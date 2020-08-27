Aprenda a pintar paredes sem complicação

A pintura das paredes pode ser feita pelos donos do espaço, sem dificuldades Crédito: Divulgação/iStock

Quando se trata de decoração de interiores, pequenas mudanças já podem dar um bom resultado, renovando totalmente o visual dos espaços. Uma boa dica é a pintura da parede. Trocando a cor de apenas uma das paredes da sala, por exemplo, já é possível transformar o ambiente.

Gostou da ideia? Pois saiba que pintar uma parede não é tão complicado como parece, nem exige gastos excessivos. O próprio dono do imóvel pode bancar o pintor, ou então escolher um bom parceiro para executar o serviço acessando a lista de profissionais de pintura da Politintas . O importante é ficar de casa nova e feliz da vida!

PRIMEIRO PASSO: ESCOLHA A TINTA CERTA PARA A SUA PAREDE

Para escolher a tinta certa, é preciso pensar na superfície em que será aplicada (alvenaria, metal ou madeira) e no local (parte interna ou externa do imóvel; e o cômodo).

Para paredes de alvenaria, por exemplo, as tintas mais usadas são: látex acrílica, látex PVA, vinil acrílica e textura. Em ambientes internos, podem ser aplicadas as três versões de tinta látex  econômica, standard e premium , cabendo ao morador, de acordo com o seu gosto e orçamento, a escolha da cor e do acabamento (fosco, acetinado ou brilhante).

Em ambientes externos (fachadas), em que existe a necessidade de maior resistência, devem ser usadas as tintas classificadas como standard e premium. Existem ainda tintas para aplicações específicas, como as usadas em banheiros ou em imóveis no litoral, que têm características apropriadas para esses ambientes.

Como há uma grande variedade de tintas no mercado, a escolha do produto certo para cada um dos ambientes da casa pode garantir o resultado mais satisfatório.

SEGUNDO PASSO: PREPARE O AMBIENTE

Chegou a hora de preparar o espaço que receberá a nova pintura. Afaste os móveis que estão no ambiente. Tire quadros, cortinas, espelhos e outros enfeites da parede que será pintada.

Em seguida, forre o chão com uma lona para evitar que gotas de tinta respinguem no piso. Outra dica importante é remover interruptores e tomadas, ou cobri-los com fita adesiva. A mesma fita serve para cobrir partes que não devem receber a tinta da parede: batentes de porta, rodapés, esquadrias de alumínio, juntas de paredes, entre outros.

TERCEIRO PASSO: PREPARE A PAREDE A SER PINTADA

A parede deve estar livre de imperfeições, como infiltração ou mofo, antes de receber a pintura Crédito: Divulgação/iStock

Deixe a parede pronta para receber a tinta. É importante observar o estado da parede, pois, se houver alguma infiltração ou mofo, será necessário resolver o problema para só depois colorir a área.

Com a parede em ordem, separe os materiais que serão usados. As ferramentas básicas são: rolo, pincel, bandeja, misturador, escada, lona e fita adesiva. Fique atento à qualidade e à adequação dos materiais para a utilização pretendida.

QUARTO PASSO: PINTANDO AS PAREDES

Ao abrir a lata ou galão de tinta, use um misturador para mexer. Despeje a tinta na bandeja e dilua em água (se o produto for à base dágua), seguindo as instruções da embalagem. Depois, mexa bem novamente. Para tintas à base de solvente, a diluição será em água raz.

O recomendável é começar a pintura do ambiente pelo teto Crédito: Divulgação/iStock

Para áreas menores e mais delicadas, como as que ficam próximas a rodapés e pontos de energia, a recomendação é para o uso do pincel. Para áreas maiores, o rolo é mais indicado. Se a parede a ser pintada for lisa, por exemplo, o ideal é optar por um rolo com pelos baixos; se for rugosa, é melhor usar um rolo com pelos altos; e se for rústica, prefira um rolo com pelos médios.

Comece a pintura pelo teto, depois pinte as paredes, em seguida as portas e janelas, e só depois o rodapé. Uma dica para as paredes é pintar formando um N, do chão até o teto. Não se assuste ao observar que a primeira demão não cobriu a parede totalmente. Cerca de três horas depois, faça de novo o contorno rente à fita crepe com o pincel e passe a segunda demão com o rolo. Com uma boa tinta, provavelmente duas camadas já serão suficientes.

Terminada a última demão, antes que ela seque por completo, retire toda a fita crepe. Lave todo o material com água corrente e seque bem antes de guardá-lo.

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