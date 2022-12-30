Vila Velha prepara megaoperação de limpeza para o Réveillon

A Secretaria de Serviços Urbanos de Vila Velha contará com o trabalho de 250 garis em operação para o Réveillon Crédito: Adessandro Reis/Secom PMVV

A Prefeitura de Vila Velha preparou uma megaoperação de limpeza das praias para o Réveillon. Para garantir que a orla esteja limpa, a Secretaria de Serviços Urbanos contará com 250 garis trabalhando nos 32 quilômetros de orla.

A limpeza terá início no dia 31 de dezembro e contará com o auxílio de oito caminhões compactadores. Já após a virada, no dia 1º de janeiro, as equipes iniciam os trabalhos às 5h, com previsão de término às 6h. A expectativa é recolher de 50 a 80 toneladas de lixo em toda a extensão da orla.

O prefeito Arnaldinho Borgo afirma que o trabalho será intenso para que o meio ambiente seja preservado e com menor impacto possível, uma vez que a projeção é receber meio milhão de pessoas na virada do ano.

“Vamos tentar estabelecer uma marca. Limpar 32 km de orla em uma hora. Isso no pós-evento de Réveillon, mas isso tudo começa com a limpeza e organização antes da chegada dos turistas e moradores na nossa orla. Com muito empenho da nossa equipe para proteger o meio ambiente, a restinga, a orla, para termos o menor impacto possível”, destaca o prefeito.

O secretário de Serviços Urbanos, Rogério Mattos, pede apoio da população para evitar o descarte incorreto de resíduos.

“Aguardamos 500 mil pessoas em Vila Velha para o maior Réveillon do Estado. Consequentemente, muito material fica na areia. Pedimos a compreensão de todos para que evitem levar vidros e garrafas. Esses recipientes, se quebrados, são perigosos e dificultam o trabalho dos agentes de limpeza. Pedimos a colaboração dos munícipes e daqueles que nos visitam, para que levem suas próprias sacolas e recolham o seu lixo”, ressaltou.

Para auxiliar no serviço, as equipes contarão com o apoio de caminhões-carroceria, ônibus com capacidade para transporte de ferramentas, caminhões compactadores, rastelos e vassouras, para limpeza de areia e calçadão, além de 4 mil sacolas plásticas de 100 litros.

Mais 59 banheiros químicos

Com o objetivo de garantir mais conforto para as pessoas que participarão do Réveillon em Vila Velha, a Secretaria de Serviços Urbanos aumentará o número de banheiros na faixa litorânea. Hoje, os 32 quilômetros de orla contam com 20 banheiros hidráulicos. Serão instalados mais 59 banheiros químicos de reforço, para atender à demanda de quem estará na orla durante a festa da virada.

“Aumentamos o número de unidades sanitárias para a virada do ano. Vila Velha é uma cidade com um imenso potencial turístico. Levamos em consideração este período, em que o número de visitantes aumenta para participar do espetáculo da queima de fogos na orla”, ressalta o secretário Rogério Mattos.

Em Vila Velha, os banheiros da orla recebem manutenção diária e são limpos duas vezes ao dia. A prefeitura espera contar com o apoio da população para que as unidades, de uso público, sejam conservadas. Eventuais danos e depredação podem ser denunciados por meio da Ouvidoria (162).

Limpeza diária

A PMVV realiza a limpeza da orla o ano todo durante três turnos Crédito: Adessandro Reis/Secom PMVV

A Prefeitura de Vila Velha realiza a limpeza da orla durante todo o ano durante os três turnos (matutino, vespertino e noturno). O serviço conta com o auxílio de rastelos, vassouras, carrinhos coletores e vassouras mecanizadas.

Caminhões também auxiliam na retirada dos resíduos produzidos pelos quiosques e residências, em toda a extensão da orla. Estão distribuídos mais de 50 contentores, com capacidade para mil litros de lixo cada, além de manilhas e lixeiras.

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