Prefeitura de Vila Velha tem maior programa de castração de animais do ES

O Poca foi lançado em 2021 e visa ao controle populacional de cães e gatos por meio da castração gratuita Crédito: Adessandro Reis/Secom PMVV

Os grandes centros urbanos sofrem com a multiplicação de animais soltos nas ruas, em estado de vulnerabilidade. Em Vila Velha, após anos de espera, o Programa Operacional de Controle Animal (Poca) foi lançado em 2021 e visa ao controle populacional de cães e gatos, por meio da castração gratuita que o município oferece para protetores de animais e pessoas cadastradas no CadÚnico.

O Poca é regido pela Lei nº 6.385/2020, pelo Decreto nº 477/2021, e visa à castração anual de 4.500 cães e gatos. Primeira beneficiária do programa, a protetora independente Andréa Nascimento relatou que a gata dela, Liz, foi castrada com toda atenção e cuidado.

“É uma felicidade ter um programa ímpar como esse aqui em Vila Velha. Enquanto protetora independente, eu já passei por muita situação difícil com animais de rua. O Poca é um marco histórico para o município. Estão de parabéns!”, afirma Andréa.

O prefeito Arnaldinho Borgo lembra que deu início à política de bem-estar animal no município logo no início de 2021, o que possibilitou avanços importantes na proteção e saúde única.

“Vila Velha tem sido a cidade referência em bem-estar animal no Espírito Santo e seremos, com esse trabalho intenso da nossa equipe, referência nacional. Investimento feito agora que ninguém nunca fez. É prioridade do governo, está incluído no Plano Plurianual e se torna um legado nosso para o futuro da cidade”, explica o prefeito.

São realizados exames nos animais antes da castração Crédito: Adessandro Reis/Secom PMVV

O secretário de Meio Ambiente, Ricardo Klippel Borgo, ressalta que a castração desses animais é de grande importância para a região e para a cidade.

“Nossa equipe construiu um plano completo, que beneficiará quem não tem condições de pagar o procedimento em clínica particular. Mais uma medida do nosso plano de governo e do planejamento estratégico tirada do papel”, destaca.

Triagem

O diretor do Bem-Estar Animal e médico veterinário, Celso Christo, conta que são realizados exames nos animais antes da castração.

“É importante ressaltar que os animais passam por avaliação médica veterinária pré-operatória, exames laboratoriais pré-operatórios e risco cirúrgico antes dos procedimentos finais anestésico-cirúrgicos de esterilização, conhecidos popularmente como castração”, explica.

Os animais são classificados como aptos ou inaptos à realização da castração. Os tutores dos animais aptos são encaminhados, com data e hora agendada, para a cirurgia. “O procedimento cirúrgico é realizado pela equipe de médicos veterinários das clínicas credenciadas no programa”, ressalta Celso Christo.

Já os inaptos recebem um receituário contendo o tratamento adequado, que deverá ser seguido rigorosamente e, após o período de tratamento, o animal será reavaliado para uma nova tentativa de realização do procedimento de castração.

Novas vagas

O Poca completou um ano em outubro e já tem mais de 70% de castrações realizadas, entre chamamentos públicos e mutirões nos bairros. Os chamamentos são feitos pelas redes sociais da Prefeitura e também pelo site: www.vilavelha.es.gov.br, na aba da Secretaria de Meio Ambiente . Novas vagas estarão disponíveis para preenchimento do formulário de triagem em janeiro de 2023.

O Poca completou um ano em outubro e já tem mais de 70% de castrações realizadas, entre chamamentos públicos e mutirões nos bairros Crédito: Adessandro Reis/Secom PMVV

As pessoas que não possuem acesso à internet poderão requerer o formulário impresso no guichê nº 24 da recepção da PMVV, das 8h às 17h, no período referente ao cadastro, devendo ser preenchido pelo munícipe solicitante, com a apresentação da documentação exigida para realização do cadastro, que será avaliado.

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