Aracruz se destaca como terceira cidade que mais gera emprego no país

Município do Norte do Estado teve uma média de 36,12 vagas formas para cada mil habitantes , com 3.656 postos de trabalho criados. Cidade registrou, ainda, a abertura de 5.600 empresas

Aracruz foi a terceira cidade do Brasil com mais de 100 mil habitantes que mais gerou emprego no ano passado. (Prefeitura de Aracruz/Divulgação)

Conhecida por sua vocação industrial, Aracruz vem adotando uma série de ações para estimular o empreendedorismo e o desenvolvimento econômico. Com a atuação da prefeitura para atrair novos investimentos, grandes empresas chegam na cidade, em um processo que garante mais empregos e renda à população.

Como resultado, Aracruz foi a terceira cidade do Brasil com mais de 100 mil habitantes que mais gerou emprego no ano passado. Em 2022 foram criados 3.656 postos de trabalho, ou seja, 36,12 vagas formais para cada mil habitantes. No mesmo período, foram abertas no município mais de 5.600 empresas entre micro, médias e grandes.

A rede de qualificação profissional foi fortalecida com a parceria entre a prefeitura e as principais instituições de ensino da cidade com objetivo de capacitar, orientar e direcionar os munícipes à qualificação profissional gratuita. Mais de três mil pessoas foram qualificadas através do programa Qualifica Aracruz. A meta é que 1200 pessoas sejam qualificadas até 2024.

Para melhorar o atendimento aos empresários, a Sala do Empreendedor passou por uma reestruturação, que agilizou a abertura e a ampliação de negócios.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, José Eduardo, destaca que desde o início da gestão buscou traçar caminhos que fortaleçam e, acima de tudo, consolidem esses números.

“Projetos de desburocratização e simplificação, a inclusão do município na área da Sudene e muitas outras, tem confirmado isso. Não podemos esquecer do fortalecimento da parceria com os governos federal e estadual e com empresas privadas. Essas iniciativas somam ainda mais na geração de emprego e de novas oportunidades. Aracruz é uma cidade em constante crescimento e esse potencial atrai olhares de grandes empresas que querem investir por aqui, por isso, também, estamos investindo em qualificação profissional para que esses empregos atinjam os nossos munícipes”.

O prefeito Dr. Coutinho prevê um crescimento ainda maior nos próximos anos na oferta de empregos.

“Nossa expectativa é que o número de vagas continue crescendo em nosso município, uma vez que Aracruz vem realizando investimentos nas áreas da saúde, educação, assistência social e infraestrutura, com obras em andamento na sede e no interior. A criação do emprego é uma das prioridades do meu governo, e por isso tomamos a decisão de investir no ambiente de negócios, para que a cidade possa gerar cada vez mais oportunidades para as pessoas”, ressalta.

