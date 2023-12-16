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Aracruz amplia vagas em escolas, moderniza estrutura e oferece uniforme escolar

Município teve abertura de mais de 1.000 novas vagas na Educação Infantil e Ensino Fundamental, investimento em notebooks para professores e uniformes gratuitos para os alunos

Publicado em 16 de Dezembro de 2023 às 16:30

Estúdio Gazeta

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Publicado em 

16 dez 2023 às 16:30
A prefeitura ampliou a oferta de vagas com a abertura de mais de 1.000 novas matrículas na Educação Infantil e no Ensino Fundamental.
A prefeitura ampliou a oferta de vagas com a abertura de mais de 1.000 novas matrículas na Educação Infantil e no Ensino Fundamental. Crédito: Prefeitura de Aracruz/Divulgação
Um pacote de ações voltadas para a Educação modificaram a realidade dos alunos em Aracruz nos últimos três anos. A prefeitura ampliou a oferta de vagas com a abertura de mais de 1.000 novas matrículas na Educação Infantil e no Ensino Fundamental.
A transformação nesta área passou, ainda, pela construção de novas escolas, além de reformas e ampliações. O município apostou na descentralização de recursos para todas as unidades realizarem melhorias na acessibilidade e combate a incêndios, climatização de 80% dos ambientes escolares e aquisição de móveis, equipamentos e brinquedos para as escolas.
A Prefeitura também investiu no acesso à tecnologia nas escolas da rede municipal com a aquisição de notebooks para todas as salas de aula, num investimento de R$ 1,3 milhão e aquisição de notebook para os profissionais do magistério, através do programa ConectAr Professor, um investimento de R$ 4,2 milhões. Além da descentralização de recursos, no valor de R$ 2,9 milhões, para todas as escolas investirem em equipamentos tecnológicos.
A partir do ano letivo de 2024, todos os alunos da rede municipal receberão, da prefeitura, seus uniformes escolares, sendo que cada aluno ganhará duas camisas, além de um short ou saia.
A secretária de Educação, Jenilza Spinassé, destaca a importância da construção de uma escola igualitária, a partir da entrega dos uniformes escolares. “O vestuário iguala os estudantes, ajuda a garantir a segurança nas escolas, além de proporcionar economia às famílias”.
“Nossa gestão aposta numa educação mais humanizada, que é feita a várias mãos fazendo o que precisa ser feito. Educar não é fácil, e reconheço que os servidores têm trabalhado com muito profissionalismo, carinho e humanidade”, destaca o prefeito, Dr. Coutinho.
A Prefeitura também investiu na segurança das crianças e servidores com a contratação de 114 vigilantes e a instalação de câmeras de videomonitoramento que monitoradas pela Central Integrada de Segurança da prefeitura (CISI).

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