Aracruz reforça segurança com a Central Integrada de Segurança e Inteligência

Município conta, agora, com mais de 140 câmeras, além da utilização de reconhecimento facial, com o objetivo de fortalecer o combate ao crime na região

O objetivo da Central é fortalecer o combate aos crimes praticados no município. (Prefeitura de Aracruz/Divulgação)

A cidade de Aracruz ganhou um importante reforço no combate a ações criminosas no município. A Prefeitura Municipal implementou a Central Integrada de Segurança e Inteligência (Cisi).

O município conta, agora, com mais de 140 câmeras, entre fixas e móveis, com monitoramento 24 horas por dia de vias públicas e reconhecimento facial com tecnologia inovadora utilizada a serviço da população, contribuindo com a segurança realizada pelo Governo do Estado.

De acordo com o secretário de Administração e Recursos Humanos, Marcus Coelho, o objetivo é fortalecer o combate aos crimes praticados no município. “O foco é reforçar as ações de prevenção à violência, roubos e furtos. Os equipamentos são altamente tecnológicos e com um sistema inteligente, o que proporciona a rápida identificação do que foi solicitado”.

A nova ferramenta torna possível buscar informações sobre as infrações em menos de dez minutos, ajudando na identificação de suspeitos. Além disso, torna possível, por exemplo, demandar a Polícia em tempo real, informando sobre situações ocorridas no município.

Mais 100 vigilantes em escolas

A prefeitura também contratou mais de 100 vigilantes para trabalhar em todas as escolas com o objetivo de zelar pela segurança e o bem-estar dos alunos e servidores. Algumas escolas contam ainda com câmeras de videomonitoramento monitoradas pela Cisi. Além disso, a descentralização de recursos permitiu que todas as escolas realizassem melhorias em relação a segurança patrimonial.

Para o prefeito, Dr. Coutinho, com essas ações a população se sente mais segura. “Entendemos que contribuir com a qualidade de vida e com a segurança da nossa gente é um dever, por isso, investimos em equipamentos inovadores, no que tem de mais tecnológico, para que toda a população aracruzense possa viver em uma cidade tranquila e segura”.

