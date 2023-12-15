AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Especial Publicitário

Aracruz reforça segurança com a Central Integrada de Segurança e Inteligência

Município conta, agora, com mais de 140 câmeras, além da utilização de reconhecimento facial, com o objetivo de fortalecer o combate ao crime na região

Publicado em 15 de Dezembro de 2023 às 16:00

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

15 dez 2023 às 16:00
O objetivo da Central é fortalecer o combate aos crimes praticados no município
O objetivo da Central é fortalecer o combate aos crimes praticados no município Crédito: Prefeitura de Aracruz/Divulgação
A cidade de Aracruz ganhou um importante reforço no combate a ações criminosas no município. A Prefeitura Municipal implementou a Central Integrada de Segurança e Inteligência (Cisi).
O município conta, agora, com mais de 140 câmeras, entre fixas e móveis, com monitoramento 24 horas por dia de vias públicas e reconhecimento facial com tecnologia inovadora utilizada a serviço da população, contribuindo com a segurança realizada pelo Governo do Estado.
De acordo com o secretário de Administração e Recursos Humanos, Marcus Coelho, o objetivo é fortalecer o combate aos crimes praticados no município. “O foco é reforçar as ações de prevenção à violência, roubos e furtos. Os equipamentos são altamente tecnológicos e com um sistema inteligente, o que proporciona a rápida identificação do que foi solicitado”.
A nova ferramenta torna possível buscar informações sobre as infrações em menos de dez minutos, ajudando na identificação de suspeitos. Além disso, torna possível, por exemplo, demandar a Polícia em tempo real, informando sobre situações ocorridas no município.

Mais 100 vigilantes em escolas

A prefeitura também contratou mais de 100 vigilantes para trabalhar em todas as escolas com o objetivo de zelar pela segurança e o bem-estar dos alunos e servidores. Algumas escolas contam ainda com câmeras de videomonitoramento monitoradas pela Cisi. Além disso, a descentralização de recursos permitiu que todas as escolas realizassem melhorias em relação a segurança patrimonial.
Para o prefeito, Dr. Coutinho, com essas ações a população se sente mais segura. “Entendemos que contribuir com a qualidade de vida e com a segurança da nossa gente é um dever, por isso, investimos em equipamentos inovadores, no que tem de mais tecnológico, para que toda a população aracruzense possa viver em uma cidade tranquila e segura”.

Veja Também

Aracruz amplia vagas em escolas, moderniza estrutura e oferece uniforme escolar

Aracruz se destaca como terceira cidade que mais gera emprego no país

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Aracruz Prefeitura de Aracruz
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Colisão entre moto e caminhão mata dois homens e deixa outro ferido na BR 259
Imagem de destaque
O que esta cidade no deserto pode ensinar ao mundo sobre como combater mortes por calor
Motociclista de app morre em acidente em Vitória
Motociclista de app morre em acidente em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados