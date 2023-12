Aracruz amplia vagas em escolas, moderniza estrutura e oferece uniforme escolar

Município teve abertura de mais de 1.000 novas vagas na Educação Infantil e Ensino Fundamental, investimento em notebooks para professores e uniformes gratuitos para os alunos

A Prefeitura também investiu no acesso à tecnologia nas escolas da rede municipal com a aquisição de notebooks para todas as salas de aula, num investimento de R$ 1,3 milhão e aquisição de notebook para os profissionais do magistério, através do programa ConectAr Professor, um investimento de R$ 4,2 milhões. Além da descentralização de recursos, no valor de R$ 2,9 milhões, para todas as escolas investirem em equipamentos tecnológicos.