliar ações de educação ambiental porta a porta no município, bem como a destinação final dos resíduos sólidos devidamente triados, oriundos da coleta seletiva domiciliar.
O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, ressalta que a gestão de resíduos, além da qualidade de vida, gera oportunidade aos diversos trabalhadores que vivem da reciclagem.
“O que estamos fazendo é olhar o resíduo, o lixo, também como oportunidade para quem sobrevive desse trabalho de reaproveitamento, da seleção do material. O que muitos veem como lixo, para muitas famílias é renda, para artistas e projetos sociais são insumos para arte. Então, ampliando o processo de coleta seletiva, estamos avaliando além da destinação de forma correta”, destaca.
Para esse processo ser efetivo, a Prefeitura de Vila Velha buscou explorar a realidade, ter um diagnóstico e ouvir a cidade. O secretário de Serviços Urbanos, Rogério Mattos, afirma que o município realizou um diagnóstico das rotas de coleta seletiva e fez um novo mapeamento dos trechos, para serem redistribuídos para as associações em dois setores: “O novo planejamento está em fase de finalização e, quando concluído, será divulgado”, frisa.

Parceria

Vila Velha possui um contrato com a Associação Vilavelhense de Coletores e Coletoras de Materiais Recicláveis (Revive) como forma de valorizar e reconhecer a importância dos coletores, o papel e contribuição que eles têm dado à sociedade e ao meio ambiente. Por isso, o material recolhido na coleta seletiva no município beneficia, hoje, 13 famílias de catadores da associação Revive.
Coleta seletiva em Vila Velha
Ao aderir ao programa de coleta seletiva, os moradores colaboram diretamente com o meio ambiente Crédito: Adessandro Reis/Secom PMVV
A parceria firmada entre a Prefeitura de Vila Velha e a Revive cumpre a Lei Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal 12.305/2010), bem como o Termo de Compromisso Ambiental (TCA 01/2013), celebrado com o Ministério Público Estadual e o Ministério Público do Trabalho.
De acordo com a administração, as adequações atendem à normativa do Ministério Público e também ao Plano de Governo do prefeito Arnaldinho Borgo, que tem como prioridade a melhoria do serviço de coleta seletiva no município e o aumento da produtividade das associações.
O secretário Rogério Mattos destaca que a coleta seletiva é benéfica para todos: “A coleta seletiva de materiais recicláveis mobiliza, de maneira positiva, as comunidades e o município, por ser instrumento de promoção de benefícios sociais e ambientais para toda sociedade”.

Conscientização no descarte

Uma das maiores queixas dos catadores é em relação às embalagens de vidros que, por serem perfurocortantes, causam muitos acidentes quando são mal acondicionadas. Por esse motivo, a prefeitura tem trabalhado para conscientizar a população, para que acondicione de forma adequada, em caixas de papelão ou em garrafas PET bem vedadas e devidamente identificadas.
Coleta seletiva em Vila Velha
Com a reformulação da coleta seletiva no município, novos cadastros estão suspensos momentaneamente Crédito: Adessandro Reis/Secom PMVV
O secretário destaca que, ao aderir ao programa de coleta seletiva, os moradores colaboram diretamente com o meio ambiente, diminuindo a poluição da cidade, economizando no consumo de energia e água, diminuindo os gastos com a limpeza urbana e ainda possibilitando a geração de emprego e renda pela comercialização dos recicláveis, realizada pelos coletores.

Coleta seletiva nos condomínios

Com a reformulação da coleta seletiva no município, novos cadastros estão suspensos momentaneamente. Apenas os prédios cadastrados estão sendo atendidos com o serviço. Em breve, a prefeitura divulgará o novo link para cadastro de condomínios.

Entre em contato

Caso o morador tenha dúvidas e sugestões, pode entrar em contato pelo telefone da Secretaria de Serviços Urbanos: (27) 3149-7290 ou pelo e-mail: [email protected]

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